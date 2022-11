Mirada al pasado: The Mirage abre sus puertas el 22 de noviembre de 1989 – FOTOS

The Mirage cambiará de dueño de MGM Resorts International a Hard Rock International a finales de año, y eventualmente el casino sufrirá un cambio de marca, pero su legado volcánico es uno que Las Vegas no olvidará pronto.

A los 30 minutos de su apertura al público, se calcula que 40 mil visitantes entraron a The Mirage Hotel and Casino, de 630 millones de dólares. La inauguración, el 22 de noviembre de 1989, supuso el primer gran hotel-casino de la zona en más de una década. (Jeff Schied/Las Vegas Review-Journal)

La Mirage en 1986, cerca de la esquina de las carreteras Flamingo y Paradise. Steve Wynn compró el nombre Mirage de dos moteles del valle de Las Vegas para construir The Mirage. The Mirage cerró en 1989. (Gary Thompson/Las Vegas Review-Journal)

Una vista de South Las Vegas Boulevard mirando hacia el norte desde Caesars Palace el 15 de agosto de 1987. El terreno vacío es el futuro sitio de Mirage y de Treasure Island. Algunos de los principales casinos visibles son el Castaways y el Frontier. (Archivo/Las Vegas Review-Journal)

Delfines esculpidos reciben a los visitantes en la entrada principal de Mirage el día de su inauguración, el 22 de noviembre de 1989. (Wayne Kodey/Las Vegas Review-Journal)

Mirage Volcano el día de su inauguración, el 22 de noviembre de 1989. (Wayne Kodey/Las Vegas Review-Journal)

Moongate, un restaurante de cocina cantonesa, en Mirage el día de su inauguración, el 22 de noviembre de 1989. El restaurante fue sustituido por Stack en 2006. (Wayne Kodey/Las Vegas Review-Journal)

The Mirage, fotografiado el día de la inauguración, el 22 de noviembre de 1989. Con un precio publicado de 630 millones de dólares, de los cuales 565 millones se financiaron con riesgosos bonos, Mirage tuvo que producir un inaudito millón de dólares al día solo para pagar la deuda. La aventura resultó profética, ya que Mirage superaría las expectativas y revolucionaría el Strip de Las Vegas. (Wayne Kodey/Las Vegas Review-Journal)

Un visitante admira un tigre de peluche en la tienda de regalos de The Mirage el día de su inauguración, el 22 de noviembre de 1989. (Wayne Kodey/Las Vegas Review-Journal)

Teela Vice, de siete años, a la izquierda, y Elky Bernal, de nueve, visitan a los delfines en The Mirage el 22 de julio de 1992. (John Gurzinski/Las Vegas Review-Journal)

El Strip de Las Vegas mirando hacia el norte, hacia Las Vegas Hilton y The Mirage, en octubre de 1993. (Wayne Kodey/Las Vegas Review-Journal)

Siegfried Fischbacher, a la izquierda, el presidente de Mirage Resorts Incorporated, Steve Wynn, en el centro, y Roy Horn aparecen en la inauguración de una nueva estatua de Siegfried y Roy en The Mirage el 27 de octubre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

El volcán arroja fuego mientras las llamas bailan sobre la superficie del agua frente al hotel-casino The Mirage en el Strip el jueves 21 de junio de 2007, en Las Vegas. El volcán, que ha sido una atracción gratuita en el Strip desde 1989, hace erupción cada noche de las 8 p.m. hasta la medianoche. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

The Mirage cambiará de dueño de MGM Resorts International a Hard Rock International a finales de año, y eventualmente el casino sufrirá un cambio de marca, pero su legado volcánico es uno que Las Vegas no olvidará pronto.

(Y, por cierto, no se espera que el volcán cierre bajo la nueva administración, según MGM Resorts).

Cuando The Mirage abrió sus puertas el 22 de noviembre de 1989, no se centró en el juego ni en las suites del hotel. En cambio, se centró en otras características de la propiedad como su Secret Garden and Dolphin Habitat, que cerró el martes de forma permanente después de que tres delfines murieran este año.

Pero antes de que el resort abriera sus puertas, necesitaba un nombre.

Steve Wynn consultó a los alumnos de cuarto grado de la escuela primaria Vegas Verde para que le ayudaran a encontrar el nombre del resort. Luego le compró el nombre Mirage a dos moteles del valle de Las Vegas.

La construcción tardó dos años en completarse, y en su primer fin de semana abierto, el hotel-casino recibió la visita de unos 750 mil clientes. La afluencia de público fue tan grande que hubo que imponer restricciones.

La finalización y apertura del hotel-casino se considera el inicio del boom de los megaresorts de Las Vegas, que inspiró a los urbanizadores a superar los raros tigres blancos y el espectáculo del volcán de The Mirage. La apertura de Luxor y MGM Grand en 1993 y Bellagio en 1998 siguieron los pasos de The Mirage, y cada resort intentó superar al anterior.

El espectáculo de Siegfried y Roy era sinónimo de The Mirage. Desde 1990 hasta 2003, tras el ataque del tigre de Roy Horn, el espectáculo fue fundamental para la urbanización del resort. Wynn le había prometido al dúo que construiría una sala de espectáculos con capacidad de 1,500 personas para los dos, además de darles un contrato de 50 millones de dólares por varios años.

El espectáculo contó con un reparto y un equipo de 267 personas y su producción costó 30 millones de dólares, un precio muy caro para su época.

Roy Horn murió en 2020 por complicaciones del COVID-19, y Siegfried Fischbacher murió en 2021 por cáncer de páncreas.

Se espera que The Mirage mantenga su marca hasta al menos 2025, fecha en la que Hard Rock planea trabajar en una expansión de la propiedad.