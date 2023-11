MGM y el Sindicato de la Culinaria evitan la huelga en el Strip con acuerdo provisional

Trabajadores de la hospitalidad del Sindicato de la Culinaria Local 226 llegaron a un acuerdo tentativo de contrato en las propiedades Strip operado por MGM Resorts International, dijeron el jueves los responsables sindicales, evitando así una huelga de los casi 25,500 miembros del sindicato de la empresa, justo antes de que la zona acoja la edición inaugural del Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno.

BREAKING: After nearly 20 hours of negotiating, Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement towards a new 5-year contract has been reached w/@MGMResortsIntl for approx 25,400 hospitality workers at 8 Vegas properties. Statement forthcoming. #OneJobShouldBeEnough pic.twitter.com/woVufUNkTR

— Culinary Union (@Culinary226) November 9, 2023