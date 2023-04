‘Violencia al aumento’: Los maestros del CCSD heridos por estudiantes presionan para cambiar la ley

abril 14, 2023 - 8:37 am

Miembros del sindicato de profesores Asociación de Educación del Condado Clark testificaron durante una audiencia del Comité de Educación de la Asamblea sobre un proyecto de ley de justicia restaurativa. (Getty Images)

La maestra de jardín de niños Jessica Jones usó un soporte para brazo durante semanas después de que un alumno la empujara contra una pared y le jalara el brazo con fuerza.

Después de buscar tratamiento médico y recuperarse de un esguince moderado en el hombro izquierdo, el alumno volvió a hacerlo, y ella volvió a llevar un soporte.

Unos meses más tarde, otro alumno lanzó una silla contra Jones y una herramienta de educación especial. También le dio puñetazos y golpes a ella y a otros niños de la clase.

En un momento dado, el comportamiento de ese alumno -que se había agravado con el tiempo el curso pasado- estaba tan fuera de control que Jones dijo que lloraba cuando llegaba a casa por la noche.

Su hija, que ahora tiene 12 años, lloraba y le decía que no fuera a trabajar.

“Lo que viví el año pasado no se parece a nada que haya visto antes”, afirma Jones.

El mes pasado, Jones y otros miembros del sindicato de maestros de la Asociación de Educación del Condado Clark testificaron durante una audiencia del Comité de Educación de la Asamblea sobre un proyecto de ley de justicia restaurativa.

Un par de proyectos de ley – incluyendo uno de la oficina del gobernador Joe Lombardo – están tratando de derogar un requisito existente para que las escuelas públicas desarrollen un plan de justicia restaurativa antes de retirar a un estudiante de un aula o escuela bajo ciertas circunstancias.

Los maestros les dijeron a los legisladores estatales que la ley ha obstaculizado su capacidad para enfrentar de inmediato a los estudiantes rebeldes y violentos, y que están perdiendo tiempo de clase. Algunos dijeron que han sido heridos por los estudiantes y no había ningún recurso.

Pero no está claro cuántos maestros del Distrito Escolar del Condado Clark han sido heridos por alumnos en los últimos años.

A finales de marzo, Las Vegas Review-Journal presentó una solicitud de registros públicos en busca del número de empleados lesionados por un estudiante en los últimos cinco años, así como el número de casos de compensación de trabajadores relacionados y la cantidad total de dinero pagado.

El distrito negó la solicitud unos días después.

“El distrito no recopila las reclamaciones de indemnización de los trabajadores en la forma que lo solicitaron”, dijeron en su respuesta. “Quién causó la lesión no afecta a la cobertura, y las reclamaciones no están separadas por si un estudiante o alguien/algo más causó la lesión. La ley solo exige que presentemos documentos que ya existen”.

En este curso, Jones dice que no se ha lesionado en el trabajo y que está lidiando con “problemas normales de jardín de niños”.

Pero cuando ve que el comportamiento de un niño va en aumento, también piensa en si eso puede causar que ella misma o un alumno resulten heridos.

“Nadie debería pensar que va a resultar herido en el trabajo”, afirma.

‘Aumento de la violencia’

Durante una audiencia legislativa del 16 de marzo, la presidenta del sindicato, Marie Neisess, dio varios ejemplos de lesiones sufridas por maestros.

Entre ellos, el de una educadora cuya columna vertebral quedó fusionada tras ser agredida por un alumno, el de una educadora embarazada que recibió un puñetazo en el estómago de un alumno de cuarto grado, y el de un educador que recibió una patada en la ingle, una fractura de muñeca y un puñetazo en el ojo.

Los niños también resultan heridos por compañeros de clase, dijo Neisess.

El distrito tuvo un aumento de los incidentes violentos en los campus y de los problemas de comportamiento entre los alumnos el año pasado, después de que volvieran a las clases presenciales tras la pandemia del COVID-19.

El sindicato de maestros dijo en un comunicado el lunes que está “extremadamente preocupado por el aumento de la violencia – y la creciente gravedad de los actos que se cometen – en nuestras escuelas”.

