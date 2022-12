Los mejores nuevos restaurantes -y cierres importantes- en Las Vegas en 2022

A finales de 2022, celebramos 22 restaurantes notables que abrieron este año en Las Vegas; también nos despedimos de más de una docena de restaurantes notables que cerraron. Esta lista no es exhaustiva y podría haberse confeccionado de muchas maneras. En el caso de los nuevos locales, solo tomamos en cuenta los restaurantes estándares que estrenaron concepto en 2022.

Uno de los comedores del nuevo restaurante Lotus of Siam en Red Rock Resort el sábado 5 de noviembre de 2022. La inauguración oficial fue el 11 de noviembre. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Oscar Amador es el chef y copropietario de Anima by EDO, que abrió sus puertas en The Gramercy en 2022. El menú mezcla cocina española, sudamericana, asiática, italiana y de otras tradiciones. (Bronson Loftin)

Martha Stewart, a la izquierda, y Snoop Dogg de fiesta en la apertura de The Bedford by Martha Stewart en Paris Las Vegas el viernes 12 de agosto de 2022. (Denise Truscello/Getty Images)

Uno de los comedores del nuevo restaurante Lotus of Siam en Red Rock Resort el sábado 5 de noviembre de 2022. La inauguración oficial fue el 11 de noviembre. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

El interior del nuevo restaurante de Martha Stewart, The Bedford, en Paris Las Vegas el sábado 13 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un mural de 25 pies domina el interior de Mezcla, un nuevo bar de tequila y ceviche en 197 E. California Ave., en el Arts District de Las Vegas. (Randy Ip)

El famoso chef Todd English, a la derecha, visita a los comensales en la inauguración de su restaurante, The Pepper Club, en The English Hotel, en el centro de Las Vegas, el miércoles 2 de marzo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El chef Gordon Ramsay habla de su nuevo Ramsay's Kitchen con invitados en el restaurante de Harrah's Las Vegas el sábado 5 de noviembre de 2022. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Randy's Donuts en South Rainbow Boulevard el viernes 19 de agosto de 2022, en Las Vegas. La tienda, originaria de Inglewood, California, abrió su primer local en Las Vegas este año. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Bill Rancic y su esposa, Giuliana Rancic, en su restaurante, RPM Italian, en Forum Shops de Caesars Palace de Las Vegas, el lunes 16 de mayo de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Lisa Vanderpump habla con el Review-Journal en un evento de "meet and greet" en su nuevo restaurante Vanderpump à Paris en Paris Las Vegas el jueves 21 de abril de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Tetsuya Wakuda en su restaurante Wakuda en The Venetian en el Strip de Las Vegas el jueves 30 de junio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Buddy Valastro, a la derecha, estrella del programa de TLC "Cake Boss", habla con sus clientes en su Boss Cafe en el hotel-casino The Linq el miércoles 27 de abril de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El Cronut, un híbrido del croissant y dona frita y escarchada, en Dominique Ansel Las Vegas dentro del Caesars Palace en Las Vegas el lunes 17 de octubre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La colección de pastelillos Lucky 7 en Dominique Ansel Las Vegas, dentro del Caesars Palace de Las Vegas, el lunes 17 de octubre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El pastelero francés Dominique Ansel, en su nueva pastelería en Caesars Palace de Las Vegas el lunes 17 de octubre de 2022. Dominique Ansel Las Vegas abrió el 21 de octubre. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

A finales de 2022, celebramos 22 restaurantes notables que abrieron este año en Las Vegas; también nos despedimos de más de una docena de restaurantes notables que cerraron. ■ Esta lista no es exhaustiva y pudo haberse confeccionado de muchas maneras. En el caso de los nuevos locales, solo tomamos en cuenta los restaurantes estándares que estrenaron concepto en 2022. No importa lo realizados que estuvieran, quedaron excluidos los camiones de comida, los pop-ups, las ghost kitchens (restaurante virtual) o los locales que simplemente volvían a abrir (sin cambio de concepto) después de haber estado cerrados. También queríamos que las selecciones reflejaran la diversidad gastronómica de la ciudad, no solo los lugares del Strip de Las Vegas. ■ Para ser considerados cerrados, los restaurantes tenían que dejar de operar en 2022, no cambiar de concepto (como catering o eventos) en el mismo espacio o estar cerrados temporalmente. ■ Esperamos traerles todo lo sabroso del 2023 en nuestra encantadora Las Vegas. Feliz Año Nuevo.

