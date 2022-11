Agente de la Policía Metropolitana pide a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche la demanda sobre cuotas sindicales

La luz ilumina parte del edificio de la Corte Suprema en el Capitolio en Washington, el miércoles 16 de noviembre de 2022. Una agente de policía de Las Vegas le está pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche su demanda alegando que la política del sindicato policial que dicta cuándo los agentes pueden revocar su membresía viola sus derechos de la Primera Enmienda. (AP Photo/Patrick Semansky)

Una agente de policía de Las Vegas le está pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche su demanda alegando que la política del sindicato policial que dicta cuándo los agentes pueden revocar su afiliación viola sus derechos de la Primera Enmienda.

En septiembre, la jueza de distrito de federal, Gloria Navarro, rechazó el caso contra la Asociación de Protección de la Policía de Las Vegas y el Departamento de Policía Metropolitana.

National Right to Work Legal Defense Foundation presentó la demanda en agosto de 2020 en nombre de la agente Melodie DePierro. Alegó que, aunque intentó revocar su afiliación, las cuotas sindicales se descontaron de su sueldo debido a un “período de escape inadmisiblemente estrecho”.

DePierro presentó el 21 de noviembre una petición para que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche el caso.

La demanda se presentó a raíz de una sentencia de la Corte Suprema de 2018 que reglamentó lo que se conocía como “cuotas de agencia” de los sindicatos públicos, que la corte determinó que eran una violación de los derechos de la Primera Enmienda de los empleados. Las cuotas se cobraban a los no miembros a tasas más bajas que las cuotas sindicales completas y estaban destinadas a compensar la representación de los sindicatos en la negociación colectiva, no las actividades políticas, según The Associated Press.

Richard McCracken, un abogado que representa al sindicato de la policía, dijo que la fundación National Right to Work ha perseguido múltiples casos como el de DePierro desde que la afiliación del sindicato no disminuyó significativamente después de la sentencia de 2018. McCracken dijo que cree que hay pocas posibilidades de que la Corte Suprema acepte escuchar la petición de DePierro.

“No hay nada inusual en este caso”, dijo.

Mark Mix, presidente de National Right to Work Legal Defense Foundation, dijo que tomará meses saber si la Corte Suprema escuchará la demanda. Dijo que, desde la sentencia de 2018, los sindicatos han estado usando periodos de restricción como el del contrato colectivo de la Policía Metropolitana para determinar cuándo alguien puede renunciar a un sindicato y dejar de pagar las cuotas.

“Continuaremos desafiándolo porque están equivocados y están violando los derechos de la Primera Enmienda de estos empleados”, dijo Mix.

DePierro fue descrita en los documentos judiciales como una “veterana agente de policía condecorada” que ha trabajado para la Policía Metropolitana desde 2006. Según la demanda, DePierro envió cartas intentando renunciar al sindicato en enero y febrero de 2020, pero sus peticiones fueron denegadas porque intentó revocar su afiliación fuera del periodo de 20 días previsto en el acuerdo de negociación del sindicato.

La petición a la Corte Suprema argumentaba que DePierro tiene el derecho de la Primera Enmienda a “dejar de subvencionar el discurso sindical”.

“A diferencia de otros casos examinados recientemente por (la Corte Suprema), la empleada aquí nunca firmó ningún documento en el que consintiera acatar ninguna restricción de sus derechos de expresión”, escribieron los abogados de DePierro en la petición.

La petición argumentaba que el periodo de renuncia de 20 días se promulgó en un nuevo convenio colectivo de julio de 2019, y que el único formulario que ella firmó autorizando las deducciones de cuotas fue en 2006.

Navarro rechazó la demanda en septiembre sin escuchar los argumentos orales, según los registros judiciales. La jueza escribió que, al afiliarse al sindicato, DePierro aceptó estar obligada por el convenio colectivo “enmendado durante el curso de su pertenencia al sindicato”, según la orden que rechaza la demanda.

“La demandante no está siendo obligada a apoyar al sindicato sin haber autorizado nunca al sindicato a ser su representante”, escribió Navarro. “Por el contrario, busca escapar de las consecuencias de un (convenio colectivo) que ahora lamenta haber consentido como consecuencia de su pertenencia al sindicato”.