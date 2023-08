‘Nuestras vidas nunca serán las mismas’: adolescente es condenada por asesinato de North Las Vegas

(Getty Images)

Una adolescente que le disparó fatalmente a su mejor amigo fue sentenciada el martes al campamento juvenil de mayor seguridad que se ofrece a las chicas.

La joven se declaró culpable la semana pasada de homicidio involuntario en el asesinato el 7 de marzo de Diego Delospalos, de 15 años, dentro de la casa de la chica en North Las Vegas. Ella tenía 14 años en el momento del tiroteo.

Ambas madres sollozaron durante una audiencia de sentencia de una hora de duración, a la que asistieron docenas de familiares de ambos chicos, muchos de los cuales han asistido a todas las audiencias desde que la chica fue arrestada.

Ocho familiares presentaron declaraciones de las víctimas ante la jueza del Tribunal Familiar Amy Mastin.

La fiscal Summer Clarke leyó una declaración de la madre de Diego, Teresa Gilbert, antes de que la jueza sentenciara a la chica al Caliente Youth Center.

Gilbert escribió que la madre de la chica afirmó que su hijo había muerto por suicidio, pero la familia de la chica nunca dijo a la policía qué había pasado con el arma. Gilbert no vio a Diego hasta que lo sacaron de la casa en una bolsa para cadáveres, dijo.

La chica admitió más tarde que le había disparado a Diego, y la policía encontró varias armas en la casa, pero las autoridades nunca localizaron el arma usada en el asesinato.

“Diego estaba lleno de vida y sueños”, escribió Gilbert. “Era muy cariñoso y atento. Nos hacía reír cuando estábamos tristes. Por culpa de (la chica) y la negligencia de su familia, nuestras vidas nunca serán lo mismo sin él”.

Como práctica habitual, el Las Vegas Review-Journal no nombra a los niños sospechosos de delitos que no son acusados como adultos por el tribunal. Los fiscales intentaron en dos ocasiones certificar a la chica para el tribunal de adultos por un cargo de asesinato, pero Mastin denegó ambas peticiones.

Un cumpleaños en el cementerio

Gilbert dijo que algún día terminará la condena de la chica y volverá a casa con su familia.

“Mi pena, mi dolor, mi vacío no tienen fecha de finalización”, escribió Gilbert. “No tengo un día esperado en el que pueda reunirme con mi Diego. No hay fecha ni hora fijas en las que dejaré de llorar o en las que dejaré de estar de luto”.

Su familia se reunió en el sitio de la tumba de Diego el 22 de julio para conmemorar su cumpleaños 16. Dijo que aún no le habían dicho exactamente qué le había ocurrido a su hijo.

Como parte de la sentencia, Mastin le prohibió a la chica las redes sociales, las armas y las licencias estatales, incluida la licencia de conducir, después de que obtenga la libertad condicional. Se espera que cumpla 200 horas de servicios comunitarios y se gradúe de la preparatoria.

A petición del fiscal, la jueza también ordenó a la chica a asistir a un programa de forense del Condado Clark y un panel de impacto de la víctima. Estos programas suelen usarse para condenas por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), pero Clarke dijo que le podrían enseñar a la chica las consecuencias que sus actos pueden tener en los demás.

La adolescente había sido vista en docenas de publicaciones en las redes sociales sosteniendo varios tipos de armas, y los detectives encontraron municiones debajo de su cama, dijo Clarke.

“Se trata de alguien que se rodea de armas de fuego y las ha manejado peligrosamente en múltiples ocasiones, no solo ella misma sino con otras personas”, dijo Clarke el martes.

Clarke dijo que la chica no tenía remordimientos, y mencionó su sonrisa la semana pasada cuando se declaró culpable. El abogado defensor Ryan Helmick negó haber visto sonreír a la chica, pero Mastin cortó el argumento de Helmick.

“El tribunal lo vio”, dijo. “Absolutamente, al 100 por ciento. Las declaraciones de impacto de la víctima hicieron referencia a ello. No pierda el tiempo defendiéndola. Yo estaba indignada, mi personal que estaba mirando estaba indignada”.

Helmick dijo que la familia de la chica quería a Diego, y que siempre tenía un lugar en su mesa. La chica estaba arrepentida, argumentó, y dijo que apretó el gatillo sin querer.

“Nadie vio cuando me llamó varias veces, llorando y asustada por lo ocurrido”, dijo Helmick. “Nadie vio cuando no pudo dormir durante días en su celda. Nadie vio cuando su madre luchaba por conseguirle un consejero porque ella pedía ayuda”.

Hablando por video desde el Centro de Detención Juvenil, la chica se disculpó con la familia de Diego y dijo que quería cambiar su vida.

“Estando en esta situación, he aprendido que este lugar no es un lugar en el que quieras estar”, dijo. “No quiero ponerme nunca en una situación que pueda llevarme de nuevo a un lugar como este. Me hago responsable de mis actos”.

Los menores condenados a Caliente suelen pasar de nueve a doce meses en el centro. Mastin dijo que mientras esté en el centro, quiere que la chica escriba un ensayo detallando exactamente lo que le pasó a Diego, para que su madre sepa la verdad. Un segundo ensayo ordenado por el tribunal aconsejará a otros niños cómo evitar acabar en su situación.

“Si pudiera crear programas en esta jurisdicción, y no lo hago, la obligaría a ir a todas y cada una de las escuelas preparatorias y secundarias de Las Vegas, en el Condado Clark, y hablar de lo que hizo y de cómo no deberían hacer lo mismo”, dijo Mastin.

En un tono más suave, Mastin terminó la audiencia dirigiéndose a la familia de Diego.

“He leído sus declaraciones”, dijo Mastin. “Me impactaron. Estoy impactada por las palabras leídas por la señorita Clarke. Gracias, y ojalá pudiera hacer algo más”.