Aperturas

■ Anima by EDO (en The Gramercy): El mejor restaurante que debutó en Las Vegas en 2022 comenzó a servir a principios de enero. La tranquila y segura alquimia estacional del chef y copropietario Óscar Amador se inspira en su Barcelona natal, a la vez que entrelaza hilos culinarios de Japón, la gran Asia, Sicilia, Sudamérica y más allá. Su hábil enfoque sin fronteras destaca en platos como los boniatos de Okinawa al horno, los ñoquis de ricotta y las carrilleras de cerdo de Kurobuta estofadas. El crudo de ostión peruano asombra.

■ Balla Italian Soul (en Sahara Las Vegas): El más reciente proyecto del chef Shawn McClain, ganador de un James Beard, figura entre los estrenos más esperados de 2022. El luminoso menú de temporada abarca desde antipasti y pasta de la casa hasta marisco y pizzas y carnes a la leña. La espléndida dorada abre nuevas perspectivas sobre el pescado. Los spritzes humedecen el silbido.

■ The Bedford by Martha Stewart (en Paris Las Vegas): La decana del “házlo tú mismo”, introdujo su firma de lujo acogedor con una fiesta que incluyó a su amigo Snoop Dogg. El lustroso comedor de imitación de madera recuerda a su granja de Bedford, Nueva York. Entre los platos favoritos de Stewart: papas asadas con caviar, pierogis de su madre y pollo asado para dos servido en la mesa.

■ The Boss Café, de Buddy Valastro (en The Linq): Valastro, que saltó a la fama por primera vez como “Cake Boss” del canal TLC, se aleja un poco de lo dulce con una barra de mozzarella, cuadrados de pizza pomodoro, ensalada panzanella, panini de jamón y panceta y milanesas de pollo. Pero no teman, amantes del azúcar. Las colas de langosta de Valastro -hojaldre con relleno de crema y moras frescas- están en el menú.

■ Crossroads Kitchen (en Resorts World): La cocina de origen vegetal se hizo un hueco entre las opciones gastronómicas de lujo del Strip con la apertura de Crossroads Kitchen, del chef Tal Ronnen. Las barras de color rojo intenso y las maderas oscuras sirven de telón de fondo al foie gras de castaña, las papas fritas cubiertas de caviar de algas y las versiones vegetales de los tallarines a la boloñesa y la pizza de pepperoni y brécol.

■ Dominique Ansel Las Vegas (en Caesars Palace): Sí, hay Cronuts, en sabores distintivos de Las Vegas. Pero Dominique Ansel, nombrado una vez mejor pastelero del mundo, ofrece mucho más. Busca los kouign amann hojaldrados, magdalenas horneadas por encargo, croissants dulces y salados y dulces Lucky 7, como brillantes galletas de la fortuna y tréboles de cuatro hojas.

■ Fugetsu Okonomiyaki Izakaya: Los okonomiyaki, las pastelitos japoneses hechos a la plancha con mezclas y aderezos, llegan en su punto. Las versiones de cerdo y marisco se preparan con huevo, jengibre rojo, col, tempura y salsa de la casa. Las versiones modanyaki incorporan fideos yakisoba. El menú también incluye brochetas fritas kushikatsu y cuencos de arroz con piedras calientes.

■ Half Bird Chicken &Beer: en Chinatown, el pollo sustentable sin enjaular es el protagonista de las aves asadas, los sándwiches de pollo y los nuggs de pollo con salsas para remojar. Half Bird Cockfight Pilsner sirve maridaje. Los fines de semana hay incluso ramen en ventanilla. Half Bird es cortesía del chef Brian Howard, de Sparrow + Wolf.

■ Lotus of Siam (en Red Rock Resort): Esta institución de Las Vegas, dirigida por el chef Saipin Chutima, ganador de un premio James Beard, se ha ampliado por primera vez desde su apertura en 1999. Los platos principales del menú, como el khao soi, los langostinos al ajillo con mantequilla y el crujiente cangrejo de caparazón blando, se mudaron al comedor del Red Rock, resplandeciente con farolillos, arte tailandés y réplicas de la arquitectura de los templos tailandeses.

