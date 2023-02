Mujer robó $100 mil en efectivo, fichas y joyas de una habitación de hotel del Strip, según policía

Taelar Durbin (Departamento de Policía Metropolitana).

Se sospecha que una mujer se llevó más de 100 mil dólares en efectivo, fichas y joyas -incluido un reloj de 39 mil dólares- de la habitación de un hotel del Strip de Las Vegas.

Taelar Durbin, de 37 años, se enfrenta a cargos de hurto mayor de 100 mil dólares y posesión de objetos robados, según un reporte de arresto del Departamento de Policía Metropolitana.

Un hombre llamó a la policía el miércoles por la mañana temprano para reportar los robos, según el reporte. La víctima se encontró con Durbin y otra mujer en el piso del casino, y Durbin le ofreció darle un masaje en el cuello por 100 dólares, que aceptó. También le dijo a Durbin que tenía amigos en su habitación de hotel.

Tras el masaje, la víctima le dijo a Durbin que no valía 100 dólares, a lo que Durbin y su amiga se ofrecieron a ir a la habitación del hotel y poner sus pechos en la cara de la amiga, a lo que él accedió, según el reporte.

Cuando llegaron a la suite, la víctima se quedó en la sala y dirigió a Durbin y a su amiga al dormitorio, donde dormían dos amigos. Luego volvió al piso del casino y recibió una llamada de uno de sus amigos para que detuviera a Durbin y a su amiga en los ascensores.

El amigo de la víctima relató que las mujeres se subieron a su cama y empezaron a tocarlo, pero él “ahuyentó a las mujeres”, según el reporte. Las mujeres entraron en el baño y estuvieron allí durante 10 minutos, cuando se les pidió que se marcharan. Cuando las mujeres se marcharon, el amigo entró en el baño y observó que la caja fuerte estaba abierta y que faltaban sus pertenencias, entre las que había un Rolex Submariner valorado en 39 mil dólares; una cadena de oro con una cruz de oro valorada en 15 mil dólares; 12 mil dólares en efectivo y 52 mil dólares en fichas de casino del Caesars Palace. Otro amigo vio que su cartera, que había estado en su bolsillo, estaba en el piso y que faltaban cinco mil dólares.

La videovigilancia del Caesars captó cómo Durbin y la amiga llegaban al casino a las 4:48 a.m., entraban en la habitación de hotel de la víctima a las 6:24 a.m., salían a las 6:41 a.m. y abandonaban el casino a las 7:01 a.m.

El agente investigador, detective de antivicio durante seis años, reconoció a Durbin por su perfil de CashApp, que la víctima le facilitó. Los investigadores se dirigieron a una comunidad cerrada del centro del valle de Las Vegas y vieron a Durbin en el asiento del copiloto de un Mercedes rojo, con Emmett Weathersby en el lado del conductor. El Mercedes arrancó a toda velocidad y los agentes regresaron a la casa.

Durbin y Weathersby regresaron una hora más tarde, y los detectives detuvieron el vehículo y los pusieron bajo custodia.

En el registro de la vivienda y el garaje se encontraron varias armas de fuego, 21,100 dólares en fichas de juego del Caesars y 31,600 dólares en efectivo.

Está previsto que Durbin comparezca ante el tribunal el 27 de abril para comprobar su estado, ya que aún no se ha presentado una denuncia penal.

Además del cargo de posesión de bienes robados, Weathersby también se enfrenta a un cargo de delito grave de posesión de un arma por una persona prohibida y de incumplimiento de los requisitos legales por parte de una persona condenada. Tiene programado un control de su estado para el 2 de mayo.