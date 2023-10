Los vecinos de un vecindario que se hunde tienen una pregunta: ¿Dónde está el dinero?

Annie Walker, a la izquierda, Barbara Carter, en el centro, y Myrtle Wilson, a la derecha, son residentes de Windsor Park y hablan en Macedonia Baptist Church el miércoles, 4 de octubre de 2023. (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)}

Annie Walker, a la izquierda, Barbara Carter, en el medio, y Myrtle Wilson, a la derecha, son residentes de Windsor Park y hablan en Macedonia Baptist Church el miércoles, 4 de octubre de 2023. (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

Los residentes que han luchado durante décadas para resolver el hundimiento de su vecindario en North Las Vegas ahora están pidiendo a la ciudad que pague su parte.

Los residentes de Windsor Park, un vecindario de North Las Vegas que se construyó en los años 60 sobre un acuífero que se está hundiendo poco a poco a medida que se bombea el agua, se reunieron el miércoles por la tarde en Macedonia Baptist Church para pedirle a North Las Vegas que rinda cuentas de los fondos que se generaron para el vecindario en 1999.

Este año, el estado aprobó 37 millones de dólares a través del Proyecto de Ley 450 del Senado (SB450), que entró en vigor el 1° de julio, para destinarlos a realojar a los residentes de Windsor Park en una nueva casa del mismo tamaño en North Las Vegas. La senadora estatal Dina Neal le pide ahora a North Las Vegas que cumpla la ley.

Barbara Carter, que ha vivido en Windsor Park durante más de medio siglo y se sentó al frente de Macedonia Baptist Church con otros residentes, dijo que está preocupada acerca de cuándo los residentes podrán mudarse fuera del vecindario que está siendo engullido.

Los 90 residentes que quedan en Windsor Park viven en casas unifamiliares con tejados inclinados y cimientos agrietados.

Hace tres años, Chelsea Mendoza se mudó a Windsor Park sin saber que el vecindario se estaba hundiendo. Con el retraso en la recepción de los fondos, le preocupa saber cuándo podrán ella y su familia mudarse a un hogar seguro.

“Es frustrante porque aprobaron la ley, el Estado tiene los fondos, ¿por qué no han dado el dinero?”. dijo Mendoza, de 25 años, en español. “Tengo tres años aquí, pero el resto tiene tantos años esperando y no nos han dado respuestas”.

‘Lo enviaremos’

La ley SB450 obliga al Estado a pagar un total de 37 millones de dólares procedentes de una combinación de fondos estatales para la vivienda y fondos para la recuperación del coronavirus, pero North Las Vegas también debe enviar los fondos restantes de Windsor Park que la ciudad había destinado a los residentes.

“Tan pronto como (el Estado) me diga dónde enviar los fondos de Windsor Park, se los enviaremos”, declaró Will Harty, subdirector municipal de North Las Vegas, al Las Vegas Review-Journal. “No sé si (el Estado) está preparado todavía. Me dijeron que se pondrían en contacto conmigo”.

Los residentes también quieren saber dónde está el dinero de un fondo de Fannie Mae de 1999 que se creó para el vecindario para cubrir los costos de mudanza.

En la noche del miércoles, North Las Vegas dijo que el fondo Fannie Mae es ahora de aproximadamente 2.5 millones de dólares. Pero los residentes dijeron el miércoles que el fondo comenzó con cuatro millones de dólares.

Neal, quien fue la principal patrocinadora de SB450, dijo que hay una auditoría de los fondos. Cuando Neal preguntó sobre el dinero, dijo que se le dijo por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos que el Condado Clark estaba trabajando para ayudar a North Las Vegas en la gestión de los fondos.

Harty negó que la ciudad se hizo consciente de una auditoría relacionada con los fondos para Windsor Park.

Neal también dijo que el fondo de Fannie Mae está destinado a generar 300 mil dólares cada año. Pero Harty dijo que los 300 mil dólares se han malinterpretado como los intereses devengados cada año.

“No es así”, dijo. Cuando el dinero fue prestado, la ciudad pagó intereses y no recoger el dinero del fondo, dijo.

North Las Vegas se ha comprometido a transferir el dinero, dijo Harty. A partir del miércoles por la noche, dijo que la ciudad todavía está esperando para enviar los fondos restantes de Fannie Mae al estado, tan pronto como el estado les diga a dónde enviar los fondos.

“Me encantaría trabajar para encontrar una solución para estos residentes”, dijo.