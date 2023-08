Un hombre conducía ebrio a 90 mph por calles residenciales mojadas, según la policía

Un conductor de 20 años fue acusado de conducir ebrio y evadir a la policía tres veces diferentes el viernes por la noche en las resbaladizas carreteras del noroeste de Las Vegas.

Noah Kennedy se enfrenta a 17 cargos incluyendo conducción bajo la influencia de sustancias (DUI), desobediencia a un oficial de la paz, desprecio por la seguridad pública, conducción imprudente y exceso de velocidad de 31 millas por hora por encima del límite de velocidad, muestran documentos judiciales.

El viernes, alrededor de las 8:40 p.m., los agentes de un vehículo policial sin marcas encontraron un Dodge Charger Hellcat 2016 morado sin matricular cerca de Durango Drive y Moccasin Road. La Policía reconoció el Charger como el mismo que huyó de los agentes dos semanas antes, según un reporte de arresto del Departamento de Policía Metropolitana.

RAID officers attempted to stop this vehicle trick and reckless driving in the area of Durango/ Moccasin in NWAC. The vehicle took off at a high rate of speed.#NotSmart We continued to ATL the area. The Purple People Eater was again seen driving recklessly on two more occasions. pic.twitter.com/g75QkzeQbH

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) August 21, 2023