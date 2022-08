El calor del verano enfría las ventas de los rascacielos de lujo en Las Vegas

Michael Zelina, agente inmobiliario de Corcoran Global Living, ha puesto en venta en la última semana un penthouse de 13.9 millones de dólares en Panorama Towers. (Corcoran Global Living)

Los datos registrados en Las Vegas Realtors’ Association Multiple Listing Service muestran 644 cierres de venta en rascacielos de cinco pisos o más entre enero y junio. (Corcoran Global Living)

Juhl anunció el 30 de julio el cierre de su último penthouse por 880 mil dólares. (Juhl)

Este ático de Panorama Towers se vendió por 13.9 millones de dólares la semana pasada. (Corcoran Global Living)

Los cierres de ventas de edificios de gran altura en Las Vegas establecieron un récord histórico durante los primeros seis meses de 2022, pero el mercado de condominios -como en el segmento de casas unifamiliares- se ha desacelerado con las tasas de interés más altas y las preocupaciones sobre la economía.

Los agentes inmobiliarios de pisos altos esperan que los cambios -con los tipos hipotecarios de la semana pasada, que cayeron por debajo del cinco por ciento por primera vez desde abril- que cualquier ralentización pueda atribuirse al calor del verano y a los compradores potenciales que viajan.

Los datos rastreados en Las Vegas Realtors’ Association Multiple Listing Service muestran 644 cierres de ventas de edificios de cinco pisos y más entre enero y junio; eso es 2.5 por ciento más que los 628 cierres en los primeros seis meses de 2021, según Forrest Barbee, corredor corporativo con Berkshire Hathaway HomeServices.

Los cierres de ventas son un indicador de retraso y si los 87 cierres de junio son una indicación, las ventas se están desacelerando en el mercado. Hubo 129 cierres en junio de 2021.

El sector de los edificios altos ha tenido una fuerte recuperación desde 2020, cuando las ventas cayeron bruscamente a causa de la pandemia del COVID-19. Los compradores no querían vivir en espacios tan reducidos con ascensores y pasillos y se desanimaron por el cierre de piscinas, gimnasios y otras comodidades.

Al analizar los 21 rascacielos -la mayoría de ellos en el Strip, según el seguimiento de Applied Analysis- hubo 618 cierres hasta los primeros seis meses de 2022, un aumento del 14.2 por ciento respecto a los 541 de 2021. Hubo 225 en 2020, 204 en 2019 y 432 en 2018, informó la empresa.

El precio promedio de las unidades vendidas en 2022 fue de 595,508 dólares y un precio por pie cuadrado de 486 dólares. En 2021 durante 12 meses, el precio promedio fue de 561,252 dólares y el precio por pie cuadrado fue de 427 dólares. Eso es un aumento del precio del seis por ciento y un aumento del 13.8 por ciento en el precio por pie cuadrado en 2022, según Applied Analysis.

MGM Signature, un hotel de condominios, lideró el camino en la primera mitad de 2022 con 86 cierres de venta. Juhl, en el centro de Las Vegas, fue el segundo con 70 cierres. Les siguieron Palms Place, con 54; Veer Towers, con 53; Trump Las Vegas, con 47; Panorama Towers, con 46; Turnberry Place, con 41; Turnberry Towers, con 36; Allure, con 32; The Ogden, con 31; Waldorf Astoria, con 24; One Las Vegas, con 21; Platinum, con 18; One Queensridge Place, con 16; Sky Las Vegas, con 11 y otros con un solo dígito, según Applied Analysis.

Park Towers en Hughes Center tuvo una venta por 950 mil dólares o 447 dólares por pie cuadrado.

El precio promedio en Waldorf Astoria fue de 2.31 millones de dólares o 1,217 dólares por pie cuadrado. One Queensridge Place tuvo un cierre promedio de 1.67 millones de dólares o un precio de 590 dólares por pie cuadrado.

El Vdara condo hotel en City Center -que tuvo cuatro ventas- tuvo un precio promedio de 778,250 dólares o un precio de 1,076 dólares por pie cuadrado.

Turnberry Place tuvo un precio promedio de 965,888 dólares o 407 dólares por pie cuadrado. Un penthouse en Turnberry Place reseñado en mayo en Real Estate Millions sigue siendo la mejor venta del año.

Uno de los beneficiarios en la solidez de las ventas de rascacielos en la primera mitad de 2022 es Juhl en el centro de Las Vegas, con sus 70 ventas en seis meses. Tuvo 69 cierres de venta en 12 meses de 2021, 29 en 2020 y 23 en 2019.

