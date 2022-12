El precio promedio de la gasolina en el valle de Las Vegas cae por debajo de los cuatro dólares

Jennifer Campbell de Las Vegas llena su tanque de gasolina por 3.39 dólares el galón en una estación 76 en South Boulder Highway en East Basic Road en Henderson el lunes 19 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los precios de la gasolina se ven en el Speedee Mart en Flamingo Road y University Center Drive en Las Vegas, el lunes 19 de diciembre de 2022. (Brett Steidler/Las Vegas Review-Journal)

Steve Marzolf de Las Vegas llena bidones de combustible diésel en una estación 76 en South Boulder Highway en East Basic Road en Henderson el lunes, 19 de diciembre de 2022. El precio al contado de la gasolina normal en la estación era de 3.39 dólares el galón. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El precio de la gasolina en una estación de Conoco en West Lake Mead Parkway en Fiesta Henderson Boulevard en Henderson lunes, 19 de diciembre 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Por primera vez en casi 10 meses, el precio promedio del combustible regular sin plomo en el valle de Las Vegas cayó por debajo de los cuatro dólares por galón.

El precio bajó a 3.98 dólares por galón el sábado y había caído dos centavos más el lunes para quedar en 3.96 dólares por galón, según AAA.

La última vez que el precio promedio de la gasolina fue inferior a 4 dólares por galón fue el 25 de febrero, y la última vez que fue tan bajo como 3,96 dólares fue el 24 de febrero, según los datos de American Automobile Association (AAA) rastreados por Las Vegas Review-Journal.

“Las gasolineras tardan mucho tiempo en repercutir los precios”, afirma Patrick De Haan, analista jefe de GasBuddy. “Gran parte de esto se debe simplemente a que las refinerías vuelven a estar en internet, sobre todo después de todos los cortes que vimos en California. Las cosas han cambiado”.

El precio de la gasolina en Las Vegas ha bajado 22 centavos en la última semana y 93 centavos en el último mes. Sin embargo, sigue siendo 14 centavos superior al precio de 3.82 dólares registrado en la misma fecha de 2021. El precio de la gasolina alcanzó un máximo histórico en Las Vegas el 16 de junio de 5.61 dólares por galón.

El promedio estatal el lunes todavía estaba justo en cuatro dólares por galón, lo suficientemente alto como para clasificar a Nevada como el tercer estado más caro. Nevada está solo por detrás de California con 4.37 dólares por galón y Hawai con 5.11 dólares.

El promedio nacional se situó en 3.14 dólares por galón el lunes con 11 estados con precios por debajo de los tres dólares por galón, según AAA.

Un factor importante en el abaratamiento de los precios en los surtidores es que el costo del crudo ha seguido bajando y ronda los 71 dólares por barril, el precio más bajo registrado en el último año.

La cadena de suministro mundial también es un factor importante en el precio del barril de los últimos meses.

“Gran parte de la razón de que los precios del petróleo estén en los niveles más bajos que hemos visto en bastante tiempo tiene que ver no solo con el hecho de que los precios se han relajado tras la invasión de Rusia en Ucrania, porque Rusia ha seguido exportando petróleo”, dijo De Haan. “Pero lo más significativo es que el motor activo del mayor importador de petróleo del mundo, China, está importando mucho menos porque sigue lidiando con el COVID”.

Aunque se levanten las restricciones en China y aumente allí la actividad de los conductores, eso no es garantía de que el precio del petróleo aumente con ellas.

“Incluso si se reabren, podría haber un aumento de casos allí y eso limita el consumo”, dijo De Haan.

El 25 de febrero parece ser un día clave en relación con los precios de la gasolina en el valle de Las Vegas.

No solo fue el pasado 25 de febrero la última vez que los precios en Las Vegas estuvieron por debajo de los cuatro dólares el galón, sino que el 25 de febrero de 2021 fue la última vez que los precios locales estuvieron por debajo de los tres dólares, según revelaron los datos de AAA.

De Haan es escéptico de que los precios de la gasolina vuelvan a caer por debajo de los tres dólares por galón en el Condado Clark, ya que dijo que ese precio estaba relacionado con las restricciones del COVID-19 que resultaron en una menor demanda.

“La última vez que estuvimos por debajo de tres dólares fue cuando el COVID era realmente una preocupación”, dijo De Haan. “Realmente no hemos llegado por debajo de los tres dólares por galón desde antes de COVID, al menos en un nivel saludable. El COVID es una especie de advertencia de que Mark McGuire tomaba esteroides, por lo que en realidad no cuenta. El COVID no cuenta realmente en términos de porqué los precios eran bajos, era un mínimo artificial, no era una norma. La última vez antes de eso cuando vimos precios de tres dólares fue brevemente a finales de 2018 hasta el 2019 “.

Con las situaciones en Ucrania y China muy activas, cualquier acontecimiento importante que afecte la exportación de petróleo de Rusia o la reapertura de China sin repunte, podría hacer que los precios del gas empezaran a subir.

“Así que, aunque no es completamente imposible, no creo que sea plausible”, dijo De Haan. “Creo que los precios podrían bajar entre 25 y 75 centavos más, pero no veo que caigan por debajo de los tres dólares por galón en ninguna parte de la Costa Oeste”.