Mujer detenida por la muerte de su exesposo

La policía de Las Vegas investiga un tiroteo mortal en la cuadra 2700 de West Serene Avenue el viernes 4 de agosto de 2023. (Sabrina Schnur/Las Vegas Review-Journal)

Un hombre recibió un disparo mortal el viernes por la mañana en el sur de Las Vegas, dijo la policía, y su exesposa fue detenida.

La mujer llamó a la policía a las 8:08 a.m. desde su casa en los apartamentos Jovanna, 2720 W. Serene Ave., para reportar que había matado al hombre, según el teniente Jason Johansson del Departamento de Policía Metropolitana.

“Hubo algún tipo de altercado que ocurrió dentro del apartamento. No está claro qué”, dijo Johansson. “Como resultado de ese altercado, la mujer admitió haberle disparado al hombre dentro del apartamento”.

El hombre, que según Johansson tenía 56 años, murió en uno de los dormitorios traseros a causa de múltiples heridas de bala.

Johansson dijo que la mujer fue detenida y que estaba cooperando con la investigación. Los detectives todavía estaban tratando de determinar si ella actuó en defensa propia.

“¿Es terrible, hay un asesinato real o estamos trabajando en una investigación de defensa propia?”. dijo Johansson.

La pareja no tenía órdenes de alejamiento o protección registradas en los tribunales, dijo Johansson, y no estaba seguro de cuánto tiempo llevaban separados. El hombre no vivía en el apartamento de la mujer.

Johansson dijo que no había niños dentro de la casa, y un perro que vivía en el apartamento fue entregado temporalmente a otro miembro de la familia.

Los detectives no tenían un historial de llamadas relacionados con la familia, dijo Johansson.

“Es frustrante”, dijo Johansson. “Nos hemos enfrentado, en mi opinión, a un aumento significativo de los asesinatos relacionados con la violencia doméstica. En este momento parece tratarse de un asesinato relacionado con violencia doméstica. A menudo, las cosas no son reportadas a nuestro departamento, y para cuando se reportan a nuestro departamento, desafortunadamente estamos en una circunstancia como esta”.

Les pidió a las víctimas de violencia doméstica buscar ayuda en el Centro de Justicia Familiar, la Policía Metropolitana u otras organizaciones locales. La Línea Nacional de Violencia Doméstica se puede llamar al 800-799-7233.

Los residentes también pueden llamar a SafeNest a cualquier hora al 702-646-4981. Esta organización sirve de refugio a mujeres y niños y trabaja con todas las víctimas para conseguir órdenes de protección temporales y, potencialmente, procesar a los maltratadores.