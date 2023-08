Tres nuevas escuelas chárter aspiran a abrir en el valle de Las Vegas el próximo año

Tres nuevas escuelas chárter del área de Las Vegas obtuvieron la aprobación del estado el viernes 25 de agosto de 2023 y aspiran a abrir el año próximo. (Getty Images)

Tres nuevas escuelas chárter del área de Las Vegas obtuvieron la aprobación del estado el viernes y tienen como objetivo abrir el año próximo.

La junta de la Autoridad de Escuelas Públicas Chárter del Estado de Nevada consideró seis nuevas solicitudes de escuelas – cinco de las cuales quieren abrir en el Condado Clark – y aprobó la mitad de ellas.

Las escuelas públicas chárter gratuitas que fueron aprobadas condicionalmente – Do & Be Arts Academy of Excellence, Pioneer Technology & Arts Academy y Vegas Vista Academy – planean abrir en agosto de 2024.

La junta rechazó las solicitudes de Mind Your Books, Thrive Point Academy of Nevada y Nevada Classical Academy en Elko porque las escuelas no cumplían con los requisitos mínimos del estado.

Aquí está una visión general de las tres escuelas que fueron aprobadas:

Pioneer Technology & Arts Academy

Pioneer Technology & Arts Academy presentó su solicitud en varias ocasiones, pero fue rechazada.

Ahora, la escuela planea abrir con un máximo de 257 estudiantes de jardín de niños a octavo grado. Los responsables de la escuela prevén ampliar gradualmente el número de alumnos hasta 1,478 en los grados 12 y 13.

La escuela opera en campus de Arizona, Colorado y Texas.

Rudy Pamintuan, miembro la junta directiva de la escuela de Nevada, agradeció a la directora ejecutiva de la autoridad chárter, Rebecca Feiden, su liderazgo.

“Ha sido un proceso de aprendizaje”, dijo, señalando también que ha sido un “proceso divertido de altibajos”.

La junta de la autoridad aprobó la escuela con condiciones, incluyendo la presentación de planes para el establecimiento de una junta local antes del 1° de octubre, la presentación de un contrato de arrendamiento de instalaciones antes del 15 de enero, la presentación de una actualización sobre el rendimiento de otras escuelas afiliadas cada septiembre hasta 2025, la presentación de pruebas antes del 30 de junio de 2025, de una asociación con escuelas o universidades para ofrecer programas de doble crédito y completar un proceso de pre-apertura para las nuevas escuelas chárter.

Pioneer Technology & Arts Academy y su operador chárter con sede en Colorado, SSS Education Corp, presentaron dos demandas en marzo de 2022 contra la autoridad chárter en el Tribunal de Distrito del Condado Clark.

Ambos casos fueron desestimados más tarde ese mismo año, según muestran los registros judiciales de internet.

En ese momento, la escuela dijo que había intentado durante dos años obtener la aprobación para abrir un campus en North Las Vegas.

La escuela alegó que había cumplido con los requisitos legales para abrir, pero se le negó ilegalmente. Solicitó una orden judicial para exigir al Estado que le permitiera abrir.

Do & Be Arts Academy of Excellence

Otra escuela chárter aprobada el viernes fue Do & Be Arts Academy of Excellence, que tiene previsto abrir sus puertas en North Las Vegas.

La escuela atenderá hasta 280 alumnos de jardín de niños a segundo grado, así como alumnos de sexto grado, durante su primer año. Su objetivo es ampliarse gradualmente a 630 alumnos hasta el octavo curso.

El noventa por ciento de los miembros de la junta de la escuela se identifican como personas de color, dijo la vicepresidenta de la junta, Elysa Arroyo.

“Somos la encarnación viva del cambio que queremos introducir”, afirmó.

La junta de la autoridad aprobó la escuela con condiciones, incluyendo que debe presentar un contrato de arrendamiento de una instalación antes del 15 de enero y completar un proceso de pre-apertura de nuevas escuelas chárter.

Vegas Vista Academy

Vegas Vista Academy (VVA) tiene previsto atender inicialmente a 200 alumnos de jardín de niños a tercer curso. Su objetivo es ampliarse gradualmente hasta el grado 12.

El plan de estudios de la escuela incluirá “aprendizaje de servicios a la comunidad, fluidez bilingüe y educación experimental al aire libre”, según los materiales de la reunión en internet.

La escuela también ofrecerá el programa de Bachillerato Internacional (IB).

“VVA dará a nuestra comunidad una visión clara de un futuro más brillante”, dijo el presidente de la junta propuesta Víctor Tavares.

La junta de la autoridad aprobó la escuela con condiciones, incluyendo la presentación de una política de lotería revisada y los estatutos antes del 1° de diciembre, proporcionando un escenario de presupuesto adicional que proporciona más personal o servicios contratados para la educación especial antes del 1° de diciembre, la presentación de arrendamiento de instalaciones antes del 15 de enero y completar el proceso de pre-apertura para las nuevas escuelas chárter.