El agente de policía del CCSD implicado en el incidente de Durango High School no es despedido

El agente de policía escolar, involucrado en un incidente en Durango High School que fue acusado de tirar a un estudiante al suelo, no fue despedido y el distrito no cambiará su política de uso de la fuerza, dijo el jueves el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), Jesús Jara.

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, habla durante una rueda de prensa en mayo de 2023 en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal)

En febrero, se publicó en las redes sociales un video de un altercado cerca de Durango High School que parecía mostrar al agente de policía del distrito, el teniente Jason Elfberg, tirando a un estudiante afroamericano al suelo y poniendo una rodilla en la espalda del estudiante. El estudiante parecía estar grabando el arresto de otros menores.

American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada anunció en febrero que representaba a los estudiantes implicados.

Jara dijo el jueves en una reunión con el consejo editorial del Review-Journal que la investigación sobre el incidente de Durango estaba cerrada, que Elfberg seguía siendo empleado de la policía del CCSD y que el distrito no iba a cambiar su política de uso de la fuerza.

“Escuchar que el CCSD ha cerrado la investigación sobre la mala conducta de su agente sin solicitar una entrevista con nuestros clientes plantea serias dudas sobre la voluntad real del distrito de exigir responsabilidades a sus agentes”, declaró el jueves en un comunicado el director jurídico de la ACLU de Nevada, Christopher Peterson.

Peterson dijo que mantener al agente involucrado en el altercado en el personal, potencialmente pone en peligro a otros estudiantes.

Un portavoz de la policía del distrito no devolvió una solicitud de comentarios el jueves.

‘Agrava la situación’

Quentin Savwoir, presidente de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Las Vegas, dijo que la medida mostraba que el distrito escolar no tenía intención de hacer cambios significativos en su política de uso de la fuerza.

En respuesta al incidente de Durango, Jara y el jefe de policía del CCSD, Mike Blackeye, comparecieron ante los legisladores estatales en marzo para explicar las políticas de uso de la fuerza del distrito escolar. En esa audiencia legislativa, Blackeye dijo que cinco agentes habían sido investigados por usar la fuerza en los últimos tres años, pero se negó a decir el resultado de esas investigaciones.

El Review-Journal ha solicitado el reporte y la grabación de la cámara corporal del incidente de Durango High School y cualquier queja previa contra Elfberg, pero el distrito se negó a entregar los registros, mencionando su investigación en curso.

La ACLU demandó al distrito escolar en abril por la divulgación de los registros.

El distrito escolar respondió a la demanda de la ACLU el 13 de junio, llamándola “excesivamente onerosa” y alegando que la ACLU no explicaba “cómo los registros internos pueden beneficiar al público”. La próxima cita judicial del distrito y la ACLU está fijada para el 11 de julio.

El portavoz del distrito, Tod Story, dijo el jueves que las grabaciones de la cámara corporal relacionadas con el incidente se enviaron al Tribunal de Menores y que el distrito ya no las tenía.

Tanto la ACLU como la NAACP acusaron al distrito escolar de falta de transparencia tras el anuncio.

“Que el jefe de Policía del CCSD Blackeye y el superintendente Jara continúen hablando públicamente sobre el incidente mientras continúan bloqueando las peticiones de transparencia agrava la situación”, dijo Peterson.

Savwoir dijo que el anuncio de Jara mostró su tendencia y la del distrito escolar a “comportamientos antidemocráticos”. Dijo que el distrito escolar respondió a las demandas de respuestas de la comunidad con “silencio y tácticas dilatorias.”

“Esta es una grave violación de la confianza que no será tolerada. Nuestros alumnos, nuestras familias y nuestra comunidad tendrán algo mejor”, afirmó Savwoir en un comunicado.