Descubre qué vecindarios del Condado Clark reportan más fuegos artificiales ilegales

Se anima a los residentes a no llamar a la policía local, pero el Departamento de Policía Metropolitana recibió más del doble de quejas por fuegos artificiales el Día de la Independencia que la Nochevieja del año pasado, según los datos del departamento.

julio 1, 2022 - 10:54 am

Un grupo lanza fuegos artificiales ilegales para celebrar el Día de la Independencia el sábado 4 de julio de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Fuegos artificiales ilegales estallan en un vecindario cercano al centro de Las Vegas el domingo 4 de julio de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un grupo lanza fuegos artificiales ilegales en su calle para celebrar el Día de la Independencia el sábado 4 de julio de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El inspector de bomberos del Condado Clark, Martin Casillas, señala la etiqueta "Safe-N-Sane" durante la inspección de un puesto de fuegos artificiales en el puesto del club de béisbol Las Vegas High Heat en Blue Diamond Road el martes 28 de junio de 2022, en Las Vegas. Los puestos de fuegos artificiales "Safe and Sane" abrieron hoy y permanecerán abiertos hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

El inspector de bomberos del Condado Clark, Martin Casillas, durante la inspección de un puesto de fuegos artificiales en el puesto del club de béisbol Las Vegas High Heat en Blue Diamond Road el martes 28 de junio de 2022, en Las Vegas. Los puestos de fuegos artificiales "Safe and Sane" abrieron hoy y permanecerán abiertos hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

El inspector de bomberos del Condado Clark, Martin Casillas, señala la etiqueta "Safe-N-Sane" durante la inspección de un puesto de fuegos artificiales en el puesto del club de béisbol Las Vegas High Heat en Blue Diamond Road el martes 28 de junio de 2022, en Las Vegas. Los puestos de fuegos artificiales "Safe and Sane" abrieron hoy y permanecerán abiertos hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Los bomberos responden a un incendio en una estructura que se sospecha fue causado por fuegos artificiales en 10758 de Red Badge Avenue, en el noroeste de Las Vegas, el sábado 4 de julio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Un fuego artificial ilegal es activado cerca del STRAT el Día de la Independencia, el sábado 4 de julio de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Una pareja comparte un beso mientras enciende unos fuegos artificiales ilegales para celebrar el Día de la Independencia el sábado 4 de julio de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Todos los años, Dale Porray se sienta en su casa el 4 de julio preocupado por si los fuegos artificiales aéreos que se disparan en las cercanías van a prender fuego a algo.

Se conecta al sitio ISpyFirework del Condado Clark cada día de fiesta y registra el ruido, pero le preocupa que no se haga nada con las quejas.

“Si vas al extremo de West Charleston junto a Costco el 4 de julio, desde el atardecer hasta bien pasada la medianoche, no hay más que estallidos aéreos y grandes explosiones”, dijo Porray. “He vivido en Las Vegas desde 1956. Cada año ha ido empeorando”.

Se anima a los residentes a no llamar a la policía local, pero el Departamento de Policía Metropolitana recibió más del doble de quejas por fuegos artificiales el Día de la Independencia que la Nochevieja del año pasado, según los datos del departamento.

Mientras tanto, los datos del Condado Clark de 2019 a 2021 analizados por el Las Vegas Review-Journal mostraron que los fuegos artificiales del Día de la Independencia provocaron más de 61 mil quejas en tres años en los días que rodean al 4 de julio, incluidas casi 19 mil el año pasado.

Cada año, el sitio web ISpyFireworks del condado seguía recibiendo cientos de denuncias pasada la medianoche y hasta las horas previas al amanecer del día siguiente. Los residentes reportan por sí mismos fuegos artificiales ilegales cerca de sus casas.

Los residentes de todo el valle reportaron sobre fuegos artificiales, pero algunos vecindarios destacaron con más reportes que otros.

Se registraron más de 3,600 denuncias en el código postal 89139 en tres años. El vecindario del sur del valle tiene grandes extensiones de terreno no urbanizado y se encuentra cerca de la intersección del 215 Beltway y la Interestatal 15.

“Es un día de fiesta”, dijo Solas, defendiendo a los que pueden poner fuegos artificiales ilegales. “Hay niños por todas partes y lo disfrutan”.

El Condado Clark solo permite los fuegos artificiales “seguros y sanos”, que no salen disparados al aire cuando se encienden o explotan, y no se permiten fuegos artificiales después de la medianoche del 4 de julio. Los fuegos artificiales seguros y sanos incluyen bengalas, fuentes, petardos y fuegos artificiales aprobados por el departamento de bomberos que suelen explotar en el suelo y no en el aire.

Más de 100 puestos de fuegos artificiales aprobados por el gobierno abrieron el martes y seguirán operando durante la festividad.

