Las Vegas ya no es un ‘destino económico’. Pero los visitantes siguen llegando

Siempre me hace gracia escuchar a los residentes de Las Vegas añorar los tiempos en que la mafia dirigía los casinos de la ciudad en lugar de las empresas.

Por supuesto, es decepcionante ver cómo se reduce continuamente la larga lista de ventajas que atraen a los clientes a los resorts. Pero al menos no hay que preocuparse por quedar enterrado en un agujero en el desierto.

Varios lectores me llamaron y enviaron correos electrónicos con sus frustraciones a finales del mes pasado, después de que cayeran otras dos tradiciones consagradas.

Strat se le une así a MGM Resorts International, Caesars Entertainment Inc. y Resorts World Las Vegas en el cobro de algo que antes era gratuito.

Por otra parte, también ha desaparecido la antigua tradición de servirles bebidas gratis a los apostadores deportivos que veían los partidos en las casas de apuestas. Algunos lectores me han llamado para quejarse de que en los Station Casinos se exige una apuesta mínima de 50 dólares para que te sirvan. Al principio, pensé que esta táctica podría haber sido exclusiva del ajetreado March Madness, pero no, los responsables de Station confirmaron que se trata de una política general de toda la empresa.

Station no es la única. MGM confirmó que tiene políticas para servirles bebidas a los jugadores, no a los espectadores. Caesars y Boyd Gaming Inc. no respondieron a una consulta similar.

Siempre se ha usado el alcohol para atraer a los apostadores a los establecimientos, y no hay duda de que el costo del alcohol y de los trabajadores que sirven esas bebidas ha ido subiendo.

Cincelado del juego

El cincelado también se ve en los casinos.

Es difícil encontrar un casino que ofrezca juegos de blackjack con límite bajo que paguen 3:2, y no el 6:5, más habitual. Cuando se reparte un blackjack natural (un as y un 10 o una carta con la cara), el jugador gana 15 dólares con una apuesta de 10 dólares en una mesa con probabilidades de 3:2. En una mesa 6:5, el pago es de 12 dólares por la misma apuesta.

Las mesas de ruleta solían tener un único “0” verde en la rueda. Ahora tienen dos o incluso tres, lo que da más ventaja a la casa. En las apuestas de dinero parejo (rojo-negro, par-impar o alto-bajo), la casa gana siempre que la bola cae en una de esas tragamonedas verdes.

Las tarifas de los resorts ocupan un lugar destacado en la lista de prácticas que a la mayoría de los visitantes les encantaría que desaparecieran. El presidente Joe Biden, en su discurso sobre el Estado de la Unión, les pidió a los legisladores aprobar la Ley de Prevención de Tarifas Inservibles, que prohibiría las tarifas de los resorts. De momento, no hay mucho movimiento al respecto.

Otro elemento básico de Las Vegas que casi ha desaparecido es el bufet de bajo costo. El COVID contribuyó a su desaparición, pero aún quedan algunos resorts con bufetes a precios exorbitantes.

Olvídate de las cenas con espectáculo en los casinos. Casi han desaparecido. Y el costo de cualquier espectáculo con titular de cartel es alto.

Y, sin embargo, la reciente encuesta Perfil del Visitante 2022 de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas reveló que solo el tres por ciento de seis mil turistas estaban insatisfechos con su experiencia general en Las Vegas. Cuando se les preguntó cuál era el principal motivo de su insatisfacción, el 15 por ciento de ese tres por ciento dijo que su principal queja era que Las Vegas era demasiado cara.

Así que los residentes de toda la vida tienen quejas. Los visitantes, no tanto. Los precios de las habitaciones son altos, al igual que los índices de ocupación.

No es un destino económico

La realidad es que Las Vegas ya no es el destino económico que era. Podemos agradecer a Disneyland que mantuviera sus tarifas altas para que Las Vegas pareciera una buena oferta.

No podemos retroceder, así que los residentes pueden quejarse de lo que extrañan.

Uno de los lectores que me envía correos electrónicos a menudo es Rick Imker, que dice que una vez fue un asiduo jugador de casinos locales que dejó de ir a ellos porque estaba cansado de que le dieran gato por liebre.

Amanda Belarmino, profesora adjunta de la Facultad de Hostelería William F. Harrah de la UNLV, afirma que el público no debe esperar que el sector turístico cambie, y que el aumento de precios tiene algunas ventajas.

“A medida que Las Vegas sigue evolucionando, hemos dejado de ser un destino económico”, afirma en un correo electrónico. “La mayoría de nuestros clientes nos ven ahora como competidores de otras grandes zonas urbanas. Por lo tanto, creo que no es realista pensar que volveremos a los descuentos a menos que haya un empuje significativo por parte de los consumidores”.

Bellarmino afirmó que cosas como el cobro por estacionamiento pueden permitir a los resorts aumentar el sueldo y las prestaciones de sus empleados, lo que ayuda más a la comunidad que permitir algunos descuentos.

“Siempre es fácil mirar atrás y romantizar el pasado”, afirmó. “Pero para ser realista, prefiero tener empresas que intentan maximizar los beneficios que encontrar más cadáveres en el Lago Mead”.