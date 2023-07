El sur de Las Vegas podría cambiar con el tren de alta velocidad, un resort y un estadio previstos

Un residente pasea por uno de los espacios comunes exteriores de Ariva Luxury Residences el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

La entrada a Ariva Luxury Residences en South Las Vegas Boulevard, el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

La zona de la piscina exterior de Ariva Luxury Residences, vista el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Anasthasia Purifoy, gestora inmobiliaria senior de Cushman and Wakefield, izquierda, y Heidi Westerhoff, directora senior de Cushman and Wakefield, delante de las nuevas Ariva Luxury Residences, el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

La entrada al complejo Ariva Luxury Residences por South Las Vegas Boulevard, el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Terreno baldío al sur del Strip donde Oak View Group planea construir un resort casino y estadio de tres mil millones de dólares, en la esquina noroeste de Las Vegas Boulevard y Windmill Lane, el jueves 31 de marzo de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

En la esquina noroeste de Las Vegas Boulevard y Windmill Lane, el jueves 31 de marzo de 2022, en Las Vegas, se ve un terreno baldío al sur del Strip donde Oak View Group planea construir un estadio y casino de tres mil millones de dólares. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Un residente utiliza la sala de ejercicios en Ariva Luxury Residences el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El interior de uno de los áticos de Ariva Luxury Residences, visto el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

En la esquina noroeste de Las Vegas Boulevard y Windmill Lane, el jueves 31 de marzo de 2022, en Las Vegas, se ve un terreno baldío al sur del Strip donde Oak View Group planea construir un estadio y resort casino por valor de tres mil millones de dólares. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Vista aérea de un terreno baldío al sur del Strip, en la esquina noroeste de Las Vegas Boulevard y Windmill Lane, donde estarán el estadio de la NBA y la línea ferroviaria Brightline, el martes 11 de julio de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Vista aérea de un terreno baldío al sur del Strip, en la esquina noroeste de Las Vegas Boulevard y Windmill Lane, donde estarán el estadio de la NBA y la línea ferroviaria Brightline, el martes 11 de julio de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Un salón común en Ariva Luxury Residences, visto el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

En dirección sur por la interestatal 15, pasando el aeropuerto internacional Harry Reid y la circunvalación Bruce Woodbury, los conductores se encuentran con una mezcla de terrenos sin urbanizar con nuevas viviendas y complejos multifamiliares diseminados por toda la zona.

Pasados el Silverton y el South Point, ha brotado una nueva urbanización residencial de cuatro pisos -bastante alta para esta zona del sur de Las Vegas- que, a estas alturas, puede parecer un poco fuera de lugar.

Ariva, en el 11055 de Las Vegas Boulevard, cuenta con 754 unidades, anunciadas como apartamentos de lujo, y toda la urbanización parece que podría suplantar al Strip o a un enclave de lujo de Summerlin, con cuatro piscinas en medio del complejo. Pero WTI Inc, con sede en Silicon Valley, promotora de Ariva -cuya finalización está prevista para noviembre-, apuesta por que el complejo sea el precursor de una nueva comunidad que surja y crezca en la parte sur del valle.

Los planes para construir un resort de 10 mil millones de dólares, un estadio preparado para la NBA y más apartamentos, comercios, restaurantes y locales de ocio, cerca de donde podría construirse la esperada estación de tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Las Vegas, añaden más combustible a la reurbanización de esta zona del sur de Las Vegas. Si dan frutos, estos proyectos de alto nivel podrían cambiar para siempre el paisaje y la demografía del sur del valle.

Heidi Westerhoff, de Cushman & Wakefield, que se ocupa del arrendamiento de las viviendas, afirma que el centenar de personas que ya se han instalado en Ariva son muy diversas y dan una idea de la situación de la zona.

“Es todo lo anterior”, dijo Westerhoff, senior de la agencia inmobiliaria, refiriéndose a la demografía. “Tenemos muchos trabajadores de cuello blanco del Strip, además de personal médico y tecnológico, y mucha gente que trabaja desde casa. También hay trabajadores del aeropuerto y de la universidad. Dada la ubicación, básicamente procedemos de todas partes, y es muy diverso”.

Westerhoff señaló que los dueños del complejo de apartamentos compraron los terrenos hace una década, pero la construcción solo empezó hace poco más de un año. Había una visión y un plan de que esta zona sufriría una transformación en algún momento, dada su proximidad al centro de la ciudad y a la infraestructura de autopistas, dijo.

‘El corredor sur estaba explotando’

Bob Barnhart, que es copropietario de Luxurious Real Estate con su esposa, Jill, y lleva décadas vendiendo propiedades inmobiliarias en Las Vegas, incluidas propiedades en el sur de Las Vegas, dijo que esto es definitivamente cierto, pero que esta ola de urbanización debería considerarse como un reintento.

