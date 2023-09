Críticas a la política de identidad de género del CCSD; el sindicato policial se declara en un punto muerto

septiembre 29, 2023 - 9:28 am

Centro Administrativo del Distrito Escolar del Condado Clark (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Una gran multitud de personas se presentó en la reunión del jueves de la Junta Escolar del Condado Clark, llamando a la derogación de una política de identidad de género.

Se referían a la política 5138 del Distrito Escolar del Condado Clark, titulada “abordando los derechos y necesidades de los estudiantes con diversas identidades o expresiones de género.” La junta adoptó la política en 2018 después de que una ley estatal lo exigiera.

“Mantengan la ideología sexual de sus chicos lejos de nuestros hijos”, dijo la oradora Kimberly Linsday a la junta.

Algunos comentaristas públicos acusaron al distrito de sexualizar y preparar a los niños. Algunos leyeron versículos de la Biblia. La sala de reuniones estaba tan llena que algunos asistentes fueron dirigidos a otra sala.

A lo largo de un periodo de comentarios públicos que duró más de dos horas, la presidenta de la Junta Evelyn García Morales les pidió a varias personas que estaban gritando que salieran, diciendo que estaban interrumpiendo una reunión pública.

En varias ocasiones les dijo a los asistentes que se trataba de una reunión de trabajo y les recordó el decoro de las reuniones, como no aplaudir, no sostener carteles en alto y no entablar relación con otros asistentes a la reunión.

Fue la segunda reunión de la junta escolar este mes que atrajo a personas que estaban presionando para la derogación de la política de identidad de género.

En una reunión a principios de este mes, algunos comentaristas expresaron su apoyo a Moms for Liberty, una organización nacional que recientemente se expandió al Condado Clark. La organización está clasificada como grupo extremista por el Southern Poverty Law Center.

John Amanchukwu, un pastor de Carolina del Norte que ha hablado en otras reuniones de la junta escolar en todo el país, dijo que quería compartir “realidades” como que solo hay dos géneros y comparó a los padres que apoyan la transición de un menor con el abuso infantil. También llamó a la “transexualidad” a un trastorno mental.

Pero otros afirmaron que la actual política de identidad de género debe reforzarse, señalando lo que consideraron comentarios de odio realizados el jueves.

Jenna Robertson, madre de tres alumnos del distrito y activista de educación especial, dijo: “Ahora mismo da miedo ser padre de un niño trans en el Condado Clark”.

La política de diversidad de género está protegida por el estatuto de Nevada, dijo.

Robertson también dijo que el distrito está haciendo lo mínimo para proteger a los niños transgénero y que el Condado Washoe hace un mejor trabajo.

Algunos comentaristas, incluyendo maestros y bibliotecarios escolares, hablaron sobre otros temas.

La estudiante de Clark High School Karen Wu dijo que quería aclarar acerca de una reciente huelga de estudiantes en la escuela.

Dijo que los estudiantes ejercieron sus derechos constitucionales y que el paro tuvo lugar durante un periodo no lectivo.

A diferencia de un correo electrónico enviado a los estudiantes de preparatoria que sugiere lo contrario – ella se refería a un mensaje del superintendente Jesús Jara, pero no lo nombró – los estudiantes hicieron su investigación y apoyan a los empleados de la escuela.

Wu dijo que cree que la verdadera cuestión es si el remitente del correo electrónico siente lo mismo porque sus acciones no se alinean con sus palabras.

El sindicato de agentes de policía declara un punto muerto

La Junta Escolar votó el jueves sobre los memorándums de acuerdo con dos sindicatos de empleados – la Asociación de Agentes de Policía (POA) del Distrito Escolar del Condado Clark y la Asociación de Empleados de Apoyo Educativo (ESEA) – sobre el dinero de la Ley 231 del Senado (SB 231).

Los fideicomisarios votaron 6-0 para aprobar el acuerdo del personal de apoyo, con la abstención de Lisa Guzman porque es empleada de la Asociación de Educación del Estado de Nevada, que está afiliada con ESEA.

Los administradores votaron unánimemente para aprobar el acuerdo de los agentes de policía.

La Legislatura de Nevada asignó 250 millones de dólares para los aumentos de los empleados del distrito escolar en todo el estado durante dos años. El distrito ha estimado que podría recibir de 170 millones a 180 millones de dólares.

El distrito está negociando la distribución del dinero de SB 231 por separado de los convenios colectivos regulares.

La Asociación de Agentes de Policía declaró recientemente un punto muerto en las negociaciones contractuales.

El sindicato -que representa a unos 165 agentes de policía- declaró el punto muerto el 1° de septiembre, dijo el presidente Matthew Caldwell al Las Vegas Review-Journal.

La decisión no fue anunciada públicamente por ninguna de las partes.

La negociación comenzó en abril y se celebraron seis sesiones de negociación. La última reunión fue el 30 de agosto.

El sindicato está solicitando un ajuste de mercado para los salarios que colocaría al departamento en un rango competitivo, dijo Caldwell.

Dijo que sigue siendo una discusión abierta con el distrito y las partes acordaron varias cosas, pero el salario sigue siendo un punto de fricción.

