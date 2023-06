¿Sigue siendo el CSN una ‘Institución de Servicio Hispano’? La designación federal está en tela de juicio

Un documento federal publicado el martes muestra que College of Southern Nevada (CSN) no cumplió con la definición de Institución de Servicio Hispano (HSI) este año, pero los funcionarios de la universidad afirman que el estado de la escuela sigue activo.

Un documento federal publicado el martes muestra que College of Southern Nevada no cumple con la definición de Institución de Servicio a Hispanos este año, pero los funcionarios de la universidad afirman que el estatus de la escuela sigue activo. (Las Vegas Review-Journal archivo)

Un documento federal publicado el martes muestra que College of Southern Nevada (CSN) no cumplió con la definición de Institución de Servicio Hispano (HSI) este año, pero los funcionarios de la universidad afirman que el estado de la escuela sigue activo.

La “matriz de elegibilidad” del Departamento de Educación de Estados Unidos muestra qué escuelas en todo el país califican para la distinción para el año fiscal 2023, que se extiende hasta el 30 de septiembre.

CSN, una escuela comunitaria con tres campus principales en el valle de Las Vegas y unos 27 mil estudiantes, recibió la designación en 2015, la primera en Nevada.

El programa federal está diseñado para mejorar las oportunidades académicas en las escuelas que tienen una gran población de estudiantes hispanos. Para calificar, una escuela o universidad debe tener el 25 por ciento o más de sus estudiantes universitarios de tiempo completo que se identifiquen como hispanos y un cierto umbral de estudiantes de bajos ingresos que reciben una beca federal Pell Grant.

Casi el 40 por ciento del alumnado del CSN se identifica como hispano.

Pero CSN sigue siendo una HSI “activa”, dijo el portavoz de la universidad Richard Lake en un correo electrónico enviado el martes al Las Vegas Review-Journal.

“Para ser claros, CSN sigue cumpliendo los criterios como Institución de Servicio a los Hispanos”, escribió.

La escuela no solicitó la elegibilidad

El Departamento de Educación de Estados Unidos examina las escuelas cada año y deben cumplir varios criterios enumerados en un aviso del Registro Federal, escribió un portavoz del departamento en un correo electrónico a la Review-Journal.

El CSN no cumplía los requisitos de elegibilidad de este año sobre la base de una revisión de “alto porcentaje de estudiantes necesitados y bajos gastos generales”, escribió el portavoz.

La universidad estaba por debajo del 33 por ciento del “umbral de estudiantes necesitados” y tampoco solicitó la elegibilidad o buscar una exención, escribió el portavoz.

Sin embargo, la universidad sigue teniendo su subvención HSI y una exención federal de costos compartidos.

“Los beneficiarios pueden mantener sus subvenciones independientemente de la elegibilidad”, escribió el portavoz.

En 2020, el CSN anunció que estaba usando una subvención de HSI de cinco años y 2.9 millones de dólares para un programa que ayuda a guiar a los estudiantes a través de las clases de matemáticas.

La financiación todavía se dirige a CSN, escribió Lake. “Además, esperamos solicitar más fondos de HSI en el futuro”.

La confusión, escribió, parece provenir del hecho de que “CSN no está persiguiendo ninguna nueva subvención del Título V bajo su estatus de HSI este año, por lo que no presentó los datos para la designación ‘automática’”, escribió. “Por lo tanto, no podemos optar a nuevas subvenciones HSI este año. Seguimos siendo una HSI, ya que estamos recibiendo financiación HSI”.

El presidente del CSN, Federico Zaragoza, forma parte de la junta directiva de Hispanic Association of Colleges and Universities, que está formada por instituciones HSI de todo el país.

En todo el país, hay 523 escuelas elegibles para HSI. Entre ellas hay cinco en Nevada, la mayoría de las instituciones públicas de enseñanza superior del estado: UNLV, Nevada State College, Truckee Meadows Community College de Reno, Western Nevada College de Carson City y Great Basin College de Elko.