“Antes de la última crisis inmobiliaria en 2008-09, todo ese corredor sur estaba explotando”, dijo Barnhart, añadiendo dos proyectos masivos de casinos y resorts planificados para la zona en ese momento fueron archivados debido al clima económico. “Así que esta zona no solo está ubicada en un lugar clave, sino que creo que es un gigante dormido”.

Según Westerhoff, está previsto que Otium, una urbanización de uso mixto de 47 acres adyacente a Avria, empiece a construirse este año. Contará con restaurantes, comercios y un componente de ocio donde podrían celebrarse eventos, festivales y música en vivo.

Barnhart afirmó que ya se han establecido todos los componentes clave para que una nueva comunidad brote orgánicamente, y que no será necesariamente de carácter residencial. También afirmó que la economía de Estados Unidos aún está recuperándose de los efectos de la pandemia del COVID-19 y que, hasta que no se alcance un equilibrio, la construcción y el sector inmobiliario no desarrollarán todo su potencial en Las Vegas.

“Creo que será de uso mixto”, dijo, sobre el futuro del corredor sur de Las Vegas, como se ha llamado vagamente a la zona. “Creo que va a ver juego en ese corredor, pero para que esto ocurra, el sector financiero tiene que corregirse antes de que nada despegue”.

Westerhoff afirma que Ariva tiene la suerte de entrar en un mercado inmobiliario que ya no parece ventajoso para los compradores de vivienda, ni siquiera para los vendedores, sino que ahora favorece, por el momento, una opción más nómada: rentar.

“Creo que el sector de los apartamentos es sin duda uno de los beneficiados por el aumento de las tasas de interés”, afirma. “Teniendo en cuenta que mucha gente se está quedando fuera del mercado de la vivienda unifamiliar, o puede que solo opten por venir a un lugar como este porque están esperando a que pase la oleada de tasas de interés altas”.

Un momento decisivo

Dos grandes proyectos previstos solo al norte de Ariva podrían marcar un antes y un después en el sur de Las Vegas. El 6 de julio, Brightline West anunció lo que denominó un “logro significativo”: la compra de 110 acres de terreno para una estación de tren de alta velocidad que conectará Las Vegas con Los Ángeles. El terreno está ubicado justo al este de la Interestatal 15, al sur de Warm Springs Road.

El proyecto Brightline West, concebido a principios de la década de 2000, ha sufrido numerosos retrasos y contratiempos. Pero un reciente comunicado de prensa sobre la adquisición de los terrenos indica que el proyecto está en marcha y que se espera que esté terminado en 2027. Se espera que la línea de ferrocarril dé servicio a 11 millones de pasajeros al año.

El segundo proyecto es el resort de 10 mil millones de dólares y estadio de la NBA que Oak View Group tiene previsto construir al sur de la estación. El proyecto se concibió con la esperanza de atraer a una franquicia, una idea que hace solo unos años parecía un sueño, pero que ahora parece una posibilidad real. Los analistas prevén que las dos próximas ciudades en recibir equipos de expansión de la NBA serán Seattle y Las Vegas.

Tim Kelly, director de una sucursal de Realty ONE Group, que lleva 15 años vendiendo inmuebles en la zona, afirma que estos dos enormes proyectos alterarían radicalmente el curso de la ciudad, y que el proyecto de Brightline conectaría aún más Las Vegas con la populosa costa, con un estadio a las puertas de la estación.

“Los californianos son ya nuestro mayor visitante de fuera de Nevada, y el tren de alta velocidad lo mejoraría enormemente”, afirmó. “En mi opinión, crearía y desarrollaría la zona, incorporando zonas residenciales, comerciales y de ocio a poca distancia unas de otras. Las Vegas necesita algo así desde hace mucho tiempo”.

Más abajo, en el extremo occidental de Henderson, M Resort proyecta una torre hotelera de 375 habitaciones, un centro de convenciones de 40 mil pies cuadrados y un multicine, lo que pone aún más de manifiesto que los proyectos ya terminados en la zona observan su expansión. El resort está ubicado en la esquina de Las Vegas Boulevard y St. Rose Parkway, en el extremo sur del valle.

Barnhart, que en su día vendió una propiedad de 10 millones de dólares en Southern Highlands, situada solo al otro lado de la I-15 desde M Resort, transmitió una sensación de modesto optimismo sobre la zona y añadió que la apuesta de Ariva es grande, y que la gente debería tenerla en cuenta.

“No se trata del típico complejo de apartamentos pequeño; son más de 700 unidades, cuatro pisos y cuatro piscinas”, dijo. “Creo que el urbanizador está en la zona adecuada en el momento oportuno. Si nos remontamos un poco en el tiempo, no se podía conseguir suelo en Las Vegas Boulevard, así que creo que el urbanizador (de Ariva) tiene un huevo de oro ahí listo, aunque se haya adelantado un poco al mercado”.