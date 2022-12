Avi Kwa Ame será el próximo monumento nacional de Nevada, promete Biden

diciembre 1, 2022 - 11:54 am

Spirit Mountain refleja el último resplandor de la luz del sol dentro del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kia Ame e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos como lugar sagrado para las tribus nativas americanas en el sur de Nevada el martes 1° de marzo de 2022, cerca de Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un coyote se abre paso entre los cactus y otras plantas del suelo dentro del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kwa Ame el martes 1° de marzo de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Teddybear Cholla se extiende por el piso del desierto dentro del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 12 de febrero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los petroglifos cubren los afloramientos rocosos que reflejan la larga historia y el carácter sagrado para al menos una docena de tribus dentro del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 28 de enero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los árboles Pinion Juniper crecen a lo largo de un cañón dentro del sitio propuesto para el Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 28 de enero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Alan O'Neill camina hacia el árbol de Josué más grande de Nevada dentro del área silvestre Wee Thump Joshua Tree del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 28 de enero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un capulinero negro descansa en la rama de un árbol dentro del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 12 de febrero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los árboles de Josué cubren el paisaje dentro del área silvestre Wee Thump Joshua Tree mientras Spirit Mountain se eleva en la distancia sobre el sitio del Monumento Nacional propuesto Avi Kwa Ame el viernes 28 de enero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los árboles de Josué cubren el paisaje dentro del área silvestre Wee Thump Joshua Tree del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 28 de enero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Esta foto de archivo del martes 1° de marzo de 2022 muestra Spirit Mountain, conocida como Avi Kwa Ame, cerca de Searchlight, Nev. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Avi Kwa Ame de Nevada, que significa “Montaña Espiritual” (Spirit Mountain) en Mojave, se convertirá en un monumento nacional, según anunció el presidente Joe Biden el miércoles en su Cumbre de Naciones Tribales en la Casa Blanca.

Las tribus, los conservacionistas y los entusiastas de las actividades al aire libre han trabajado durante años para proteger esta zona del sur de Nevada. La coalición Avi Kwa Ame, que lidera el esfuerzo, pide que se proteja y se preserve para las generaciones futuras 450 mil acres de tierra que se extienden desde las montañas Newberry, en el este, hasta las montañas New York, South McCullough, Castle y Piute, en el oeste.

Los grupos que han encabezado el esfuerzo agradecieron a Biden sus planes y le pidieron designar la zona inmediatamente y sin modificaciones de los planes y sus límites propuestos.

“Pedimos que el gobierno de Biden cumpla ahora su promesa a las naciones tribales y designe Avi Kwa Ame inmediatamente. Ya nos hemos decepcionado por las promesas incumplidas del gobierno federal”, dijo Taylor Patterson, director ejecutivo de la Alianza de Votantes Nativos de Nevada y miembro de la Coalición Avi Kwa Ame.

Añadió Annette Magnus, directora ejecutiva del Instituto para una Nevada Progresista: “Este monumento y sus límites propuestos son algo en lo que las tribus y sus líderes se han estado organizando durante años. No respetar esta propuesta iría en contra de lo que pretende la cumbre de esta semana en Washington, D.C.”.

Avi Kwa Ame -que se pronuncia “AH-vee-qua-MAY”- alberga pintorescas vistas, sinuosos caminos de tierra y características geológicas que los lugareños usan para actividades recreativas al aire libre como el senderismo, la caza y la conducción fuera de carretera. Los terrenos públicos también albergan árboles de Josué, petroglifos y fauna amenazada como la tortuga del desierto de Mojave y el borrego cimarrón. La propia Spirit Mountain está ubicada en el límite oriental del monumento nacional de 450 mil acres y está designada como propiedad cultural tradicional en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Para las tribus de nativos americanos de la zona, Avi Kwa Ame desempeña un papel aún más especial, ya que se considera una zona sagrada en la que las tribus han vivido durante siglos y que debe preservarse para las generaciones futuras.

Importancia cultural de los nativos

La tribu de Fort Mojave es una de la docena de tribus de habla yumana que remontan sus orígenes a Avi Kwa Ame. Según la historia de la creación de la tribu, su creador los colocó en la tierra para que la cuidaran.

“Es nuestro lugar de creación. Avi Kwa Ame es el lugar donde establecemos la conexión con la tierra, el lugar donde establecemos la conexión con el agua”, dijo el presidente de Fort Mojave, Timothy Williams. “Es sin duda un lugar de importancia espiritual”.

Para otras tribus, aunque Avi Kwa Ame no forma parte de una historia de la creación, la zona fue un lugar importante en su historia. Las tribus Paiute del sur que viven en California, Nevada, Utah y Arizona registraron su “ciclo vital” en lo que se llama las “canciones de la sal”, dijo Patterson, que cuentan la historia del pueblo Paiute del sur y su viaje por la meseta del Colorado.

