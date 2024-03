‘El lienzo más grande del mundo’: Cómo los pixeles de Sphere llevan el arte a las masas

Es la pantalla LED más grande del mundo, con casi 580 mil pies cuadrados de libertad artística.

Cada uno de los diodos de Sphere puede mostrar más de mil millones de colores, y hay 48 de esos diodos en cada uno de los aproximadamente 1.2 millones de pucks LED que cubren su exterior.

Sin embargo, a pesar de todas sus maravillas, de todo lo último en tecnología y de lo nunca visto, el contenido más popular que ha adornado la Exosphere se parece a algo que pudiera haberse escrito en una BlackBerry.

Él/ella/él/ellos o como quiera que se identifique el sonriente Emoji amarillo –los ejecutivos de Sphere no lo dicen– se ha convertido en la gigantesca cara pública del recinto de 2 mil 300 millones de dólares.

Cuando Sphere fue incluida en la lista de las 71 “Personas” Más Elegantes de 2023 del New York Times, entre la acusada del accidente de esquí de Utah Gwyneth Paltrow y el presentador de “The Traitors” Alan Cumming estaba Emoji en la foto.

Guy Barnett, que supervisó la estrategia de marca y el desarrollo creativo de Sphere antes de pasar recientemente a un puesto de consultor, lo declara uno de los “éxitos rotundos” del local.

Y sabe algo de iconos de la cultura pop. Durante su anterior carrera en publicidad, Barnett fue el impulsor de un nuevo portavoz que ayudó a la NBC a promocionar su adquisición de la Premier League de fútbol. ¿El nombre del personaje? Ted Lasso.

‘Esto va a asustar a la gente’

El pasado 4 de julio, cuando la Sphere se iluminó por primera vez y el mundo la contempló boquiabierto, Barnett se dio cuenta de que faltaba algo.

“Creo que lo que descubrimos, una vez que estuvimos en ese paisaje y lo encendimos, es que puede haber mucha más diversión, mucha más conectividad con un público que está sobre el terreno”, dice Barnett. “Se puede disfrutar mucho más”.

Uno de los primeros éxitos de Sphere fue el globo ocular realista que vigilaba la ciudad.

“Hubo un momento”, dice Barnett, “en que pensamos: ‘Esto va a asustar a la gente’”. (Nota al calce: Lo hizo). “Pero también lo ves como un homenaje a Salvador Dalí una vez que está en el paisaje urbano. Ves cosas artísticas con las que puedes empezar a jugar. Puedes empezar a imaginar cosas diferentes”.

De esas dos ideas surgió Emoji. (Hay un nombre interno para el personaje, pero Barnett dice que no se puede revelar hasta que esté totalmente registrado).

Al principio, Emoji se dedicaba sobre todo a mirar a su alrededor, evaluando su entorno con una curiosidad infantil mientras interactuaba aparentemente con la gente en tierra, en habitaciones de hotel y en aviones. A veces dormía, con “Z” caricaturescas flotando alrededor. De vez en cuando, a través de un proceso que Barnett denomina “serendipia planificada”, Emoji miraba directamente al monorraíl que pasaba por debajo.

Sin embargo, todo cambió el 9 de octubre, cuando el creador canadiense de contenidos de golf Joseph Demare, apodado Joey Cold Cuts, publicó un video de su partida en el Wynn Golf Club. Alineado frente a Sphere, el golpe de salida de Demare estaba perfectamente sincronizado para que pareciera que Emoji lo miraba tomar vuelo antes de mirar hacia abajo con disgusto. “Sabes que apestas”, escribió Demare en el pie de foto, “cuando hasta el @spherevegas te trolea después de tu golpe de salida”. El video no tardó en llegar a todas partes, apareciendo en las redes sociales y en noticiarios locales.

“Empezamos a pensar: ‘Ahora tenemos un personaje que aporta emoción y da juego a la Sphere”, dice Barnett, “con el que empezamos a disfrutar cada vez más”.

Para su primera Víspera de Año Nuevo, Emoji se puso unas novedosas gafas 2024 y desplegó una bocina de fiesta mientras le llovía confeti en la cara.

Y olvídate del piloto Max Verstappen y sus casi constantes golpes a la ciudad como si fuera un rudo de la lucha libre de la vieja escuela. Emoji, con un casco de Fórmula Uno, fue la verdadera estrella del Gran Premio de Las Vegas. Mientras el circuito llevaba a los pilotos alrededor de Sphere durante las curvas cinco a nueve, Barnett y su equipo cronometraron la velocidad a la que irían los carros en esos puntos para que Emoji pareciera seguirlos con la mirada.

Un proceso de colaboración

Los videos que se reproducen en Exosphere se denominan internamente “clips”, dice Barnett. “Pero creo que eso no es justo. Creo que necesitamos un nombre mejor”.

En la actualidad, casi todos los clips son creados internamente por el equipo de 40 a 50 miembros –entre animadores, operadores de cámara, diseñadores gráficos y los grandes cerebros que se las ingenian para colocar los distintos píxeles en los lugares adecuados– de Sphere Studios en Burbank, California.

Es un proceso de colaboración que empieza con la revisión de las ideas iniciales para mejorarlas. Para las fiestas decembrinas, por ejemplo, a alguien se le ocurrió poner un ugly sweater en la Exosphere. Otro se basó en esa idea y sugirió poner a Emoji un ugly sweater. El resultado final es Emoji luchando por ponerse el suéter sobre su enorme cabeza y deleitándose con los copos de nieve en la lengua.

