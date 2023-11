Las tarifas de las habitaciones para el Grand Prix de Las Vegas de 2024 empiezan a ser más baratas que las de 2023

noviembre 27, 2023 - 8:50 am

El piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez recorre el MSG Sphere durante la sesión de entrenamientos de la segunda noche del fin de semana de carreras del Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno el viernes 17 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Las tarifas de las habitaciones de hotel para el Grand Prix de Las Vegas 2024 de la Fórmula Uno ya están disponibles y sus precios iniciales son mucho más bajos que los anunciados originalmente para el evento inaugural de este año.

Las tarifas iniciales en cuatro propiedades de Caesars Entertainment son mucho menores que los precios de lanzamiento del año pasado antes del Grand Prix 2023, pero tienen precios más altos que las tarifas de las habitaciones anunciadas durante el fin de semana de la carrera de este año.

Las tarifas para 2023 cayeron más de un 70 por ciento desde el momento en que se publicaron por primera vez en noviembre de 2022 hasta un mes antes de la semana de la carrera.

Estos son los precios de las habitaciones de hotel para una estancia de cuatro noches del 20 al 24 de noviembre, fin de semana del Grand Prix de Las Vegas de 2024, comparados con los precios anteriores para la carrera de 2023, según el Las Vegas Review-Journal.

Linq:

Precio listado el viernes para el fin de semana de la carrera 2024: 1,310.45 dólares

2 de noviembre de 2022: 2,694.87 dólares;

Semana de la carrera 2023: 903.58 dólares;

Eso es una diferencia del 51 por ciento entre cuando se lanzaron las tarifas de habitaciones este año para el Grand Prix de Las Vegas 2024 que el 2 de noviembre de 2022 para la carrera de 2023.

Paris Las Vegas:

Precio listado el viernes para el fin de semana de la carrera de 2024: 1,486.19 dólares;

2 de noviembre de 2022: 3,497.60 dólares;

Semana de la carrera de 2023: 1,320.93 dólares;

Eso es una diferencia del 56 por ciento entre cuando las tarifas de las habitaciones se lanzaron este año para el Grand Prix de Las Vegas 2024 que el 2 de noviembre de 2022 para la carrera de 2023.

Planet Hollywood:

Precio listado el viernes para el fin de semana de la carrera de 2024: 1,643.78 dólares;

2 de noviembre de 2022: 4,336.61 dólares;

Semana de la carrera de 2023: 1,003.24 dólares;

Esto supone una diferencia del 62 por ciento entre cuando se lanzaron las tarifas de habitaciones este año para el Grand Prix de Las Vegas de 2024 que el 2 de noviembre de 2022 para la carrera de 2023.

Caesars Palace:

Precio listado el viernes para el fin de semana de la carrera de 2024: 45,555.86 dólares;

2 de noviembre de 2022: 5.323,02 dólares;

Semana de la carrera: 2,182.39 dólares;

Precio semana de carreras 2023: 2,182.39 dólares.

El promedio de 9,999 dólares por habitación y noche indica que el Caesars será el hotel anfitrión de la F1. Una situación similar ocurrió con los precios de las habitaciones del Super Bowl 2024 y esa propiedad, ya que es el hotel anfitrión de la NFL esa semana.

La significativa disminución de precios en el lanzamiento de este año para la fecha de 2024 en comparación con el año pasado, cuando se pusieron a la venta los precios para la carrera de 2023, muestra que los operadores de los resorts ajustaron los precios basándose en su experiencia con el primer año, según el doctor Mehmet Erdem, profesor de operaciones y tecnología hotelera de la Facultad de Hostelería William F. Harrah de la UNLV.

“La presencia de datos anteriores siempre es útil y los precios más bajos de las habitaciones para el fin de semana de la F1 de 2024 podrían atribuirse a lo que se agregó a través de múltiples canales de datos durante las últimas semanas, por ejemplo, métricas como el ritmo de reservas”, dijo Erdem en un correo electrónico a principios de este mes. “De cara al futuro, probablemente no haya más incógnitas sobre el mercado para el fin de semana de la F1. Esto no significa que no vayamos a ver fluctuaciones en absoluto con las tarifas de las habitaciones”.

Para la carrera de 2024, los responsables del hotel ofrecen cancelaciones gratuitas hasta el 18 de noviembre. Esto supone un cambio con respecto a la carrera inaugural, en la que no se ofrecieron reembolsos.