Alumnos y padres pondrán a prueba el horario de inicio temprano en las escuelas del Condado Clark

julio 25, 2022 - 11:37 am

La estudiante de Eldorado High School Estrella Gómez, de 16 años, posa para una foto en su casa, el viernes 22 de julio de 2022, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Juan Campos prepara a su hija Damaris, de ocho años, a la derecha, y a Diana, de siete años, para el autobús en el primer día de clase tras las vacaciones de invierno, el miércoles 5 de enero de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jordy Cruz, de 15 años, estudiante de segundo año de Mojave High School, posa para un retrato en su casa de Las Vegas, el viernes 22 de julio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Estrella Gómez vive lo suficientemente cerca de la Eldorado High School como para poder ir caminando a la escuela si no tiene quien la lleve. Pero en noviembre y diciembre, cuando el sol no sale hasta cerca de las 7 a.m., eso significa que Gómez comienza su camino a la escuela en la oscuridad.

Normalmente intenta ir con una amiga, o con su teléfono y un spray de pimienta en la mano.

“Definitivamente da más miedo en la oscuridad, sobre todo siendo una niña”, dijo. “Especialmente en esta parte de la ciudad, no es la más segura”.

Las preocupaciones de Gómez son las mismas que las de los padres y alumnos, ya que más de la mitad de los campus escolares del distrito verán modificados sus horarios de entrada como resultado de un cambio de horario que el distrito está aplicando para garantizar que el servicio de autobuses escolares opere a tiempo.

La mayoría de los ajustes serán de 30 minutos o menos, tanto más temprano como más tarde, pero algunas escuelas verán cambios de entre una y dos horas. A Mojave High School se le cambiará la hora de inicio dos horas, de las 9 a las 7 a.m., el mayor cambio en el distrito.

Los horarios de inicio más tempranos se producen mientras las preparatorias públicas de la vecina California empiezan a cumplir una nueva ley estatal que les prohíbe empezar antes de las 8:30 a.m. El estado aprobó la ley, que prohíbe a las preparatorias empezar antes de las 8 a.m., en 2019, y entró en vigor el 1º de julio.

Se trata de un cambio respaldado por la American Academy of Pediatrics, que ha sugerido que los centros de enseñanza secundaria y preparatoria empiecen a las 8:30 a.m. o más tarde, citando la hora de inicio de las clases como una de las razones por las que los adolescentes no duermen lo suficiente.

También es una medida que varios legisladores de Nevada han intentado introducir sin éxito a lo largo de los años, y sus oponentes han citado factores como los altos costos de transporte.

El distrito dice que el ajuste de las horas de inicio y finalización de los alumnos mejorará los índices de puntualidad y la eficacia del servicio de autobuses.

El Condado Clark ha sufrido durante años una escasez de conductores de autobús que ha provocado retrasos cuando los conductores sustitutos no están tan familiarizados con las rutas de los autobuses.

Es una lucha que Jordy Cruz, estudiante de segundo año de Mojave, conoce muy bien, ya que lo han recogido en cualquier momento entre las 8:15 y las 8:25, dependiendo de su conductor de autobús de ese día.

En raras ocasiones, ha perdido el autobús cuando ha llegado antes de lo previsto.

“El autobús llegó demasiado pronto”, dijo. “Eso fue algo difícil de explicar a mi madre porque no me creía”.

¿Qué escuelas sufrirán cambios?

Mientras que Mojave es la que tiene el ajuste de horario más extremo con el nuevo horario del distrito, otras preparatorias que verán un horario de inicio más temprano de 45 minutos o más son Coronado, Palo Verde, Western, Green Valley, Arbor View, Sunrise Mountain y Bonanza.

Algunas preparatorias, como Eldorado High School, no verán ningún cambio.

Pero para Cruz, el estudiante de segundo año de Mojave, la nueva hora de inicio significará un ajuste de su rutina matutina. Durante su primer año, le gustaba peinarse, dejar que se secara y tener algo de tiempo por la mañana para sentirse bien antes de tener que tomar el autobús de las 8 a.m. para ir a la escuela.

El mes que viene, dijo Cruz, tendrá que levantarse a las 4 a.m. con la nueva hora de inicio de las 7. Eso podría ser difícil para el joven de 15 años, que actualmente se duerme a las 2 a.m.

“No voy a tener mucho tiempo”, dijo. “Soy esa persona a la que le gusta arreglarse para ir a la escuela. … Quiero estar bien, ¿sabes? Ahora no tendré mucho tiempo para eso”.

Empezar las clases antes también permite a algunos alumnos cuidar de sus hermanos pequeños, ya que su escuela saldrá antes que la mayoría de las escuelas primarias, según dijo el distrito en un comunicado.

Pero para Jamie Gutwirth, un padre cuyo hijo asiste a la Palo Verde High School, que se cambiará de la hora de inicio de las 8 a las 7 a.m., la cuestión también le afecta como alguien que trabaja hasta tarde en el negocio de los casinos.

Gutwirth planteó su preocupación por la pérdida de sueño de su hijo como resultado del cambio y se hizo eco de las preocupaciones planteadas por Gómez sobre los estudiantes que van a clase a oscuras.

“Nadie va a dormir”, dijo. “Yo no voy a dormir. Ya no consigo dormir”.

Ventajas y desventajas

A pesar de la recomendación de la American Academy of Pediatrics, una abrumadora mayoría de las escuelas preparatorias y secundarias de Estados Unidos empiezan antes de las 8:30 a.m., según un Estudio de Políticas y Prácticas de Salud Escolar de 2014.

La academia también llamó a los distintos distritos escolares a tener en cuenta los horarios de los desplazamientos y otros factores a la hora de establecer una hora de inicio que permita a los alumnos dormir adecuadamente.

La doctora Rosemary Hyun, que trabajó como pediatra en Las Vegas durante casi tres décadas, dijo que apoyaba la recomendación de la academia, citando los efectos negativos de la privación crónica del sueño en los jóvenes.

“Los niños no están despiertos, así que no sé cuánto están absorbiendo en esas primeras horas de la mañana”, dijo. “Te preocupa el desarrollo final de su cerebro y su cognición”.

Para Cruz, las horas de inicio más tempranas significarán más tiempo por la tarde para asistir a actividades extracurriculares, como el programa de liderazgo al que, según dijo, solía llegar tarde el año pasado cuando sus clases no salían hasta las 3:26 p.m.

También está deseando tener más tiempo para hacer sus tareas y más tiempo para pasar con su perro, Chico.

“Hay algunos pros y contras”, dijo sobre el cambio.

Pero Gómez, la alumna de tercer año de Eldorado, seguirá despertándose entre las 5:30 y las 6 a.m. para llegar a Eldorado antes de que suene el timbre de las 7 cada mañana. No desayuna debido a su temprana hora de inicio y pasa la hora anterior a la escuela intentando terminar sus proyectos escolares y recogiendo las cosas que no guardó la noche anterior si se quedó dormida haciendo tareas.

Gómez llamó a la compensación de salir más tarde de la escuela algo que los estudiantes están dispuestos a hacer. También llamó a una mejor comunicación entre los adultos que toman decisiones en el distrito y los alumnos a los que representan.

“Los niños son más conscientes de cuáles son sus necesidades y de cómo se satisfacen, y muchas veces el distrito no está satisfaciendo esas necesidades”, dijo.