Jueza escucha argumentos sobre registros de la policía del CCSD en incidente de Durango HS

Esta captura de pantalla de video muestra un incidente el 9 de febrero de 2023 entre un policía del Distrito Escolar del Condado de Clark y una persona que parece ser un estudiante afuera de Durango High School, en Las Vegas. (@notBilly/Twitter)

Una jueza de Las Vegas preguntó a los abogados el jueves acerca de un informe de investigación que el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) se ha negado a liberar como registros públicos relacionados con un altercado de la policía con estudiantes en febrero cerca de Durango High School.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (ACLU), que representa a dos estudiantes de Durango implicados en el enfrentamiento, demandó al distrito escolar la publicación de los registros.

La demanda se interpuso después de que un video publicado en las redes sociales en febrero mostrara al teniente Jason Elfberg, policía del distrito, empujando a un estudiante afroamericano al suelo y poniéndole una rodilla en la espalda. El estudiante parecía estar grabando la detención de otros menores, y el distrito ha dicho que el enfrentamiento se derivó de una investigación sobre un reporte de un arma de fuego cerca de una escuela.

La audiencia del jueves se centró en un informe de investigación que la ACLU dijo haber solicitado en su petición inicial de registros públicos. La abogada Jackie Nichols, que representa al distrito escolar, dijo que el reporte es confidencial porque el distrito no reprendió ni tomó ninguna medida punitiva contra el agente.

“Cómo sabemos que el distrito no dice: ‘OK, si no tomamos medidas punitivas entonces no tenemos que revelar estos informes’”, preguntó la jueza de distrito Danielle Chio.

Nichols dijo a la jueza que el distrito tiene interés en asegurarse de que sus empleados “cumplen sus políticas y procedimientos”. También argumentó que la ACLU ha cambiado su solicitud varias veces para incluir más registros, aunque el abogado de la ACLU Christopher Peterson argumentó que la solicitud inicial de la organización era para todos los documentos relacionados con la investigación.

Peterson también argumentó que, aun cuando el distrito dijo que Elfberg podría ser objeto de acoso y escrutinio si los registros se hicieran públicos, las preocupaciones por la privacidad son hipotéticas.

“¿Qué estigma ha sufrido? ¿Qué daño ha sufrido? ¿Quién le está acosando? Identifíquelo, por favor”, dijo Peterson.

El director ejecutivo de la ACLU de Nevada, Athar Haseebullah, dijo a reporteros que el distrito escolar ha sido “poco sincero” y ha dado declaraciones contradictorias sobre qué registros están en posesión de la organización.

En junio, un portavoz del distrito dijo que las grabaciones de la confrontación fueron enviadas al Tribunal de Menores, y que el distrito ya no las tenía. El jueves, Nichols dijo que el distrito tiene un archivo de investigación que incluye las imágenes de la cámara corporal, los registros de despacho y las declaraciones de los agentes.

“Están buscando todas las razones para no divulgar esta información, lo que nos hace preguntarnos qué se incluye en esa información”, dijo Haseebullah.