Una agencia dirigirá los esfuerzos contra la trata de personas durante la F1 y el Super Bowl

Southern Nevada Human Trafficking Task Force nombró a Signs of HOPE, una organización no gubernamental, como líder para el Grand Prix de la Fórmula Uno de este año y el Super Bowl del próximo año en Las Vegas.

agosto 8, 2023 - 11:42 am

Kim Small, directora ejecutiva, habla en la oficina de Signs of HOPE en Las Vegas en febrero de 2023. (Las Vegas Review-Journal)

Signs of HOPE es una organización local sin fines de lucro dedicada a ofrecer apoyo y recursos para luchar contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas.

Cassie Matheus, directora del programa Recursos e Integración para el Empoderamiento de los Sobrevivientes de la organización, declaró que el papel de organización no gubernamental principal no cambiará lo que Signs of HOPE ofrece, pero dará a la organización más personal y apoyo para sus servicios durante los eventos.

La organización ofrece servicios de apoyo a las víctimas de la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como de trabajos forzados, explicó Matheus. También dispone de una línea de atención telefónica 24 horas a la que pueden llamar las fuerzas de seguridad y otros organismos para solicitar apoyo o señales de las unidades de respuesta a crisis de HOPE en el lugar de los hechos.

“Cada vez que se celebra un gran acontecimiento en Las Vegas, aumenta el número de agresiones sexuales y de trata de personas”, afirmó la directora ejecutiva Kimberly Small.

Aunque estos delitos aumentan durante los grandes eventos, Matheus señaló que la trata de personas y las agresiones sexuales son problemas que ocurren todos los días.