‘Todos los años hay un herido’

Pero la pirotecnia ilegal ha seguido siendo un problema, lo que ha llevado al condado a lanzar la campaña de multas “Tú lo enciendes, nosotros lo escribimos” en 2018. No se dispone de datos sobre el número de multas emitidas por el condado desde el lanzamiento de la campaña.

El inspector del Departamento de Bomberos del Condado Clark, Martín Casillas, se encontraba entre las docenas de inspectores que revisaron el martes los puestos de fuegos artificiales de “Safe and Sane” para comprobar si había extintores y espacio entre objetos inflamables como cables, autos y extensiones eléctricas.

Casillas también responderá a los llamados de emergencia durante la festividad e instó a los residentes a estar seguros en lo que será una noche ajetreada para los bomberos.

“Todos los años tenemos un incendio en una casa y todos los años hay un herido”, dijo. “Queremos asegurarnos y limitar la cantidad de situaciones causadas por los fuegos artificiales. Tal y como están las cosas, va a ser una noche muy ajetreada, y lo será aún más si seguimos con los fuegos artificiales ilegales”.

En 2019, el Departamento de Bomberos de Las Vegas reportó 76 incendios en el exterior entre las 6 p.m. y las 11 p.m. del 4 de julio. Un menor fue hospitalizado por inhalación de humo.

El jefe de Bomberos del Condado Clark, John Steinbeck, dijo que los llamados de su departamento se multiplican por diez durante el fin de semana festivo. Los bomberos luchan contra los incendios de garajes y palmeras el día 4, y responden a choques por conducción bajo los efectos del alcohol que provocan lesiones durante todo el fin de semana.

“No es que la gente se vuele el dedo toda la noche, pero sí tenemos casos en los que ciertamente la gente se ha lesionado gravemente con fuegos artificiales ilegales”, advirtió.

Aunque nadie se ha lesionado gravemente con fuegos artificiales a nivel local en al menos dos años, el mes pasado en el Condado Washoe un hombre sufrió la perforación de un pulmón y a otro le explotó un fuego artificial ilegal en la mano que le causó “importantes deformidades”, según las autoridades.

Steinbeck instó a los residentes a evitar a los vendedores de fuegos artificiales ilegales cercanos en las reservas tribales, en el Condado Nye y en los estados vecinos por varias razones.

“Son ilegales por el peligro de incendio, las lesiones, el ruido, la perturbación de la paz, el estrés que provoca en las personas con trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y los animales que les provoca estrés continuo”, dijo. “Simplemente no queremos que vayan a comprar fuegos artificiales ilegales ni los usen en absoluto. Los animamos a que acudan a los espectáculos y disfruten del día 4”.

El segundo mayor volumen de reportes provino del código postal 89031, un vecindario de North Las Vegas cerca del Craig Ranch Regional Park.

Marie Pickrem lleva 30 años viviendo en ese código postal. Dijo que sus hijos y nietos la visitan cada 4 de julio y disfrutan de los fuegos artificiales cercanos.

“Los de al lado los ponen mucho, pero son buenos vecinos, así que nunca los reportaríamos”, dijo.

Seth Havely dijo que las calles cercanas a su casa en el 89031 son mucho más silenciosas que su anterior casa en el sur de California. Llamó a los fuegos artificiales “ruido de fondo” y dijo que nunca reportaría a un vecino.

“No me meto con ellos; ellos no se meten conmigo”, dijo.

Tameka Flores dijo que muchos de sus vecinos de la zona 89031 gastan más de dos mil dólares en el Moapa Paiute Travel Plaza comprando fuegos artificiales.

Dijo que nunca ha visto un incendio en la zona, y que desaconsejaría que alguien llamara a los servicios de emergencia por unos fuegos artificiales ilegales.

“Prefiero que se ocupen de las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol o de los delitos violentos que de venir por unos fuegos artificiales”, dijo.

El agente de policía de North Las Vegas, Alex Cuevas, dijo que llamar a la policía para reportar fuegos artificiales no siempre da lugar a que se presente un agente, pero que si llama un número suficiente de personas de una zona determinada, los agentes acudirán.

“Puede restarle importancia a la respuesta de emergencia si hay una verdadera emergencia”, dijo.

Los registros de llamadas del Departamento de Policía Metropolitana muestran que entre el 2 y el 7 de julio de 2021 llamaron unas 950 personas para reportar fuegos artificiales. El número de llamadas ha disminuido constantemente desde 2018, cuando más de 1,600 personas reportaron el ruido. El departamento no quiso hacer comentarios.

Un proyecto de ley aprobado durante la última sesión legislativa elevó la multa a un mínimo de 500 dólares por fuegos artificiales ilegales encendidos en el Condado Clark. Las grandes acumulaciones pueden dar lugar a una multa de hasta 10 mil dólares.