Las Vegas bate el récord del 11 de abril al volver el calor

Dale la bienvenida a un amigo de Las Vegas olvidado hace tiempo: el calor.

Después de un invierno que heló el valle con temperaturas por debajo de lo normal y nevadas récord en las Spring Mountains, ha llegado una ola de calor primaveral. Pero no durará mucho.

El martes, el valle estableció un récord máximo para el 11 de abril en 93°F, según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord era de 92°, establecido en 2014. Es el día más cálido de 2023.

Another warm day! We broke the daily record in #Vegas topping out at 93 degrees, surpassing the previous record of 92 set in 2014. Stay cool out there! ☀️#VegasWeather pic.twitter.com/NDxkgiOsxE

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 11, 2023