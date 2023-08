‘Estamos en crisis’: nueva preparatoria de Las Vegas espera combatir la escasez de trabajadores calificados

Julie Carver, directora ejecutiva de Southern Nevada Trades High School, dirige una visita a la preparatoria, el viernes 11 de agosto de 2023, en Las Vegas. La escuela de oficios se centra en la capacitación de los niños para los campos de mano de obra calificada como HVAC y trabajos de construcción. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El letrero de Southern Nevada Trades High School se ve en el campus, el viernes, 11 de agosto 2023, en Las Vegas. La escuela de oficios se centra en la capacitación de los niños para los campos de mano de obra calificada como HVAC y trabajos de construcción. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Julie Carver, directora ejecutiva de la Southern Nevada Trades High School, dirige una visita a la escuela en construcción, el viernes 11 de agosto de 2023, en Las Vegas. La escuela de oficios se centra en la capacitación de los niños para los campos de mano de obra calificada como HVAC y trabajos de construcción. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Julie Carver, directora ejecutiva de la Southern Nevada Trades High School, habla durante una entrevista con el Review-Journal, el viernes 11 de agosto de 2023, en Las Vegas. La escuela de oficios se centra en la capacitación de los niños para los campos de mano de obra calificada como HVAC y trabajos de construcción. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un tablero inteligente se muestra en el sur de Nevada Trades High School, el viernes, 11 de agosto 2023, en Las Vegas. La escuela de oficios se centra en la capacitación de los niños para los campos de mano de obra calificada como HVAC y trabajos de construcción. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Julie Carver, directora ejecutiva de la Southern Nevada Trades High School, dirige una visita a la escuela, el viernes 11 de agosto de 2023, en Las Vegas. La escuela de oficios se centra en la capacitación de los niños para los campos de mano de obra calificada como HVAC y trabajos de construcción. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Dibujos de personas influyentes se muestran en el sur de Nevada Trades High School, el viernes, 11 de agosto 2023, en Las Vegas. La escuela de oficios se centra en la capacitación de los niños para los campos de mano de obra calificada como HVAC y trabajos de construcción. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Una de las preparatorias más nuevas en el Condado Clark busca ayudar a aliviar la escasez de trabajadores calificados en el valle dándoles a los estudiantes la oportunidad de aprender oficios antes de graduarse.

Southern Nevada Trades High School abrió justo a tiempo para el nuevo año escolar y se enfoca en enseñar a los estudiantes clases relacionadas con los oficios basados en habilidades en la industria de la construcción. La esperanza es que la escuela chárter pueda proporcionar un sólido grupo de jóvenes estudiantes a las industrias con empleos bien remunerados y una gran escasez de trabajadores.

“La misión de la escuela es preparar a los alumnos para la universidad y la vida profesional, especialmente en el sector de la construcción”, explica Julie Carver, directora ejecutiva de la nueva escuela. “Así que ahora mismo está realmente centrada en la construcción, la carpintería y la edificación de viviendas”.

La escuela enseña las mismas clases de matemáticas, ciencias, historia e inglés que los estudiantes necesitan para graduarse en Nevada, pero su enfoque en la construcción y los oficios se muestra en las clases electivas, dijo. Esta escuela también tiene un programa de doble inscripción con el College of Southern Nevada si los estudiantes quieren tomar cursos más avanzados.

Carver dijo que Southern Nevada Trades High School basa sus operaciones en ACE High School en Reno, que abrió sus puertas en 2002 y ofrece clases de arquitectura, tecnología diésel, construcción y fabricación.

Un largo camino por recorrer

Nat Hodgson, director ejecutivo de la Asociación de Constructores de Viviendas del Sur de Nevada, explica que la apertura de una preparatoria orientada a los oficios en Las Vegas ha sido un proceso de cuatro años. La asociación es un socio de la escuela y ayudó a recaudar fondos y proporcionar experiencia antes de su apertura.

La asociación de constructores de viviendas recurrió a enfocarse en ayudar a abrir una escuela después de probar diferentes métodos para conseguir que los estudiantes se interesaran por la construcción, dijo.

“Este es el último camino que me queda por recorrer para intentar hacer algo por los futuros trabajadores de la construcción residencial”, dijo Hodgson. “Tratamos de ir a las secundarias, tratamos de hacer algunas ferias de empleo con preparatorias y realmente no entusiasmamos a nadie, la construcción no la ven como algo sexy”.