“Avi Kwa Ame forma parte de esa ruta”, dijo Patterson. “Esto no es solo historia indígena. Es la historia de la humanidad. Estamos hablando de los primeros asentamientos en Nevada… un lugar que se consideraba inhabitable, nuestra gente ha vivido allí durante siglos”.

Con la urbanización que está teniendo lugar en todo el país, especialmente en el sur de Nevada, era importante para la tribu de Fort Mojave mantener Avi Kwa Ame intacto.

“Mantener la tierra pura, en el sentido de que no vea la urbanización cuando se trata de los energías renovables que están saliendo allí”, dijo Williams, no solo para que el público en general disfrute sino también para mantener esa conexión espiritual para la tribu.

Williams dijo que ha sido un largo camino para los anteriores líderes y miembros de la tribu. La tribu ha trabajado para proteger el sitio desde la década de 1990, cuando presionó para que la montaña y sus 48 mil acres circundantes fueran designados como propiedad cultural tradicional.

“El Concejo Tribal de Fort Mojave y sus miembros han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a hacer lo posible para proteger nuestra tierra”, dijo Williams.

En febrero, la representante Dina Titus, demócrata por Nevada, encabezó la legislación en la Cámara de Representantes que impulsa la designación de Avi Kwa Ame como monumento nacional. La Ley de Establecimiento del Monumento Nacional de Avi Kwa Ame de 2022 se presentó en febrero como una vía para conseguir la designación de monumento nacional. La otra vía es a través de una orden ejecutiva presidencial en virtud de la Ley de Antigüedades de 1906.

“Preservar los espacios atesorados siempre ha sido importante para mí, y estoy agradecido por las muchas organizaciones de base y los líderes de la comunidad que han sido fundamentales a lo largo de los años para salvaguardar estas laderas, cañones escénicos y sitios culturales antiguos para que las generaciones futuras disfruten”, dijo Titus en un comunicado.

¿Proyectos frustrados?

Si se aprueba el plan actual con los límites propuestos, no se permitiría ningún tipo de urbanización en los 450 mil acres. Esto frustraría un par de proyectos propuestos por empresas de energías renovables, incluido un proyecto solar propuesto por Avantus y un parque de 68 turbinas eólicas llamado Kulning Wind Project propuesto por Crescent Peak Renewables.

Es posible que Biden cambie los límites propuestos para permitir que un proyecto siga adelante, pero múltiples organizaciones y departamentos gubernamentales, incluido el Departamento de Interior, han trabajado durante años en la determinación de los límites del monumento nacional, dijo Titus.

Los proyectos podrían ir en muchas otras zonas de Nevada en lugar de esta tierra sagrada, dijo Titus. La propuesta de la granja solar también está en sus primeras etapas de planificación y aún no se ha presentado ante la Oficina de Administración del Territorio, dijo Titus, “así que no es como si estuviéramos quitando nada”.

La empresa dijo en un comunicado que apoya el monumento y que su proyecto afectaría a una parte muy pequeña de la zona.

“Avantus apoya la creación del Monumento Nacional Avi Kwa Ame, un paso importante para proteger las tierras culturalmente significativas de Nevada y honrar a las numerosas comunidades nativas del estado”, dice el comunicado. “Seguimos colaborando estrechamente con los funcionarios federales, estatales y locales y con las comunidades tribales en el desarrollo de nuestros proyectos, y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo responsable de la energía limpia que crea puestos de trabajo bien remunerados y oportunidades para unirse a la transición energética limpia”.

El comunicado de la empresa dice que el proyecto “se situó cuidadosamente en terrenos federales para evitar los recursos biológicos y culturales y usar las carreteras y la infraestructura de transmisión existentes”, y que solo se empalman dos mil acres de los 450 mil acres propuestos para el monumento. El proyecto solar se conectaría a la subestación existente de Mohave Generation, aprovechando sus líneas de transmisión a Nevada, California y Arizona para evitar la construcción de nuevas infraestructuras sin perturbar más el desierto.

“Debemos hacer frente al cambio climático para preservar permanentemente las características especiales del terreno”, añadió Avantus.

La empresa que está detrás del proyecto de energía eólica de Kulning apoya la preservación de las tierras para las generaciones futuras y el respeto al rico patrimonio cultural de la zona, dijo Ed Duggan, director seriorr Wind Origination and Development for Eolus North America Inc., en un comunicado.

