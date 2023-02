‘Mucha emoción’: Video de la Policía Metropolitana narra las experiencias de los agentes afroamericanos

febrero 23, 2023 - 8:48 am

Alguacil adjunto jubilado Greg McCurdy.

Más de una docena de empleados afroamericanos jubilados del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) están compartiendo sus experiencias de trabajo para la agencia, como parte de un nuevo proyecto de video que narra las contribuciones de hombres y mujeres afroamericanos a las fuerzas del orden del sur de Nevada.

“Se les dio carta blanca para compartir su historia”, dijo el alguacil del Condado Clark, Kevin McMahill. “La intención era reconocer los éxitos y los fracasos de nosotros como organización y cómo se trató a esos agentes, para que podamos aprender de nuestros errores del pasado y no cometer los mismos errores en el futuro”.

El proyecto, que LVMPD cree que es el primero de este tipo realizado por un departamento de policía estadounidense, es una colaboración entre LVMPD y la Universidad de Nevada, Reno. Para garantizar que los entrevistados pudieran hablar libremente, el personal de la Policía Metropolitana no estuvo presente durante las entrevistas.

“Creo que todos los que han participado han sido muy sinceros sobre sus experiencias, lo que creo que va a ayudar a dar forma a nuestra organización de cara al futuro”, declaró McMahill.

El ayudante del alguacil jubilado Greg McCurdy dijo que había estado pensando en cómo plasmar la historia de los agentes afroamericanos del departamento después de que los responsables de la Policía Metropolitana le pidieran que ayudara a dirigir el proyecto.

Se pidió la participación de más de 50 antiguos empleados, 15 de los cuales accedieron a hacer entrevistas ante la cámara, dijo.

“Hay mucha emoción”, dijo McCurdy. “No es fácil realmente airear algo que pueda considerarse negativo, pero no se trataba solo de lo negativo. Cuando empieces a ver los videos, habrá mucho de positivo. Pero no podemos tener miedo de hablar del pasado para poder mejorar el futuro”.

‘Tuvimos que demostrar más de nosotros mismos’

Uno de los participantes fue Dean Adkins, exfuncionario de prisiones de la Policía Metropolitana de 1985 a 2012.

“Como afroamericanos, creo que tuvimos que demostrar más de nosotros mismos”, dijo Adkins. “Nos exigían unos estándares totalmente distintos. Teníamos sargentos husmeando… espiando para ver si hacíamos algo mal. Y preguntábamos a nuestros compañeros blancos si les había pasado a ellos. ‘No, a nosotros nunca nos ha pasado’”.

Pero Adkins se apresura a calificar de positiva su experiencia general trabajando para la Policía Metropolitana.

“Creo que tenemos un gran departamento”, dijo. “Me sentí orgulloso de trabajar aquí. Volvería a hacerlo si tuviera que hacerlo otra vez”.

Otra participante, Tamia Dow, que prestó servicio en el departamento durante 23 años, dijo que cuando se incorporó a la Policía Metropolitana en 1989, pensaba que tenía un currículo sólido, con una licenciatura en justicia penal por la UNLV y como veterana de la Guardia Nacional. Sin embargo, dijo, recibió algunas críticas por ser afroamericana, y un supervisor intentó que renunciara.

“Pensé que sería la persona natural para venir a trabajar aquí. … Hice todo lo que tenía que hacer para conseguirlo”, dijo Dow. “De lo que no me di cuenta fue de que el color de mi piel, mi sexo, afectaban a las cosas… Me dijeron al hacer mi capacitación sobre el terreno que había aceptado el trabajo de un hombre blanco. … Fue chocante”.

Dar ejemplo

Dow dijo que pensaba que era importante que sirviera como agente de policía, en parte, porque demostraría a otras mujeres y afroamericanos que también podían ser agentes de policía.

“En su mente, podrían pensar: ‘Yo podría hacer eso’”, dijo.

McCurdy y McMahill comparten una esperanza similar respecto al proyecto del video: ambos dicen que creen que puede inspirar a los jóvenes afroamericanos y a otros a trabajar en el departamento de policía.

“La idea es animar a la gente buena a que quiera dedicarse a esta profesión”, dijo McCurdy. “Es increíblemente difícil para los departamentos de policía reclutar en el entorno actual de negatividad y división”.

McMahill se mostró de acuerdo. “También creo que será una oportunidad realmente positiva para que la usemos como herramienta de reclutamiento de afroamericanos”, dijo. “Para que vean que, aunque este es un trabajo difícil y no todos pueden hacerlo, la verdad es que hay una gran oportunidad, y a todos (los participantes en el proyecto) les encantó”.

Las entrevistas pueden verse aquí. Pasarán a formar parte permanente de los Archivos Históricos Orales Compartidos de la UNR.

El proyecto fue financiado por la Fundación del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.