‘Es increíble lo que se puede hacer aquí’: el primer vistazo a Sphere Immersive Sound

Es como si te susurrara las palabras directamente al oído, lo único que falta es su aliento en tu cuello.

“Un hombre viene en nombre del amor / Un hombre viene y se va”.

Bono da una serenata a una sala vacía llena de sonido.

El líder de U2 tocará aquí en vivo muy pronto, pero por ahora, una grabación acústica de “Pride (In The Name of Love)”, un clásico de su banda, interpretado con una claridad cristalina y envolvente, hace que parezca que ya subió al escenario.

Su voz emana de abajo hacia delante, pero rápidamente se convierte en envolvente, su voz es la seda de un capullo sónico que se teje a nuestro alrededor.

Cuando empieza el solo de guitarra, es como si una versión miniaturizada de The Edge estuviera arrancando la voz principal de las profundidades de tu canal auditivo.

Después, un tema muy texturizado de los funk-rockeros Tauk: es un pastel de capas de sonido (golpeteo de hi-hat, pinchazos de guitarra, garabatos digitales y zaps eléctricos), pero sus matices son tan nítidos y claramente audibles que es como degustar un platillo complejo con una receta muy elaborada y poder saborear cada ingrediente, hasta la última pizca de paprika.

La experiencia es similar a escuchar la canción con unos auriculares de estudio de gama alta, pero sin auriculares.

En su lugar: es una sala de conciertos.

Pero no una sala de conciertos cualquiera: estamos sentados en Sphere, un enorme orbe brillante de 2.3 mil millones de dólares situado a pocas cuadras del Strip que se ha anunciado como la próxima gran novedad en el entretenimiento de Las Vegas -o de cualquier otro lugar, para el caso- desde que se puso la primera piedra del gigantesco recinto en 2018.

Es la estructura esférica más grande del mundo, con 516 pies de ancho y 366 pies de alto, y está equipada con el sistema de audio para conciertos más grande del mundo, Sphere Immersive Sound, que cuenta con 1,586 módulos de altavoces, 167 mil controladores de altavoces, amplificadores y canales de procesamiento, y un peso total de 395,120 libras.

Diseñado por la empresa alemana Holoplot, el sistema se basa en una tecnología pionera de formación de haces de audio en 3D y síntesis de campo de ondas con la extraordinaria capacidad de dirigir -o excluir- el sonido a partes específicas de la sala, con el objetivo de generar una experiencia auditiva individualizada para todos los habitantes de la casa.

“Creo que lo que hemos creado es lo más parecido a una réplica del sentido humano del sonido”, dice James Dolan, presidente ejecutivo y director ejecutivo de MSG Entertainment Corp, con chamarra azul, camisa blanca, pantalones a juego y una mirada de orgullo por lo que ha ayudado a construir aquí.

No ha sido fácil.

“Había muchos obstáculos en la programación de un espacio como este”, señala Dolan.

¿Por ejemplo?

“Se habrán dado cuenta”, dice David Dibble, director ejecutivo de MSG Ventures, “de que el edificio es redondo”.

Sobre las estaciones de tren alemanas y el sonido de precisión

Dibble llama al diseño del lugar “pesadilla” para cualquier ingeniero acústico, y Roman Sick sabe de lo que habla.

El director ejecutivo de Holoplot se refiere a las complejidades de intentar ofrecer un sonido de concierto de alta calidad en un recinto con forma de bola de boliche gigante.

El problema es que el sonido llega a todas partes y, por lo tanto, a ninguna, lo que supone un callejón sin salida musical.

Pero Sick tiene experiencia en hacer que las cosas funcionen en entornos poco ideales.

Su empresa se dio a conocer tras ser contratada por el gobierno alemán para instalar sus sistemas de audio en estaciones de tren de todo el país, consiguiendo proyectar música o mensajes en más de una docena de direcciones distintas a la vez, entre trenes rugientes y hectáreas de cemento.

“Hablamos de un entorno de audio difícil”, señala Dibble.

MSG contrató a Holoplot para llevar a cabo una tarea sencilla pero difícil: “Construir un sistema de sonido que no esté dominado por el espacio en el que se encuentra”, explica Sick.

Para ello había que solucionar una cuestión central.

“¿Cómo podemos controlar al máximo el sonido en el espacio?”. afirma Sick.

La respuesta llegó a través de la tecnología de formación de haces de audio y Wave Field Synthesis, que Holoplot dedicó 10 años a investigar y desarrollar. La empresa se fundó en 2011 en un garaje a las afueras de Berlín porque entonces no podían permitirse las elevadas rentas de la gran ciudad.

Funciona usando algoritmos de software especialmente diseñados para generar ondas sonoras más eficientes que los altavoces convencionales, que luego pueden dirigirse a lugares específicos del recinto. De este modo, se pueden transmitir contenidos diferentes a distintas secciones de la sala; por ejemplo, una parte de la sala puede escuchar canciones en otro idioma o experimentar un efecto de sonido exclusivo del lugar donde está sentada.

