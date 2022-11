Los estacionamientos del Aeropuerto Internacional Reid se están llenando

Si estás planeando volar desde Las Vegas para el fin de semana largo de Thanksgiving, estás advertido. Algunos estacionamientos del Aeropuerto Internacional Harry Reid ya están llenos.

🚨AIRPORT PARKING UPDATE🚨

It's 4:45 a.m. on the Wednesday before Thanksgiving:

⛔️Terminal 1 Long Term – closed

⛔️Terminal 3 Economy – closed

✅ Terminal 3 Long Term – open

To learn more about parking options visit: https://t.co/97EvyUqocw

— Harry Reid International Airport (@LASairport) November 23, 2022