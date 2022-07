Peleas domésticas y tiroteos lideran los homicidios a mitad de 2022

Vankeedra Johnson con su hijo Jason. (Foto proporcionada por Ruby McClure)

Vankeedra Johnson, a la izquierda, y su hermana Ruby McClure, a la derecha. (Foto proporcionada por Ruby McClure)

Aunque los homicidios descendieron en todo el valle en el primer semestre de este año, los asesinatos domésticos y la violencia con armas de fuego siguieron siendo una preocupación para la policía.

Vankeedra Johnson le dijo a su sobrina que alguien intentaba matarla.

La mujer de 29 años usaba maquillaje para ocultar sus ojos negros y negó haber sufrido abusos a manos de su pareja, un hombre al que su familia de California no conocía.

La hermana de Johnson, Ruby McClure, dijo que el 21 de febrero, Johnson dejó a sus tres hijos con su tía abuela y se dirigía a la casa de un anciano al que cuidaba.

La policía dijo que esa mañana Johnson se enzarzó en un altercado con Allis Coleman en los apartamentos Nellis Garden, cerca de North Nellis y North Las Vegas Boulevards.

Un testigo le dijo a los detectives que Coleman tomó el cuello de Johnson y “la obligó a bajar hacia el suelo”, según el reporte de arresto. La testigo dijo que Coleman tenía una pistola en la mano y que escuchó varios disparos mientras corría hacia el interior para llamar a la policía.

“Siempre decía que no quería morir sola”, dijo McClure en una entrevista el mes pasado. “Eso realmente me carcomió. Me siento muy mal. Eso es exactamente lo que ocurrió. No solo murió sola, sino que la mataron, murió sola y no pudo celebrar su funeral hasta un mes después. … He tratado de seguir con mi vida. Tengo que ser fuerte por mí y por mis hijos y mi familia, pero es muy difícil porque estábamos muy unidas”.

Junto con Johnson, al menos otras siete personas fueron asesinadas hasta el 30 de junio de este año a causa de la violencia doméstica. En todo el Condado Clark han sido asesinadas 89 personas, incluidas 74 muertes investigadas por el Departamento de Policía Metropolitana.

El teniente de homicidios de la Policía Metropolitana, Jason Johannson, dijo que los asesinatos relacionados con la violencia doméstica habían descendido ligeramente en Las Vegas, pero los detectives siguen dedicando tiempo a instar a las víctimas de la violencia doméstica a escapar antes de que las situaciones se vuelvan mortales.

“La gente debe usar los recursos que tiene a su disposición a través de entidades públicas o privadas para alejarse de la situación antes de que se agrave”, dijo.

Tiroteos entre hombres

Johansson también dijo que varios homicidios en lo que va de año fueron tiroteos, con múltiples víctimas de disparos en cada escena.

“Estamos viendo un altercado físico o verbal en el que ambas partes acaban teniendo un arma de fuego”, dijo. “Entonces ambas partes disparan. Lo hemos visto en numerosas ocasiones”.

La policía de todos los departamentos del Condado Clark investigó tres tiroteos masivos en el primer semestre de este año. El primero ocurrió en la madrugada del 26 de febrero, cuando un tiroteo en una fiesta de cumpleaños se saldó 13 heridos y un muerto. Los investigadores dijeron que sospechan que cinco personas abrieron fuego. Cinco días después, una pelea entre vecinos en un Siegel Suites hirió a seis personas y dejó un muerto.

En Henderson, una rivalidad entre los grupos de motociclistas Hells Angels y Vagos provocó 25 cartuchos de bala en la Autopista U.S. 95 el 29 de mayo. Tres motociclistas fueron arrestados y acusados de intento de asesinato. Dos motociclistas se encontraban en estado crítico, pero hasta el viernes no había muerto ninguna de las personas baleadas.

“La percepción de falta de respeto asociada a las redes sociales y a las peleas en persona se ha convertido en un problema importante”, dijo el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo. “En lugar de reaccionar con las palabras, los pies y las manos, ahora reaccionan con las armas, y eso es una tendencia preocupante”.

Al menos 30 homicidios en el Condado Clark involucraron a hombres fallecidos durante un altercado con otro hombre.

El exteniente de homicidios Ray Spencer, que se jubiló en mayo, dijo que el número de asesinatos en la primera mitad del año pudo haber sido mucho mayor si los agentes no hubieran prestado primeros auxilios.

“Tienes policías que hace cinco años no tendrían equipo o un torniquete para poder proporcionar medidas de salvamento”, dijo Spencer. “Cuando responden ahora, son capaces de prestar primeros auxilios donde antes solo estarían esperando al médico”.

Los números bajan en todo el valle

Hasta el 1º de julio de 2021, las autoridades del Condado Clark habían investigado 104 asesinatos, es decir, 15 más que este año. La Policía Metropolitana dirigió 81 de esas investigaciones.

La policía de North Las Vegas ha investigado 12 asesinatos en lo que va de año, dos menos que en el primer semestre del año pasado. No fue posible contactar con el departamento para que hiciera comentarios.

La policía de Henderson investigó tres homicidios, entre ellos el de un adolescente que disparó accidentalmente a su hermano, un asesinato-suicidio y un niño de cinco años que la policía sospecha que fue golpeado hasta morir por su padre.

“Es difícil prevenir lo que ocurre dentro del hogar”, dijo el capitán de la policía de Henderson, Kirk Moore. “Pero una vez que nos damos cuenta, intentamos enviar recursos”.

Ruby McClure dijo que su hermana parecía haber encontrado la estabilidad en Las Vegas y estaba trabajando para proporcionar una vida mejor a sus hijos.

Johnson era la menor de 20 hijos entre sus dos padres. Intentó retribuir a los residentes menos afortunados mientras vivía en California, y el año pasado, cuando se mudó a Las Vegas, cocinando y sirviendo comida en los refugios. Ahora, McClure intenta mudarse sin su hermana pequeña.

“Pase lo que pase, eso es lo que se va a conocer de ella, una persona generosa con una sonrisa y una risa”, dijo McClure. “Ella se quitaría la ropa de la espalda para dársela a los demás. Ese es el tipo de persona que era. Aunque fuera un perro o un amigo, si sentía que te habían tratado mal, ella iba a proteger”.