En un clip de este tipo, que ya cuenta con el Emoji de base como punto de partida, participará un equipo de 15 a 20 personas, dice Barnett, y “podemos estar listos en una o dos semanas para cosas así”.

Los clips que deben construirse desde cero pueden llevarle al equipo del mismo tamaño entre cuatro y seis semanas, independientemente de su ambición. Los que pueden parecer sencillos, como el de béisbol que celebró el (posible) traslado de los A’s a Las Vegas o el de básquetbol afiliado a la Liga de Verano de la NBA, son engañosamente difíciles.

“Esas cosas son en realidad más complicadas en cierto modo, porque son más estáticas”, dice Barnett. “No tienes dónde esconder (un error) cuando estás mirando un balón de baloncesto, así que todo tiene que estar absolutamente en su sitio”.

Retribuir a la comunidad

Con el enorme volumen de clips, se te podría perdonar que te perdieras o incluso que no prestaras la debida atención a algunos de los verdaderamente especiales, como los encargados como parte del programa XO/Art de Sphere.

“Este es el lienzo más grande del mundo, así que sería una negligencia por nuestra parte no entregárselo a algunos de los grandes artistas visuales de nuestro tiempo”, afirma Barnett. “Nos aseguramos de abarcar una comunidad lo más ampliamente posible con este programa”.

Refik Anadol, cuyas obras epeccíficas para un sitio usan el aprendizaje de máquinas, inauguró el programa el 1 de septiembre con “Machine Hallucination: The Sphere”. El artista de origen turco y su equipo crearon lo que él denomina “esculturas de datos de IA” usando millones de imágenes en bruto del espacio captadas por la Estación Espacial Internacional y el telescopio Hubble, así como más de 300 millones de fotografías de la naturaleza disponibles públicamente. Incluso incorporó datos en tiempo real sobre el viento y la velocidad de las ráfagas.

Sphere dio la bienvenida a 2024 con la caleidoscópica “Dawn, Noon, Night” de Andy Gilmore. El día de Martin Luther King Jr., el artista londinense David Oku presentó “Vivid Dreams: A Colourful Celebration of MLK’s Legacy”. Shan Jiang, natural de Shanghai, presentó “An Inked Flight”, con dragones voladores y farolillos de papel, con motivo del Año Nuevo Lunar.

La semana del Super Bowl fue testigo de un trío de nuevas obras de encargo. “For the Love of Money” del artista de Los Ángeles Mister Cartoon, se asemeja a algunos de los tatuajes de líneas finas en negro y gris que ha tatuado en artistas de la talla de Eminem y Travis Barker. Eric Haze, el ex artista callejero que diseñó los logotipos de Public Enemy y Beastie Boys, etiquetó a Sphere al final de su pieza, “Atmosphere”. Y Robert Provenzano, conocido profesionalmente como CES, llevó el “wildstyle” del grafiti de Nueva York a la Exosphere con su “Gameplan”.

Desde entonces, Sphere ha estrenado “Mirror of the Mind”, una instalación meditativa basada en cristales de Krista Kim, considerada una de las personas más influyentes del Metaverso, así como “Now Forever”, que parece un escáner cerebral con Crayola, de la artista multidisciplinar italiana Michela Picchi.

Como parte del Sphere XO Student Design Challenge, los estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark y de la UNLV pueden presentar obras de arte con el objetivo de verlas en la Exosphere.

El arte de la Exosphere es un proyecto que apasiona a James L. Dolan, el multimillonario neoyorquino que controla los Knicks, los Rangers, el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall, entre otras propiedades, y supervisa Sphere Entertainment Co. como presidente ejecutivo y director ejecutivo.

“Él tiene una visión en la que estamos retribuyendo a la comunidad, que estamos compartiendo”, dice Barnett. “No nos limitamos a bombardear con anuncios. Creamos espectáculo y maravilla y permitimos que la gente lo disfrute, en lugar de vendérselo constantemente”.

Esa visión se integra en lo que, según Barnett, es la filosofía general de programación de Sphere: “Queremos entretenerte. Queremos asegurarnos de que estés intrigado para que nos sigas, para que sigas jugando con nosotros”.

Hasta ahora, esos seguidores ascienden a 1.7 millones solo en Instagram.

¿Y ahora qué?

En el futuro, Sphere seguirá exhibiéndose en los grandes momentos.

Además de las piezas encargadas, en la semana del Super Bowl los 57 anillos del Super Bowl tuvieron su momento en la Exosphere. Y, rompiendo con la forma en que normalmente se programa con antelación, como una cadena de televisión con pausas publicitarias, la Exosphere se actualizó en vivo durante el partido con cada cambio en el marcador. Celebró el premio MVP de Patrick Mahomes en cuanto se anunció.

En el futuro también habrá más Emoji, pero no tan a menudo como cabría esperar.

“Estamos siendo un poco más juiciosos ahora sobre cómo usamos a nuestro amigo Emoji, para que realmente podamos hacer que esos momentos sean muy especiales”, dice Barnett.

“Hay muchas cosas que haremos y seguiremos haciendo con los Emoji. Porque cuando tienes un éxito, quieres seguir trabajándolo. Pero tampoco queremos alargarnos más de la cuenta”.