Aquí vamos de nuevo: Más lluvias en camino de Las Vegas

Toda la región del sur de Nevada, el noroeste de Arizona y el sureste de California está incluida en un aviso de vientos del Servicio Meteorológico Nacional desde las 10 a.m. del martes hasta las 5 a.m. del miércoles. Los vientos del sur-suroeste de 25-35 mph pudieran alcanzar las 55 mph.

Los vientos en Las Vegas serán de 8-13 mph por la mañana, aumentando a 18-23 mph por la tarde y rachas de 34 mph. Es muy probable que caigan chubascos, sobre todo antes de las 11 a.m.

La máxima alcanzará los 60ºF, media docena de grados por debajo de la máxima del lunes y 12 grados por debajo de la máxima normal en esta época del año. La probabilidad de lluvia bajará al 50 por ciento el martes por la noche, pero los vientos seguirán siendo fuertes.

A Winter Storm Warning has been issued for Lincoln, central Nye, and Esmeralda Counties, as well as the Sierra, White, Spring, and Sheep Mountains. Heavy snow and gusty winds will produce slick roads, low visibility, and difficult travel above 5500 feet. #nvwx #cawx pic.twitter.com/6oZ92YVrpT

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 20, 2023