El pronóstico de frío continuará su larga racha en Las Vegas

Cuando pronosticaron una posibilidad superior al promedio de temperaturas por debajo de lo normal y precipitaciones por encima del promedio, los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional dieron en el clavo con el patrón meteorológico para marzo en Las Vegas.

Faltando una semana para que termine marzo, el mes solo ha tenido cuatro días de 70° F (el más alto fue el 11 de marzo, con 74°), mientras que las precipitaciones en el Aeropuerto Internacional Harry Reid han superado la norma con 0.49 de pulgada, frente a la norma de 0.34 de pulgada. Las nevadas en Spring Mountains y en toda Nevada han sido extraordinarias.

The warm up will come…eventually! But for now the pattern remains cool and wet through the remainder of the month 🌧️ #nvwx #Vegasweather #cawx #azwx https://t.co/PSPgUSiSDc

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 23, 2023