■ Lumin Cafe & Kitchen (en Illuminarium, Area15): Elizabeth Blau y el chef Kim Canteenwalla, nominados al James Beard por Honey Salt y Buddy V’s, traen un menú ecléctico a este local de realidad virtual. Prueba el hummus con naan a la parrilla, el poutine de papas con salsa de tocino ahumado, el pollo frito coreano con gochujang o la hamburguesa con ensalada de kimchi.

■ Mezcla: Las bebidas destiladas se unen al marisco latino con el debut de Mezcla, un bar de tequila y ceviche en el Arts District. Mezcla sirve licores de agave, como tequila, mezcal y raicilla, y licores especiales, como el sotol, un licor derivado de la planta cuchara del desierto del norte de México. Saborea los licores con ceviche peruano y otras versiones del plato.

■ Nellie’s Southern Kitchen (en MGM Grand): El restaurante rinde homenaje a la cocina de la abuela Nellie, bisabuela de los Jonas Brothers, y a la comida sureña reimaginada del chef Mario Nichols. Los langostinos a la plancha coronan una sémola que no es cremosa, sino pastel. Un rollito sureño está relleno de pollo a la barbecue, macarrones con queso de la casa y berzas borrachas.

■ 138 Degrees: El chef Matt Meyer puso en marcha esta chopería, llamada así por la temperatura ideal para el acabado de los filetes, en su antiguo Served Global Dining. 138 Degrees ofrece carnes de res de ganaderos de Nevada y otros productores locales, así como pescado, aves y cerdo, todo ello preparado en una parrilla de leña. El comedor principal cuenta con una hoguera.

■ The Pepper Club (en The English Hotel): Arts District marcó un logro cuando el célebre chef Todd English inauguró este restaurante en su homónimo The English Hotel. El menú abarca el Mediterráneo y Japón en platillos como pulpo a la parrilla con ajonjolí, pollo marinado en shoyu de flor de cerezo y sashimi, rollos de sushi y platos omakase.

■ Ramsay’s Kitchen (en Harrah’s Las Vegas): Kitchen lo convierte en el número seis de los restaurantes Ramsay en el Strip. Platillos que encuentras solo en Las Vegas como el carpaccio de wagyu, el rendang de ternera y el surf-and-turf con ostiones japoneses ayudan a distinguir Kitchen de su hermano en Boston y de los otros menús del chef en el Strip. La magnífica paleta del comedor es gris, azul almirante y cobre.

■ Randy’s Donuts: La famosa pastelería de Los Ángeles con la dona gigante en el techo abrió su primera tienda en Las Vegas con largas filas, productos agotados y un pandemónium general. Las cosas se han calmado ahora, con la introducción de los pedidos por internet. Según su dueño, Mark Kelegian, están en camino otras tres tiendas en Las Vegas.

■ RPM Italian (en Forum Shops at Caesars): La pareja de famosos Giuliana y Bill Rancic y su socio comercial Lettuce Entertain You inauguraron este elegante restaurante italiano con pasta fresca hecha a diario. Busque el mejor cacio e pepe, así como la pizzetta de limón en conserva y el wagyu de Gorgonzola. El martini de aceite de oliva merece por sí solo una visita al bar.

■ Spiedini Fiamma Italian Bistro (en Rampart Casino-JW Marriott): En este comedor, ubicado junto a estanques koi y cascadas, todo es luz, aire y azules suaves. La chef Paula Smagacz sirve platos italianos básicos como mejillones al azafrán, rigatoni al horno y carnes al estilo familiar con pasta a elegir. ¿Los cannoli? Vale la pena probarlos.

■ Toca Madera Steakhouse (entre Aria y The Shops at Crystals): Una construcción de 10 millones de dólares, buena fe de Los Ángeles, diseño zhooshy y carne de primera calidad crean este moderno asador mexicano. Lo mejor: tuétano a las brasas y bistec tomahawk sobre salsa verde asada y branzino frotado con mantequilla de mezcal chipotle. En el bar de moda, no te andes con rodeos.

■ Vanderpump à Paris (en Paris Las Vegas): La restaurantera y estrella del reality show, Lisa Vanderpump, une el París Art Nouveau con lo sexy de Las Vegas, y con su visión de los cocteles artesanales y los estándares de los bistrós franceses. Prueba el coctel número cinco (servido en una botella estilo Chanel No. 5) y las baguettes rellenas de trufas negras y triple crème de queso brie.

