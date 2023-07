Las Vegas empata el récord de 110 °F o más por 10 días; el día termina con tormenta

Las Vegas ha empatado el récord de 1962 de días consecutivos con una temperatura máxima de 110 °F o más.

Y un poco de acción de la tormenta coronó el día.

La estación oficial de medición del Aeropuerto Internacional Harry Reid alcanzó los 110° a las 2:40 p.m.

🥵10 Days of 110+°F

🌡️At 2:40 pm PDT, Harry Reid

Intl. Airport hit 110°F, making today the 10th day in a row with high temperatures ≥ 110°F for the #Vegas area.

🏆This ties the record for consecutive days with high temperatures ≥ 110°F. #VegasWeather #NVwx pic.twitter.com/ZRo8PIcark

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 23, 2023