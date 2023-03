Los diez fugitivos más buscados del FBI: ¿Quién ha sido capturado en Nevada?

Warren Jeffs observa el proceso durante su audiencia preliminar, el martes 21 de noviembre de 2006, en St. George, Utah. Jeffs, líder de la Iglesia Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, está acusado de violación como cómplice en el matrimonio de una niña de 14 años con su primo hermano de 19 años en 2001. (AP Photo/Douglas C. Pizac, Pool)