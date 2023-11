Padre de adolescente: ‘No puedo ver el video de mi hijo siendo golpeado hasta la muerte’

noviembre 14, 2023 - 11:34 am

Jonathan Lewis Jr. (Foto de familia)

Jonathan Lewis Jr. aparece a la derecha en la foto facilitada por su padre, Jonathan Lewis Sr., que aparece a la izquierda. (Foto de familia)

Mientras se viraliza otro impactante video que se cree muestra a adolescentes fuera de control infligiendo una matanza sin sentido en Las Vegas, Jonathan Lewis Sr. no quiere verlo.

“No puedo ver el video de mi hijo siendo golpeado hasta la muerte, no”, dijo el lunes.

Jonathan Lewis Jr. murió a causa de sus heridas el 7 de noviembre en el University Medical Center, seis días después de que el joven de 17 años fuera apaleado por una turba cerca de la preparatoria Rancho High School, a plena luz del día el 1° de noviembre.

La Policía Metropolitana (LVMPD) aún no ha confirmado que un video que supuestamente muestra a la turba de adolescentes pisoteando y atacando al estudiante de Rancho High sea de hecho el video de la paliza del 1° de noviembre, pero Lewis Sr. dijo que el video muestra a su hijo.

Ni la Policía Metropolitana ni la oficina forense del Condado Clark han confirmado la muerte del adolescente, y ninguna de las dos agencias pudo proporcionar ninguna actualización el lunes.

“La LVMPD está investigando activamente este incidente y se proporcionará una actualización cuando esté disponible”, dijo el lunes el agente Luis Vidal. Tras el incidente, la policía emitió un comunicado de prensa en el que informaba de que un menor había sufrido lesiones potencialmente mortales tras ser golpeado por unas 15 personas.

Vidal dijo que la policía estaba al tanto de un video que estaba circulando, pero se negó a confirmar si se refería al video que se estaba volviendo viral en las redes sociales el lunes.

Como el video viral mostraba a jóvenes afroamericanos implicados en la pelea, una parte de los comentarios en internet sobre el incidente han virado hacia el racismo declarado.

“Sí, creo que es una desgracia para la memoria de mi hijo y lo condeno completamente”, dijo Lewis padre, que vive en Austin, Texas, en un mensaje de texto sobre los comentarios racistas en las redes sociales.

El video, que muestra una escena caótica en la que una turba de adolescentes pisotea y ataca a una aparente persona en el suelo -la persona es difícil de ver en medio de la turba-, recuerda a otro inquietante video de adolescentes dispensando violencia: el del presunto atropello con fuga del jefe de policía retirado del sur de California Andreas Probst, ocurrido el 14 de agosto.

En ese video, un adolescente conduce mientras otro usa un teléfono para filmar mientras se acercan a un ciclista más tarde identificado como Probst en el noroeste de Las Vegas. Mientras ambos se ríen, el conductor acelera hacia Probst y le golpea por detrás, haciéndole caer sobre el auto. Probst murió. Los dos adolescentes, Jesús Ayala, de 18 años, y Jzamir Keys, se enfrentan cada uno a un cargo de asesinato.

El portavoz del Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark, el teniente Bryan Zink, describió los videos como horribles e impactantes, pero no pudo confirmar que el último video viral de la paliza fuera la paliza que llevó a la muerte de Lewis.

Dijo que la policía escolar ha estado ayudando a la Policía Metropolitana desde el incidente.

“Los padres tienen que dar un paso adelante y hablar con sus hijos” sobre las posibles consecuencias de este tipo de comportamiento, dijo Zink. “Es simplemente muy triste”.

El padre de Lewis, que dijo que quiere que los chicos implicados rindan cuentas y sean encarcelados, afirma que los adolescentes también estuvieron implicados en otros incidentes.

“Esto no es algo aislado, no. Sabemos que hubo otro incidente el martes anterior con estos mismos chicos”, alegó Lewis padre, añadiendo que no podía hablar de ello porque podría afectar a la seguridad de otra persona.

‘Todos debemos unirnos como comunidad’

Mientras tanto, el Distrito Escolar emitió el lunes una declaración en respuesta a las preguntas sobre la muerte de Lewis.

“Todo el CCSD lamenta la pérdida de cada estudiante”, dice la declaración. “Si bien no podemos proporcionar información adicional, ya que esta es una investigación policial activa, sepa que el liderazgo del Distrito y la Policía Escolar están trabajando con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y la oficina del Fiscal de Distrito para que los involucrados rindan cuentas por sus acciones”. LVMPD es la agencia investigadora principal.

“El CCSD no tolera la violencia o las amenazas a los estudiantes o su seguridad”, continúa la declaración. “Todos debemos unirnos como comunidad para abordar las necesidades de nuestros estudiantes para que los desacuerdos se resuelvan a través del diálogo y no de la violencia”.

Mientras tanto, una página verificada de GoFundMe creada por Lewis padre, que vive en Austin, Texas, para ayudar a cubrir los costos asociados con la muerte de Lewis hijo, dijo su padre, con ingresos que se dividirán entre la familia de su padre y la familia de su madre, había recaudado hasta ahora más de 65 mil dólares el lunes.

El total, muy por encima del objetivo inicial de recaudación de 25 mil dólares, se produce mientras GoFundMe también reportaba detalles no confirmados por la policía sobre la golpiza.

Según GoFundMe, que cita a la novia de Lewis, el adolescente estaba defendiendo a un amigo más pequeño cuando fue atacado. Al amigo, un chico, un grupo de personas le había robado algo. El grupo también arrojó al chico a un bote de basura. Cuando Lewis se enfrentó al grupo, fue golpeado por ellos, afirma el GoFundMe.

“Jonathan solo fue a ayudar a su amigo y un par de ellos lo atacaron y no pudieron golpearlo, así que él se defendió y entonces todo el grupo se unió”, dijo Lewis padre.