Juhl anunció el 30 de julio que cerró la venta de su último penthouse restante por 880 mil dólares, por 611 dólares por pie cuadrado, el más alto por pie cuadrado jamás pagado en el centro de la ciudad, según Uri Vaknin, director de KRE Capital, el mismo grupo de inversores que compró One Las Vegas, junto con Juhl.

“Tuvimos un comienzo de año increíble y junio fue un gran mes para nosotros con 11 cierres de venta, pero las nuevas ventas bajaron con el aumento de las tasas de interés”, dijo Vaknin. “En junio y julio, se habló de la recesión y las tasas de interés más altas que puso a la gente en el borde del abismo, y la gente necesitaba recalibrar. Lo interesante es que las tasas acaban de bajar y ahora hemos tenido un buen interés por parte de los compradores y las cosas recuperaron”.

“Los compradores han sido de California y de fuera del estado porque la gente quiere estar en Las Vegas”, dijo Vaknin. “Los inversores también están interesados debido a las altas rentas que se pueden cobrar con un inventario limitado de condominios. Las ventas en Juhl, que había sido principalmente un edificio de renta, aumentaron tras la renovación de las habitaciones”, añadió. “El centro de la ciudad también está cobrando vida con restaurantes y otros servicios”.

“El mercado se está nivelando y ralentizando porque la gente tenía que entender lo que estaba pasando, pero Las Vegas sigue siendo el lugar al que se mudan los californianos”, dijo Vaknin. “Estamos viendo compradores de Seattle. La gente está saliendo de otros estados con el trabajo a distancia y ven el valor en (bienes raíces) en Las Vegas. No creo que vayamos a tener un número de ventas tan voraz como en la primera parte de este año, pero las ventas continuarán a un ritmo normal. Puede que no tengamos 11 ventas al mes, sino cinco ventas al mes”.

Michael Zelina, agente inmobiliario de Corcoran Global Living, puso en venta en la última semana un penthouse de 13.9 millones de dólares en Panorama Towers, después de haberlo puesto en venta por 15 millones. Los vendedores están reconociendo que pueden tener que bajar sus precios para atraer a los compradores en un mercado en desaceleración, dijo.

Zelina dijo que el mercado de los rascacielos está estancado, con mucha gente que sigue buscando pero que no hace ofertas. Dijo que sigue confiando, sin embargo, que eso cambiará una vez que lleguemos a la temporada de compras de otoño.

“Creo que fue un susto del mercado y todo el mundo tomó un descanso”, dijo Zelina sobre el estancamiento. “Las tasas de interés subieron y la gente estaba preocupada por la economía. Tenemos un segmento de compradores que dice que no estamos comprando ahora”.

Zelina dijo que los condominios que se están vendiendo son los que son renovados y más deseables.

Anthony Spiegel, un agente inmobiliario de lujo con el Grupo Ivan Sher y Berkshire Hathaway HomeServices, dijo que lo que está sucediendo en el mercado de condominios es el mismo impacto de las fuerzas de marketing en el mercado de la vivienda unifamiliar, hay una pausa.

“Hemos visto un importante retroceso en el interés general y en las solicitudes de exhibición”, dijo Spiegel. “La mayor parte del tiempo el lujo es discrecional y los ingresos discrecionales se están evaporando y la gente se pregunta si los precios han subido demasiado”.

Spiegel también citó que el mercado de valores está reduciendo el patrimonio neto de la gente y la preocupación por la economía y el panorama político. “Es la primera vez que ponen el freno desde el comienzo de la pandemia”, añadió.

En cuanto a otro factor, Spiegel también dijo que este es el primer verano en el que mucha gente se tomó vacaciones y no estuvo en el mercado comprando como en los dos veranos anteriores. Dijo que sigue siendo optimista de que se recuperará pronto.

“Sigo pensando que una gran parte del mercado de los rascacielos y del mercado unifamiliar de lujo están infravalorados”, dijo Spiegel.

Las mejores ventas en rascacielos

FUENTE: Applied Analysis

1. MGM Signature, 86

2. Juhl, 70

3. Palms Place, 54

4. Veer Towers, 53

5. Trump Las Vegas, 47

6. Panorama Towers, 46

7. Turnberry Place, 41

8. Turnberry Towers, 36

9. Allure, 32

10. The Ogden, 31

11. Waldorf Astoria, 24

12. One Las Vegas, 21

13. Platinum, 18

14. One Queensridge Place, 16

15. Sky Las Vegas 11