Un investigador no tiene disponibilidad hasta marzo o abril, dijo Caldwell, por lo que los esfuerzos están en marcha para conseguir uno diferente. Pero dijo que el sindicato todavía podría llegar a un acuerdo con el distrito antes de eso.

El distrito dijo en una declaración al Review-Journal: “A pesar de los exorbitantes aumentos salariales que POA está exigiendo, el CCSD mantiene la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo antes del inicio del arbitraje”.

La Asociación de Agentes de Policía no es el solo sindicato de empleados afectado por un punto muerto en la negociación colectiva con el distrito este año.

A principios de este mes, el distrito declaró un punto muerto con el sindicato de maestros Asociación de Educación del Condado Clark (CCEA) – que representa a unos 18 mil empleados con licencia – después de 11 sesiones de negociación desde finales de marzo. El asunto pasa ahora a arbitraje.

Acuerdos para los aumentos de los empleados

Los profesionales de apoyo a la educación recibirán un total de 58 millones de dólares, el 33 por ciento del dinero que el distrito está recibiendo a través del proyecto de ley 231 del Senado.

El distrito tiene aproximadamente 13 mil profesionales de apoyo.

Los agentes de policía recibirán alrededor de un millón de dólares, alrededor del 0.6 por ciento de lo que el distrito está recibiendo.

No está claro cuánto dinero recibirá cada empleado y cuando van a ver el aumento de sueldo. Más detalles no están incluidos en los materiales de la reunión en internet.

Para los agentes de policía, Caldwell dijo que es su entendimiento de que un costo de un por ciento de ajuste de la vida costaría un total de alrededor de 210 mil dólares.

Una opción – que tendría que ser ratificado por los miembros del sindicato – podría ser un ajuste salarial de aproximadamente el cinco por ciento, lo que equivale a un 2.5 por ciento anual durante dos años, dijo.

El presidente de ESEA, Jan Giles, dijo por correo electrónico al Review-Journal que la intención es hacer llegar el dinero al personal de apoyo lo antes posible.

“El marco y los detalles para la asignación de este dinero se está reuniendo rápidamente y animamos a todos los involucrados para acelerar los reglamentos finales”, escribió.

Dado que el memorando incluye una cláusula de caducidad para el dinero, Giles también escribió que el sindicato espera con interés trabajar con los legisladores estatales y el gobernador durante la sesión legislativa de 2025 para replicar la asignación para el personal de apoyo y los educadores.

Los profesionales de apoyo también están recibiendo aumentos anunciados a principios de agosto como parte de un acuerdo de negociación colectiva.

Están recibiendo un aumento salarial del 8.65 por ciento durante el primer año (pero que incluye 1.875 por ciento que ya entró en vigor en julio ya que el distrito está cubriendo el costo adicional de los empleados estaban programados para pagar a los empleados públicos de jubilación) y el 2 por ciento en el segundo.

El acuerdo también establece un salario mínimo de 15 dólares.

Durante un periodo de comentario público en la reunión de la junta escolar del jueves, empleado del distrito Autumn Tampa dijo que estaba agradecido por el acuerdo.

“Wow, esto ha sido un largo tiempo de espera”, dijo, señalando que ha visto los profesionales de la educación se pasa por alto durante años.

Tampa dijo que estaba abrumada por el acuerdo. “Es una alegría”.

Jim Frazee, profesor de preparatoria y vicepresidente del sindicato de profesores, dijo estar en contra.

“La ley no permite hacer esto”, dijo, señalando que no es el dinero del distrito para dividir y debe ser negociado colectivamente.

Frazee dijo que hasta que todos los sindicatos de empleados hayan negociado, el distrito no puede avanzar.

Dijo que por mucho que se preocupa por el personal de apoyo y cualquier educador los valora – y se merecen más – cuestionó cómo el distrito está gastando el dinero.

Si hay decenas de miles de estudiantes que no tienen un educador con licencia, entonces ¿por qué el distrito no está usando el dinero para atraer a educadores cualificados? preguntó Frazee.

También dijo que la Asociación de Educación del Estado de Nevada habló en contra de la SB 231 durante la sesión legislativa.

Horario de inicio de clases

Los miembros de la junta también escucharon una presentación de casi una hora el jueves en tres opciones para comenzar más tarde las horas de inicio de clases, pero no tomaron ninguna acción.

Esto ocurre después de que la Junta de Educación del Estado de Nevada aprobó el proyecto de reglamento a principios de este mes que requeriría que las preparatorias no comenzaran antes de las 8 a.m.

Una audiencia de regulación estatal se espera en noviembre y la junta podría tomar una acción final durante esa reunión.

Si se aprueba, el reglamento se aplicaría gradualmente a partir del año escolar 2024-25.

El distrito ha expresado su oposición a la propuesta y su abogado general dijo durante la reunión de la junta estatal que el distrito tomaría todas las acciones, incluido el litigio, sobre el tema.

En la actualidad, casi todas las preparatorias del Condado Clark comienzan sus clases a las 7 a.m.