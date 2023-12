Aumento de las tarifas de estacionamiento en todos los resorts de MGM Resorts

El MGM Grand el jueves 9 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Las tarifas de auto-estacionado han aumentado en las nueve propiedades del Strip de MGM Resorts International.

La compañía confirmó el viernes que las tarifas en todas las propiedades han subido a 18 dólares de lunes a jueves, y a 23 dólares de viernes a domingo. MGM omitió sus anteriores tarifas de una a cuatro horas y de cuatro a 24 horas.

La empresa no explicó los motivos del aumento de las tarifas, pero dijo que los residentes locales y los clientes inscritos en los niveles superiores del programa de fidelidad de MGM seguirían recibiendo un número limitado de plazas de estacionamiento gratuitas.

MGM fue la primera empresa en cobrar por el auto-estacionamiento en 2016 y, desde entonces, otras empresas le han seguido. En la actualidad, solo Treasure Island, Circus Circus y Casino Royale ofrecen estacionamiento gratuito en sus estacionamientos.

Los cambios se realizaron el miércoles sin previo aviso público.

Los residentes de Nevada podrán seguir estacionándose gratuitamente durante tres horas con una licencia de conducir válida en Nevada. La compañía dijo que no habría cambios en las tarifas de los huéspedes del hotel o servicio de aparcacoches.

También se seguirá permitiendo el estacionamiento gratuito a los:

-Miembros del programa MGM Rewards con categoría Pearl Tier o superior con servicio de valet parking gratuito obtenido en la categoría Gold Tier o superior.

-Los titulares de la tarjeta GMM Rewards Mastercard pasan a la categoría Pearl Tier, por lo que pueden estacionarse gratis.

-Militares en activo de Estados Unidos, veteranos y cónyuges a través del programa MGM Rewards Military & Veterans. La tarjeta MVP ofrece a los miembros que reúnan los requisitos un aumento de nivel inmediata que incluye estacionamiento gratuito.

No está claro cómo el cambio en la política de estacionamiento de MGM podría afectar a las tarifas en otras propiedades del Strip.

En los establecimientos de Caesars Entertainment Inc., Wynn y Encore Las Vegas, The Venetian y Palazzo, The Mirage, Resorts World Las Vegas, Fontainebleau, Tropicana y Strat se cobra por el estacionamiento.