“Innumerables miembros de nuestra organización han sido heridos por sus alumnos en el trabajo, y esta sesión legislativa, creemos que ya es suficiente”, dijo el sindicato. “Ningún educador debería tener que temer por su seguridad en su lugar de trabajo, y deberíamos tener tolerancia cero con estos actos violentos”.

El sindicato dijo que estaba trabajando directamente con el gobernador y los gobernadores demócratas del estado para aprobar leyes que frenen la violencia.

En respuesta a la pregunta del Review-Journal sobre lo que se está haciendo para hacer frente a los casos de maestros heridos por los estudiantes, el distrito dijo en una declaración del 5 de abril que ofrece a los estudiantes el acceso a los recursos “para hacer frente a las necesidades socio-emocionales que contribuyen a los problemas de comportamiento”.

El distrito usa programas como Hazel Health, Care Solace y Panorama Education “para identificar problemas preocupantes y poner en contacto a estudiantes y familias con recursos de apoyo en la comunidad”, según el comunicado.

El distrito dijo que sigue centrándose en la seguridad de los estudiantes y el personal a través de estrategias tales como puntos únicos de entrada en los campus durante el horario escolar, sistemas de emergencia y alerta instantánea, monitores de seguridad, vallado del perímetro del campus, cámaras de vigilancia y policía escolar.

También dijo que hace cumplir el código de conducta estudiantil del distrito “mediante el uso de la disciplina progresiva con una política de tolerancia cero para la violencia”.

‘Dolor insoportable’

Durante una audiencia el 23 de marzo, Greta Blunt Johnson les dijo a los legisladores que fue agredida por un estudiante hace un año y medio en Canyon Springs High School en North Las Vegas.

Blunt Johnson dijo que ahora tiene limitado el uso de su brazo derecho y sufre de dolor de espalda y hombro derecho. También ha sido operada del hombro.

“Sufro dolores insoportables todos los días”, le dijo al Review-Journal.

Blunt Johnson, que también ha hablado con la Junta Escolar del Condado Clark, cree que si se hubiera aplicado un plan disciplinario progresivo, el alumno habría sido responsable de sus actos.

Blunt Johnson dijo que no tiene miedo de los estudiantes.

“La mayoría de los niños de la escuela son muy, muy amables y se preocupan por su seguridad”, dijo.

Kristan Nigro, una maestra de jardín de niños en Las Vegas, dijo a los legisladores el mes pasado que ha visto comportamientos extremos de los estudiantes en su clase durante los últimos años “que haría que un adulto se asustara”.

Dijo que un niño de cinco años le dijo recientemente que quería apuñalarla y ver cómo se desangraba.

Nigro también dijo que un alumno le tiró unas tijeras a la cara después de que una estudiante de magisterio evacuara a los demás alumnos del aula por su seguridad.

Angie Joye, maestra de segundo grado en Las Vegas, dijo que su clase estaba perdiendo alrededor de una hora y media diaria de clases de lectura y matemáticas debido a un estudiante, que ahora está en un aula diferente.

“Los maestros se van porque no pueden enseñar y porque no se sienten seguros”, afirmó.

Karl Byrd, un educador de 26 años en el Distrito Escolar del Condado Clark, dijo que un compañero educador en su escuela recientemente intentó interrumpir una pelea, pero fue empujado violentamente por un padre mientras algunos estudiantes vitoreaban y grababan el incidente. El video fue publicado después en Instagram.

Tiffany Chimaroke, maestra de quinto grado en Las Vegas, dijo que tiene 36 estudiantes en su clase y siete de ellos tienen comportamientos excesivos y habitualmente disruptivos.

Uno comienza peleas con sus compañeros todos los días, grita y usa su laptop Chromebook como un arma, dijo.

El alumno tiene un profundo trauma emocional y lucha para procesar las emociones, dijo Chimaroke, señalando que necesita servicios de ayuda.

El protocolo en su escuela es retirar a los niños durante uno o dos periodos de tiempo, esencialmente dándoles en un tiempo fuera hasta que se calmen, dijo.

Sin la intervención de un educador, se permite que los alumnos vuelvan a clase, explicó Chimaroke, y el ciclo se repite.