■ Wakuda (en The Venetian): El chef Tetsuya Wakuda, poseedor de dos estrellas Michelin, describe el menú como “japonés clásico con nuestro pequeño toque”. Por ejemplo, fideos soba con trufas negras o bogavante con espárragos de mar, servidos en un comedor repleto de arte japonés contemporáneo. También hay opulentas cenas omakase en salones privados.

■ Yukon Pizza: La pizzería se mudó de una tienda pop-up en Vegas Test Kitchen a un local en el vecindario de Huntridge. Yukon presenta pays elaborados usando una masa madre familiar. Las pizzas están disponibles en tamaño normal y personal, y las porciones en cuatro estilos. Los pays y las porciones incluyen opciones veganas. El menú se completa con alitas de coliflor, albóndigas y pasta.

Cierres

Bochco Downtown Sushi: Bochco abrió en 2016 en un local de dos pisos en el edificio John E. Carson. En su momento, fue pionero del sushi en la zona.

Burger Brasserie (paseo marítimo entre Paris y Bally’s Las Vegas): Este local se hizo famoso por su hamburguesa Kobe-langosta de 777 dólares que incluía una botella de Dom Pérignon rosé. Burger Brasserie cerró las hamburguesas con candado para dar paso a un restaurante de Guy Fieri.

The Chancellor (en Tivoli Village): En mayo, The Chancellor abrió sus puertas en el local clandestino del antiguo Exclusivo. En junio cerró, a pesar del entusiasmo de los clientes en internet por su menú internacional. ¿Se adaptará mejor el nuevo local?

Divine Café: Pam Howatt, cuya empresa de catering regentaba este restaurante en Springs Preserve, permitió que su contrato de operación finalizara en mayo después de ocho años para volver a dedicarse a la rama restaurantera de tiempo completo. Springs Café ocupa ahora el local.

Every Grain: Sheridan Su, nominado a los premios James Beard, y su esposa y socia, Jenny Wong, estaban detrás de este local en East Charleston Boulevard, que ofrecía la versión taiwanesa del arroz de cerdo estofado con una mezcla de cereales característica del chef.

Fort Bedlam: Esta colorida cafetería abrió en octubre de 2021, con casi 50 bebidas de café y té en medio de un animado interior que incluía una cabina de cuero rojo que se rumorea que está tallada en algún lugar con las iniciales de Kurt Cobain.

Johnny C’s Diner: Johnny Church combinaba ingredientes de calidad y técnicas clásicas para remodelar estándares del desayuno como el pan francés y el filete de pollo frito. Se dice que Church está buscando un nuevo sitio.

Joyful House Chinese Cuisine: Según Joe Muscaglione, restaurantero de Chinatown desde hace muchos años, Joyful House será sustituido por un local de dim sum. Los registros públicos indican que el sustituto se llama Palette Tea Lounge.

Majordomo Meat & Fish y Moon Palace (en The Venetian): Los restaurantes del famoso chef David Chang cerraron repentinamente a principios de junio sin que se diera ninguna razón. Un portavoz agradeció a Chang sus “innovadoras contribuciones al programa culinario del resort”.

Mozz Bar (en Resorts World): El sándwich de pollo a la parmesana fue justamente elogiado, pero este concepto del chef James Trees era una novedad culinaria entre los proveedores principalmente asiáticos del salón de comidas. Trees, nominado al premio James Beard, sigue teniendo tres restaurantes, además de dos locales franceses y un bar de camino al centro.

PBR Rock Bar & Grill (en Miracle Mile Shops): Su dueño, Jonathan Fine, comunicó a finales de agosto que PBR no podía firmar un nuevo contrato de arrendamiento porque “el propietario determinó que una marca de Country Americana no encaja con ellos en este momento”. PBR estuvo abierto durante doce años.

POTs: Iman Haggag cerró su restaurante egipcio físico, y su posterior encarnación de ghost kitchen (restaurante virtual) en el centro, en 2022. Su cocina vegana atraía a clientes fieles; ahora vende una fila de especias en potslv.com.

Wolf Down: Como anunciaba su cartel, Wolf Down ofrecía comida callejera berlinesa, en concreto, ensaladas, sándwiches y tazones de arroz elaborados con carnes asadas u otras proteínas, varios ingredientes y salsas a elegir.