Así, los artistas pueden jugar con el sistema de sonido del mismo modo que lo hacen con sus instrumentos.

Además, en una sala de conciertos tradicional, lo que se escucha depende de dónde se esté sentado: si se está en el lado derecho de la sala, se escuchan los altavoces del lado derecho; si se está en el lado izquierdo, viceversa. Con Sphere Immersive Sound, los haces de audio de los altavoces izquierdo, derecho y central llegan a todos los asientos.

Sick comparte una analogía para explicar la tecnología en términos sencillos.

Piensa en lo que se escucha en los estándares de un concierto como si se dejara caer una piedra en el agua y las ondas sonoras se propagaran simultáneamente en todas direcciones.

“No dejamos caer una piedra”, dice, “sino cien, para formar una onda unificada”.

El sistema también aplana las ondas sonoras para que viajen más lejos sin pérdida de nivel sonoro, formando una señal consistente.

Así, tanto si estás sentado en primera fila como en las vigas, el volumen y la claridad del sonido serán exactamente los mismos.

“Es tan preciso que creo que algunos músicos lo encontrarán desalentador”, sostiene Dolan. “Si cantas una nota mal, todo el mundo lo escuchará”.

‘Las cosas que puedes hacer aquí adentro, es increíble’

“Los asientos no están hechos de piel humana”.

Es bueno saberlo.

David Dibble habla del tejido especial que recubre las sillas de Sphere, con capacidad para 20 mil personas.

Está diseñado para imitar las propiedades reflectantes de la carne humana, aunque sin dañar a ningún lugareño, como aclara Dibble.

Como resultado, cuando un asiento está vacío, no absorbe -y por tanto potencialmente disminuye- la calidad del sonido en la sala.

Las perforaciones de la parte inferior de los asientos potencian este efecto cuando no hay nadie sentado en ellos.

Además, 10 mil de las sillas están equipadas con un sistema háptico de infrasonidos que permite sentir la vibración del sonido cuando la sala está en modo de cobertura inmersiva, que se usará durante las experiencias Sphere. (Los conciertos se harán en modo de cobertura total del recinto).

“Agárrense a sus asientos”, aconseja Paul Freeman, principal artista de sonido de Sphere Entertainment Co. y no está siendo hiperbólico: poniendo en la lista una melodía de hip-hop, consigue que los asientos retumben con fuerza al ritmo, como si estuviéramos en cuclillas sobre una fosa súbitamente abierta.

A continuación, plantea un reto al pequeño grupo de periodistas agrupados ante él.

“Escuchen de dónde vienen las voces”, les dice mientras pulsa el play de la pequeña tableta digital que controla el sistema de sonido. “¿Quién lo escuchó por detrás?”.

Se levantan varias manos; otros habrían jurado que la fuente de las voces estaba delante de ellos.

En cambio, Freeman señala a su extrema derecha, que nadie adivinó correctamente.

“Todos los que mueven la cabeza lo escuchan de forma diferente”, señala.

La forma en que el sonido se desplaza por la sala -y el detalle del audio- es impresionante en algunos momentos.

Freeman interpreta un número clásico, con violines a toda velocidad que se desplazan de izquierda a derecha, como si la sección de cuerda nos rodeara mientras se presenta. También interpreta “Here Comes the Sun” de los Beatles, y la mezcla es tan clara y precisa que en un momento dado se escucha el taconeo de George Harrison.

Diríamos que hay que ver este enorme equipo de sonido para creerlo, solo que no se ve en absoluto: en otra proeza de la ingeniería, todo está completamente oculto tras el plano interior de pantallas LED de 160 mil pies cuadrados del recinto.

Antes de instalarse en Las Vegas, Sphere Immersive Sound se instaló por primera vez en Beacon Theater de la Ciudad de Nueva York el año pasado, donde el líder de Phish, Trey Anastasio, probó la tecnología en un par de conciertos en solitario el pasado agosto.

U2 bautizará el sistema de sonido localmente en el lanzamiento de su residencia “Achtung Baby Live at Sphere Las Vegas”, que comienza el 29 de septiembre.

La semana siguiente, el cineasta Darren Aronofsky estrenará su experiencia inmersiva en Sphere “Postcard from Earth”, que el director ha descrito como “un viaje de ciencia ficción a nuestro futuro en el que nuestros descendientes reflexionan sobre nuestro hogar común”.

¿Te suena a algo lejano?

Pues viene al lugar adecuado.

“Las cosas que se pueden hacer aquí son increíbles: no hay ningún lugar en el planeta que pueda hacer lo que hace este lugar”, dice Freeman. “Bastante genial para ser un edificio redondo”.