Sin embargo, dijo que la empresa espera que Biden “vea la conveniencia” de reservar zonas para “actividades críticas de minería eólica, solar y de tierra rica que puedan coexistir con el nuevo monumento”.

“Estos recortes permitirían la extracción de minerales y energía críticos que facilitan nuestra transición a la energía verde 100 por ciento renovable. Esto permitiría que el proyecto de energía eólica Kulning proporcionara suficiente energía limpia para alimentar a más de 100 mil hogares de Nevada e inyectaría esa energía en la red muy cerca de la presa Hoover, que carece de agua”, dijo Duggan.

El Condado Clark también emitió una declaración de apoyo, pero dio a entender que los funcionarios están preocupados por cómo la designación afectaría al aeropuerto.

“El Condado Clark reconoce la gran importancia de la región de Avi Kwa Ame para las comunidades tribales, así como para los conservacionistas”, dice el comunicado. “Seguimos trabajando con las partes interesadas a nivel federal para asegurarnos de que, al mismo tiempo que protegemos estas tierras, también estamos activistas en favor de las futuras capacidades operativas del Aeropuerto Internacional Harry Reid, así como de nuestras otras importantes instituciones económicas. Apoyamos los esfuerzos para mantener la belleza de esta tierra sagrada”.

Titus espera que Biden finalice los planes para la designación del monumento nacional poco después de las vacaciones. Se espera que él, junto con la secretaria de Interior, Deb Haaland, la primera nativa americana en ser secretaria del gabinete que también impulsó la designación de Avi Kwa Ame, acudan al sitio para la firma oficial.

“Será una gran celebración”, dijo Titus.

Beneficios económicos

Los activistas a favor de la designación del monumento nacional han destacado que atraerá a más turistas interesados en las actividades recreativas al aire libre a las pequeñas comunidades que rodean Avi Kwa Ame, como Searchlight y Cal-Nev-Ari. La Cámara de Comercio de Boulder City, que apoyó la designación, la ve como una oportunidad para invitar a los turistas a la zona a conocer más sobre “la exploración, el descubrimiento y la relajación en el intacto Avi Kwa Ame”, dijo la directora ejecutiva Jill Lagan en un comunicado.

“Invertimos en esta tierra no solo porque es lo correcto para las generaciones futuras, sino que también es una medida financiera prudente”. La economía de las actividades recreativas al aire libre en Nevada mantiene 49 mil puestos de trabajo y genera 3,900 millones de dólares para el estado en actividad económica anual”, dijo el comisionado del Condado Clark, Michael Naft, que presentó una resolución de apoyo a la designación, en un comunicado.

Después de que Biden hiciera el anuncio el miércoles por la mañana, políticos de Nevada, líderes de organizaciones y otras personas le agradecieron sus planes para preservar las tierras públicas.

La senadora federal, Jacky Rosen, demócrata por Nevada, que asistió el miércoles a la Cumbre de Naciones Tribales de la Casa Blanca, aplaudió el plan de Biden de designar Avi Kwa Ame como nuevo monumento nacional.

“El establecimiento de un nuevo Monumento Nacional en Avi Kwa Ame salvaguardará una zona de importancia cultural para las naciones tribales que es rica en vida silvestre y en una increíble belleza natural”, dijo Rosen en un comunicado.

El gobernador Steve Sisolak agradeció a Biden y al Departamento del Interior su colaboración con los líderes tribales, los conservacionistas y otros para proteger Spirit Mountain.

“La designación de esta parte del sur de Nevada como monumento nacional y la previsión de una gestión adecuada garantizará que sigamos preservando nuestra rica historia cultural y protegiendo nuestra rara y amenazada fauna”, dijo Sisolak en un comunicado.

La zona contiene algunos de los “paisajes más impresionantes de Nevada”, dijo la senadora federal, Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, en un comunicado, añadiendo que espera celebrar la designación oficial del próximo monumento nacional de Nevada.

“Aplaudimos al presidente Biden y al secretario Haaland por haber escuchado a la amplia coalición de líderes indígenas, ganaderos, cazadores y conservacionistas que han estado pidiendo la designación de un monumento nacional”, dijo Collin O’Mara, presidente y director ejecutivo de la National Wildlife Federation en un comunicado.

“Las tierras y aguas que protegemos ayudan a contar y enseñar la historia de nuestro país”, dijo Craig Bakerjian, director de la campaña Avi Kwa Ame de la Liga de Conservación de Nevada. “El Monumento Nacional Avi Kwa Ame contribuirá a la narrativa de un Estados Unidos que protege paisajes culturales, biológica, histórica y económicamente importantes para nuestras comunidades, y honra especialmente las historias de las comunidades indígenas a las que a menudo se les ha negado el reconocimiento histórico”.