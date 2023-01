Al menos ocho bebés nacieron en Las Vegas en las primeras cinco horas del nuevo año

Atticus Grayson Hernández nació a las 12:27 a.m., pesó seis libras, 14 onzas y midió 19.5 pulgadas, según Antonio Castelan, portavoz de HCA Healthcare. (Cortesía de Antonio Castelan)

Brandi Taylor con su niña, a la que aún no había nombrado, y un hombre que declinó ser nombrado, en el Hospital MountainView. (Cortesía de Antonio Castelan)

Gianna Ferrer Caso con su madre Jacqueline Caso y un hombre que no quiso ser identificado, en el Southern Hills Hospital and Medical Center. (Cortesía de Antonio Castelán)

La bebé Shiloh y su familia, que declinó ser nombrada, en el Hospital Henderson. (Cortesía de Gretchen Papez).

Katelin Lewis y Brandon Lewis, Navy, el bebé mayor, y Decker, el pequeño, en enero de 2022. (Cortesía de Katelin Lewis)

El primer bebé nacido en 2023 en Las Vegas pudo haber sido un niño del Hospital MountainView.

Atticus Grayson Hernández nació a las 12:27 a.m. con seis libras, 14 onzas y 19.5 pulgadas, según Antonio Castelan, portavoz de HCA Healthcare.

Karla Vivaldo Bravo, residente en Las Vegas, dio a luz al niño mediante cesárea.

Atticus nació minutos antes de que naciera una niña a escasos pies de distancia, en otra habitación de MountainView.

Brandi Taylor dio a luz a una niña a las 12:43 a.m. Al mediodía aún no había nombrado a la niña, según Castelan.

La niña pesaba seis libras y medía 18.5 pulgadas.

Según la portavoz del Valley Health System, Gretchen Papez, los bebés superaron al primer bebé del Valley Health System, Shiloh, que llegó a las 12:51 a.m.

Shiloh nació en el Hospital Henderson, y sus padres declinaron ser nombrados.

El Valley Health System incluye también el Centennial Hills Hospital and Medical Center, el Summerlin Hospital and Medical Center, el Desert Springs Hospital and Medical Center, Spring Valley Hospital and Medical Center y el Valley Hospital and Medical Center.

Spring Valley tuvo su primer bebé a las 2:02 a.m., Summerlin tuvo su primer bebé a las 2:35 a.m. y Centennial Hills registró su primer bebé a las 3:44 a.m.

El primer bebé nacido en el Southern Hills Hospital and Medical Center se produjo poco antes de las 2 a.m., cuando Gianna Ferrer Caso llegó al mundo pesando siete libras y tres onzas, dijo Castelan.

El University Medical Center no tuvo ningún nacimiento este año hasta alrededor de las 4:30 a.m., según un representante del hospital.

Decker cumple un año

El primer bebé del país nacido en 2022, Decker Lewis, de Centennial Hills, celebró el domingo su primer cumpleaños con un pastel destrozado y regalos que su hermana de dos años, Navy, le ayudó a abrir.

Su madre, Katelin Lewis, es profesora de jardín de niños en la Kenneth Divich Elementary School de Skye Canyon. Dice que Decker ahora duerme bien por la noche, porque durante el día está lleno de energía.

“Decker es el bebé más risueño”, dice Lewis. “No para. Ese niño no para de hacer nada más de tres segundos. Está contento y se ríe”.

Lewis nació y creció en el sur de California, pero se mudó al valle con su esposo Brandon Lewis en 2018, después de que él terminara su estancia en la Marina y se convirtiera en carpintero.

Decker tenía que dar a luz el 6 de enero de 2022, pero cuando Katelin Lewis se puso de parto el 31 de diciembre de 2021, en el hospital le dijeron que podrían enviarla a casa hasta el día siguiente porque no estaba lo suficientemente avanzada para dar a luz. Su obstetra insistió en que sacarían a Decker en 2021.

Decker nació oficialmente a los 30 segundos del nuevo año en el Summerlin Hospital Medical Center, y Lewis supo más tarde que eso lo convertía en el primer bebé nacido en todo el país.

“Recibí una bolsa de regalo muy dulce con pañales, tarjetas regalo y toallitas de los hospitales”, dijo Lewis. “Es mi pequeño mejor amigo y lo amo”.