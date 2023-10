El CCSD abre las solicitudes para escuelas especializadas

Johnston Middle School en North Las Vegas el miércoles 30 de enero de 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) está aceptando solicitudes para sus escuelas especializadas y cambio de asignación escolar para el año escolar 2024-25.

Los padres pueden aplicar en internet y las aplicaciones serán aceptadas hasta el 9 de enero.

El distrito está organizando una feria de elección de escuela desde las 9 a.m. hasta el mediodía del sábado en Las Vegas Academy of the Arts, 315 S. Seventh St.

Nuevo para el próximo año escolar: El distrito ofrecerá dos programas de escuelas especializadas completas en el medio ambiente la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) en Johnston Middle School en North Las Vegas y Burkholder Middle School en Henderson.

El distrito anunció el lunes que ha recibido una subvención de 15 millones de dólares del Programa de Asistencia a Escuelas Especializadas (MSAP) del Departamento de Educación de Estados Unidos para los dos nuevos programas, que ofrecerán un aprendizaje basado en la experiencia y en proyectos.

“Después de haber crecido los programas especializados en 42 escuelas desde 1994, es un testimonio de la fuerza de nuestras opciones de elección para recibir esta subvención de 15 millones de dólares de MSAP”, dijo el superintendente Jesús Jara en un comunicado de prensa.

“El CCSD continúa liderando el estado en opciones de elección escolar, y este premio nos permite aumentar nuestra oferta de STEM a más escuelas secundarias para que nuestros estudiantes y sus familias puedan elegir el futuro que quieren y perseguir sus sueños con nosotros en el CCSD”, dijo.

También se están aceptando solicitudes para la Central Technical Training Academy del distrito, que se inauguró en 2022. Es una preparatoria no tradicional que tiene programas en tecnología de la construcción y manufactura avanzada.

Cualquier estudiante que esté viviendo actualmente en el Condado Clark o planee residir en el condado puede presentar una solicitud para una escuela especializada. El transporte en autobús solo se proporciona a aquellos que viven dentro de un límite de transporte designado.

Se lleva a cabo una lotería si un programa recibe más estudiantes que califican que asientos disponibles.

El distrito también está aceptando solicitudes para un cambio de asignación escolar. Esto permite a un estudiante asistir a un campus fuera de su zona de asistencia.

Los padres pueden presentar una solicitud si una escuela tiene espacio disponible y una lista se puede encontrar en el sitio web del distrito.

Para más información sobre las escuelas especializadas, visita magnet.ccsd.net.

Para información sobre un cambio de asignación escolar, visita itsyourchoice.ccsd.net/change-of-school-assignment.