Aumenta la preocupación por el proyecto Greenlink West de NV Energy en Tule Springs

Los impactos potenciales que la construcción de la multimillonaria línea de transmisión Greenlink Nevada tendrá sobre un monumento nacional y los ecosistemas del desierto, fueron las principales preocupaciones del público en una reunión de la Oficina de Administración de Territorio (BLM) celebrada el martes por la noche sobre el proyecto.

Como parte de la línea de transmisión Greenlink West de 472 millas propuesta por NV Energy, BLM está considerando colocar 11 postes eléctricos de alta tensión (cada uno de 100 pies de altura) dentro del Monumento Nacional Tule Springs Fossil Beds, a lo largo de la frontera del monumento con Moccasin Road. Se trata de una de las dos líneas de transmisión propuestas para crear el bucle de la línea de transmisión Greenlink Nevada, de 2.5 mil millones de dólares.

Muchas de las personas que asistieron a la reunión de BLM el martes por la noche en Aliante Hotel de North Las Vegas se opusieron a la idea de colocar postes eléctricos incluso una pulgada en el monumento nacional.

“No creo que sea posible adentrarse solo cinco pies en el monumento y no causar ningún daño”, dijo Rita Ranson, una residente que abogó por la creación del monumento de Tule Springs. “Detente a pensar en el equipo que hará las excavaciones para las plataformas sobre las que se colocarán los postes de electricidad”.

El monumento nacional de Tule Springs fue creado en 2014 y abarca 22,650 acres al norte de Las Vegas y fue designado debido a la gran franja de fósiles ubicados en la zona.

“Es un monumento nacional; no destruyamos otra cosa”, dijo Janelle Folkerts durante la reunión. “Ya hay suficiente fealdad en el mundo. Conservemos lo que tenemos, mantengámoslo bonito, conservémoslo para los niños y los nietos”.

Greenlink West es la primera fase del proyecto Greenlink Nevada, que añadiría cientos de millas de líneas de transmisión para conectar las tres principales zonas de población del estado: Reno, Ely y Las Vegas. NV Energy quiere que Greenlink West -la línea de transmisión que discurriría entre Las Vegas y Reno- esté terminada a finales de 2026 y que la segunda fase, llamada Greenlink North -la línea de transmisión que iría de Ely a Reno- esté terminada a finales de 2028. Los activistas de Greenlink Nevada dicen que la construcción de estas líneas de transmisión hará más eficiente la red de NV Energy y proporcionará beneficios económicos.

Los postes considerados para ser colocados en Tule Springs cubrirían alrededor de 1.5 millas de la zona de Tule Springs y se colocarían a cinco pies en el monumento nacional, dijo Greg Helseth, jefe de la rama de Nevada de la BLM para la energía renovable. Defendió la posibilidad de colocar postes eléctricos en el monumento, ya que estaría cerca de las carreteras existentes y no tendría un gran impacto en el monumento.

“No estamos destruyendo Tule Springs, estamos a cinco pies de él”, dijo. “Hemos hecho estudios paleontológicos, culturales, de plantas y de tortugas. …Estamos trabajando con nuestros socios para asegurarnos de que seguimos el proceso de permisos del parque como es debido”.

La mayoría de la gente no quedó satisfecha con ese argumento y dijo que no se debería perturbar ningún terreno de Tule Springs.

“¿Pueden garantizar que no se destruirá nada?”, preguntó durante la reunión Paul Zwicker, residente local. “Si no pueden garantizar que no se destruirá un hueso, entonces eso va en contra del estatuto de monumento natural y debería considerarse otra ruta”.

Sin embargo, La mayoría de las personas que se pronunciaron en contra de la colocación de postes eléctricos en Tule Springs, apoyaron en general el proyecto Greenlink West, que NV Energy ha declarado que ayudará a cumplir los objetivos de energía limpia del estado.

“La ley federal ha protegido esta tierra”, dijo la residente Wendy Dresser. “Solo queremos que se queden fuera, no estamos en contra de que tengan postes, solo que los pongan alrededor”.

En una declaración enviada por correo electrónico, NV Energy dijo que apreciaba el proceso público de BLM.

“Greenlink permitirá a NV Energy satisfacer las demandas futuras de energía, lo que lleva al crecimiento económico y la estabilidad del empleo, y es esencial para ayudar a Nevada a alcanzar sus objetivos de descarbonización y el aumento de los estándares de cartera de renovables, acercando a Nevada a un futuro alimentado por energía 100 por ciento renovable y reduciendo nuestra huella de carbono”, dice el comunicado. El presupuesto aprobado en 2020 por la Comisión de Servicios Públicos de Nevada (PUCN) para los proyectos de Greenlink era de aproximadamente 2,500 millones de dólares. La empresa está haciendo todos y cada uno de los esfuerzos para mitigar cualquier aumento de costOs o retrasos en el calendario asociados con la inflación y los problemas de la cadena de suministro que han surgido desde que se aprobaron el presupuesto y el calendario del proyecto. La empresa mantendrá informados a la PUCN y a las partes interesadas a medida que se confirme cualquier cambio en los costos finales de materiales y servicios”.

Preocupación por el desierto

Aparte del impacto en el monumento de Tule Springs, los activistas medioambientales también expresaron su preocupación por el potencial de Greenlink West para incentivar la instalación de más proyectos de energía renovable en tierras desérticas.

“Sabemos que el propósito (de Greenlink) es abrir zonas remotas de Nevada, que actualmente no son accesibles para el desarrollo de energías renovables porque no hay transmisión para desarrollar (proyectos renovables)”, dijo Patrick Donnelly, director del Center for Biological Diversity de la Great Basin, durante la reunión.

Donnelly sacó a colación la reciente noticia de que NV Energy se gastó 81.9 millones de dólares en una subasta para urbanizar siete mil acres de terreno en el oeste de Nevada para desarrollar proyectos solares como ejemplo de una zona desértica que se aprovecha para crear energía solar.

Otra preocupación era cómo la colocación de proyectos de energía en el desierto de Nevada rural perturbará permanentemente el ecosistema para la energía que se usa sobre todo en las zonas urbanas.

“Abrirá todo el oeste de Nevada a los proyectos de energía renovable, que creemos que podrían estar en los tejados y sobre los estacionamientos solares”, dijo Laura Cunnigham, cofundadora de la organización sin fines de lucro de defensa del medio ambiente Basin and Range Watch.

NV Energy lleva mucho tiempo afirmando que los beneficios propuestos del proyecto Greenlink Nevada incluirán más energía renovable en su sistema y permitirán a la empresa depender finalmente en su totalidad de energías renovables.

“(Greenlink Nevada) crea una autopista de energía renovable que permite el acceso a las zonas de Nevada ricas en recursos de energía renovable, que contienen alrededor de cuatro mil megavatios de recursos renovables no desarrollados, que antes no podían desarrollarse debido a la falta de la infraestructura de transmisión necesaria”, declaró el sitio web de NV Energy sobre el proyecto Greenlink Nevada.

BLM recibirá comentarios sobre el proyecto Greenlink West hasta el 23 de agosto y tiene previsto tomar una decisión sobre Greenlink West en 2024.