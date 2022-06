Iniciativa de internet de alta velocidad asequible

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, habla durante un evento de lanzamiento del programa “High Speed NV”. Jueves 26 de mayo de 2022 en el Centro de Gestión de Tráfico del Sur de Nevada, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El congresista Steven Horsford habla durante un evento de lanzamiento del programa “High Speed NV”. Jueves 26 de mayo de 2022 en el Centro de Gestión de Tráfico del Sur de Nevada, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

La senadora estatal Nicole Cannizzaro habla durante un evento de lanzamiento del programa “High Speed NV”. Jueves 26 de mayo de 2022 en el Centro de Gestión de Tráfico del Sur de Nevada, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, saluda a los asistentes durante un evento de lanzamiento del programa “High Speed NV”. Jueves 26 de mayo de 2022 en el Centro de Gestión de Tráfico del Sur de Nevada, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, habla durante un evento de lanzamiento del programa “High Speed NV”. Jueves 26 de mayo de 2022 en el Centro de Gestión de Tráfico del Sur de Nevada, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Con el objetivo de brindar acceso asequible a internet de alta velocidad, el gobernador Steve Sisolak anunció la primera fase del programa “High Speed NV”, que incluye una inversión de $200 millones que son sustentados mediante una combinación de fondos estatales y federales del “Plan de Rescate Estadounidense”.

“La pandemia arrojó una luz sobre problemas que existían mucho antes de COVID-19. En los últimos dos años, hemos visto lo importante que es el acceso equitativo a internet confiable y de alta velocidad para el trabajo, la educación, la atención médica y la participación cívica”, comentó Sisolak durante el evento realizado el jueves 26 de mayo en el Centro de Gestión de Tráfico del Sur de Nevada.

“La falta de acceso afecta de manera desproporcionada a las comunidades que en su mayoría no pueden pagarlo. Otros no pueden acceder porque no pueden pagar una computadora. Nos estamos acercando a ellos para ayudarlos con estos problemas. Así es como usamos los fondos federales, el ‘Plan de Rescate Estadounidense’ y la inversión en infraestructura en puestos de trabajo”, agregó Sisolak.

El mandatario estatal aseveró que invertir en activos de estructura comunitarios a largo plazo que impactan hogares, negocios y escuelas, significa generar empleos en telecomunicaciones. Añadió que se han identificado 200 instalaciones e instituciones para poder cumplir con el propósito de “High Speed NV”. Este trabajo continuará durante los próximos cinco años.

Por su parte, el congresista Steven Horsford consideró que “en el mundo actual, el acceso a internet de banda ancha confiable ya no es un lujo, es una necesidad. Aprenda esto como parte de la pandemia, que afectó de manera desproporcionada a las comunidades de color. Hay más trabajadores que a menudo realizan sus trabajos de forma remota. Entonces, esta iniciativa garantizará que estemos preparados para este mundo posterior al COVID”.

De acuerdo con la Oficina del Gobernador, los nevadenses que no puedan pagar internet tendrán la posibilidad de acceder al “Programa de Conectividad Asequible” (ACP, por sus siglas en inglés), el cual proporciona $30 mensuales como descuento. Esta ayuda va dirigida a personas que se encuentren en los niveles de pobreza establecidos por el gobierno federal.

También, la Oficina del Gobernador brindó la siguiente información sobre la forma en que se destinarán dichos fondos:

• Ubicaciones comerciales y residenciales desatendidas y sub-atendidas en áreas rurales y urbanas.

• Instalaciones gubernamentales estatales y locales.

• Instituciones comunitarias como escuelas y bibliotecas que carecen de la conectividad necesaria para servir a estudiantes, asociados y residentes.

• Iniciativas y programas de equidad digital que ayudan a los nevadenses a pagar servicios de internet, adquirir un dispositivo y convertirse en alfabetizados digitalmente.