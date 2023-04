El valle puede experimentar el primer día de 90° F el lunes

El primer día de 90°F del año puede hacerse realidad el lunes a medida que las temperaturas de verano avanzan en el valle de Las Vegas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un día soleado con vientos ligeros y una máxima cercana a los 90°.

Aside from scattered showers this afternoon over Lincoln County, NV, the outlook this week for our region is mostly sunny and warm with temperatures climbing well above normal after Wednesday. #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/ur1f3VhJcb

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 23, 2023