Una encuesta de 2022 realizada por Associated General Contractors of America (AGCA) encontró que el 93 por ciento de las empresas de construcción están buscando contratar y el 91 por ciento reportan dificultad para contratar trabajadores. En el sur de Nevada, Hodgson estima que la escasez de trabajadores cualificados podría ser de “decenas de miles” y ha sido causada porque las escuelas y la sociedad en general no priorizan la enseñanza de este tipo de trabajo a los estudiantes.

“Antiguamente, cuando yo iba a la escuela, había carpintería, mecánica de automóviles, soldadura y carpintería”, explica Hodgson. “Ya casi no hay nada de eso”.

La falta de trabajadores también puede encarecer la nueva construcción, ya que las empresas tienen que subir los salarios para mantener a los trabajadores en el trabajo, dijo. La encuesta de la AGCA también reveló que el 86 por ciento de las empresas han subido los salarios de los trabajadores y el 70 por ciento los costos de los materiales, lo que repercute en el costo final del proyecto.

Crear una conexión práctica

Según Carver, se está haciendo hincapié en la conexión entre las clases aprendidas en la escuela y su aplicación a la hora de conseguir un empleo.

“Los estudiantes acuden a nosotros, pero lo que descubrimos es que a menudo no participan en la educación tradicional”, explica. “Están como sentados en clase y dicen: ‘Bueno, ¿por qué estoy aprendiendo esto?”.

Actualmente, la preparatoria de oficios solo ofrece noveno y décimo grados, con alrededor de 80 estudiantes inscritos. La inscripción sigue abierta hasta el 5 de septiembre, con la esperanza de aumentar el número de inscritos a 120 estudiantes, dijo Carver. La escuela será la construcción de su capacidad mediante la adición de un grado al año, con la esperanza de superar la inscripción a cabo en 400 estudiantes, dijo.

“Nunca vamos a ser una gran preparatoria, nuestro modelo es pequeño para poder dar atención individualizada a los estudiantes que realmente lo necesitan”, dijo Carver.

La escuela tiene solo 25 mil pies cuadrados y opera en la antigua Korean Gospel Church, en el vecindario de Sunrise Manor, al este del valle de Las Vegas. La escuela aún está en construcción y se espera que el taller donde se construirán las casas esté terminado en otoño de 2024, según Carver.

Acceso a empleos bien remunerados

La preparatoria de oficios cuenta con algunos partidarios importantes en la industria, incluida la empresa de HVAC y fontanería Goettl, con sede en Las Vegas, que opera en cuatro estados.

“Estamos en crisis”, afirma Ken Goodrich, director ejecutivo de Goettl. “No tenemos suficientes técnicos, no tenemos suficientes instaladores, sabemos que todos los oficios están sufriendo, solo por la oferta y la demanda. Estos chicos están saliendo y consiguiendo salarios iniciales tan buenos, si no mejores, que los graduados universitarios”.

Goodrich afirma que Goettl y otras empresas que necesitan mano de obra cualificada han puesto en marcha sus propios departamentos de contratación y academias de capacitación para ampliar su plantilla. Calcula que Goettl cuenta con 12 reclutadores en plantilla y que el año pasado gastó 2.5 millones de dólares en su propia academia de capacitación para que los nuevos empleados recibieran formación suficiente en seguridad y equipos para salir al campo.

“Son 2.5 millones de dólares de nuestros beneficios que reinvertimos en la empresa, porque si no, no tendremos empresa, no tendremos gente que la dirija”, afirma.

Tanto Hodgson como Goodrich afirman que los elevados salarios de los puestos de mano de obra cualificada pueden atraer a la gente al sector. Hodgson calcula que el salario inicial por hora en la construcción residencial oscila entre 15 y 20 dólares y aumenta rápidamente. Goodrich dijo que los aprendices de Goettl comienzan con 25 dólares la hora, pero pueden ganar seis cifras después de un año en el trabajo.

Carver ha dicho que la escuela ha recibido mucho apoyo de socios de la industria que esperan que los estudiantes se gradúen y entren inmediatamente en un trabajo de la industria, pero el objetivo final de la escuela es proporcionar a los estudiantes con opciones.

“Solo se trata de que estos chicos tengan tantas oportunidades como sea posible y de que sus familias se beneficien económicamente”, afirma.