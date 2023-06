Se asignó a Mazurín Dayana Pérez la beca “Elaine P. Wynn Stronger Together” 2023

Communities In Schools of Nevada (CIS, por sus siglas en inglés) dio a conocer el nombre de la ganadora de la beca “Elaine P. Wynn Stronger Together” para 2023.

Mazurín Dayana Pérez se adjudicó la beca “Elaine P. Wynn Stronger Together” 2023, en parte, debido a su perseverancia y deseo de superación. En la foto le acompaña Tami Hance-Lehr, directora ejecutiva y directora estatal de Communities In Schools of Nevada. [Foto cortesía, vía Cherryl Kaopua / TWGPR]

Mazurín Dayana Pérez, estudiante de la preparatoria Desert Pines, se adjudicó la beca que se otorga a estudiantes que han superado obstáculos y barreras importantes para permanecer en la escuela, lograr y obtener un diploma de graduación.

El viaje académico de Mazurín Dayana Pérez ha sido de perseverancia y determinación, superando obstáculos de todo tipo, desde haber emigrado de su natal Guatemala hasta lidiar con las barreras que impone el idioma.

“Ayudar a estudiantes que tienen problemas con la asimilación académica es una de mis pasiones”, comentó Andrea Vázquez, coordinadora de CIS y mentora de Pérez, quien mencionó “la historia de Mazurín está muy cerca de mi corazón, ya que también soy de origen guatemalteco como ella”.

La verdad no esperaba que podría graduarme, apuntó Pérez, aunque tengo la confianza de que cuando emprendo algo, le echo todas las ganas hasta lograrlo.

Pérez recibirá hasta un total de $10,000, pagados en incrementos de hasta $2,500 cada año durante más de cuatro años. Se mudó a los Estados Unidos desde Guatemala en abril de 2021 y, además de sus abuelos, tenía muy poco apoyo, lo que hace que su historia de éxito sea aún más notable. Pérez planea ser anestesióloga o abogada algún día.

“Gracias a la Sra. Andrea y al resto del equipo de CIS por esta oportunidad”, dijo Pérez, agregando “Asistir a la universidad me ayudará a reducir mis intereses y explorar formas creativas de ayudar a los demás. También hay un sentimiento de orgullo en mí por seguir una educación superior. Quiero mostrarles a los demás que no me detuve después de graduarme de la preparatoria. Estoy emocionada de allanar el camino para estudiantes como yo y aprovechar esta oportunidad que muchos no tienen el privilegio de tener. Soy una mujer inmigrante de primera generación que quiere compartir sus costumbres y creencias, ocupar espacios académicos y algún día retribuir a mi comunidad”.

De acuerdo con un comunicado enviado a Las Vegas Review-Journal en Español, el lunes 12 de junio de 2023, el CIS recibió casi 40 solicitudes para la beca Elaine P. Wynn Stronger Together de este año. La solicitud incluía un ensayo personal, ya sea en inglés o español, sobre cómo la escuela postsecundaria contribuirá a las metas académicas y/o profesionales del estudiante y qué los impulsa a seguir una educación postsecundaria. Pérez declaró en su ensayo que seguir una educación postpreparatoria es esencial para sus futuras metas profesionales y la comunidad que representa. Ella compartió cómo la representación es importante y quiere ser una de las primeras estudiantes guatemaltecas en seguir y graduarse con un título universitario.

“Felicitamos a Mazurín por su deseo de triunfar, a pesar de las importantes barreras que enfrenta”, dijo Tami Hance-Lehr, directora ejecutiva y directora estatal de Communities In Schools of Nevada. “Su historia es increíblemente inspiradora, y estamos seguros de que Mazurin seguirá teniendo éxito mientras se embarca en el próximo capítulo de su educación”.