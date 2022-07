Jueza admite la prueba de alcoholemia de Ruggs

Los resultados de una prueba de alcohol en la sangre tomada del ex wide receiver de los Raiders, Henry Ruggs, podrán ser usados como evidencia en su caso de conducir bajo la influencia de sustancias, según reglamentó una juea el martes.

El ex wide receiver de los Raiders Henry Ruggs comparece en una audiencia en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas, el martes 12 de julio de 2022. Sus abogados defensores pidieron a un juez que desechara las pruebas que, según los fiscales, demuestran que Ruggs tenía un nivel de alcohol en sangre dos veces superior al límite legal mientras conducía a 156 mph antes de un choque ardiente en el que murió una mujer en noviembre. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La jueza de paz de Las Vegas, Ann Zimmerman, preside una audiencia sobre el ex wide receiver de los Raiders, Henry Ruggs, que está acusado de un delito de conducción bajo la influencia de sustancias y de cargos de conducción imprudente por la muerte de una joven y su perro en noviembre, en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el martes 12 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La jueza de paz de Las Vegas, Ann Zimmerman, escucha al fiscal Eric Bauman durante una audiencia relacionada con el ex wide receiver de los Raiders, Henry Ruggs, quien está siendo acusado de un delito de conducción bajo la influencia y conducción imprudente en la muerte de una joven y su perro en noviembre, en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas, el martes 12 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los resultados de una prueba de alcohol en la sangre tomada del ex wide receiver de los Raiders, Henry Ruggs, podrán ser usados como evidencia en su caso de conducir bajo la influencia de sustancias (DUI), según reglamentó una juea el martes.

Los abogados defensores David Chesnoff y Richard Schonfeld argumentaron que la policía no tenía una causa probable para pedirle a un juez la orden para obtener la sangre de Ruggs después del accidente de noviembre que mató a Tina Tintor, de 23 años.

La jueza de paz de Las Vegas, Ann Zimmerman, no estuvo de acuerdo.

“Bajo la totalidad de las circunstancias, hay evidencia más que suficiente para encontrar una causa probable para la emisión de la orden de inspección en este caso”, dijo la jueza el martes antes de negar la petición de la defensa para excluir la prueba de sangre.

Chesnoff y Schonfeld declinaron hacer comentarios tras la audiencia.

Según los reportes, Ruggs conducía a 156 mph segundos antes del aparatoso accidente antes del amanecer. Los fiscales han dicho que su nivel de alcohol en su sangre después del accidente era de 0.16 por ciento, el doble del límite legal para los conductores en Nevada.

El joven de 23 años fue acusado de un delito grave de DUI con resultado de muerte, DUI con resultado de daños corporales importantes y de dos cargos de conducción imprudente con resultado de muerte o daños corporales importantes en relación con el accidente. También se le acusó de un delito menor de posesión de un arma de fuego bajo los efectos de sustancias, según los registros judiciales. Las autoridades han dicho que se encontró un arma cargada en su Chevrolet Corvette Stingray después del accidente.

La novia de Ruggs, Kiara Jenai Kilgo-Washington, que también se hace llamar Rudy Washington, también resultó herida en el accidente, dijeron los fiscales.

La policía no realizó una prueba de sobriedad a Ruggs en el lugar del accidente porque estaba hospitalizado, según escribieron sus abogados en documentos judiciales presentados en mayo. Un oficial en la escena preguntó a su sargento qué hacer “como resultado de no ser capaz de verificar el daño”, dijo la petición.

Las grabaciones de las cámaras corporales captaron al sargento diciéndole al oficial que “el comportamiento de conducción y la muerte por sí solos van a conseguir una orden de arresto para todo el día”, según la presentación.

Chesnoff argumentó el martes que los derechos constitucionales de Ruggs fueron violados si la policía solicitó una orden de inspección sin tener una razón legal para sospechar que estaba imposibilitado.

“Ese oficial sabe que no era suficiente, el sargento sabía que no era suficiente y dijo, básicamente, que no se preocupara”, dijo Chesnoff a la jueza. “Eso es inconcebible, su señoría”.

El fiscal jefe adjunto del distrito, Eric Bauman, argumentó que la conversación entre el agente y el sargento mostraba que éste creía que había motivos para solicitar una orden judicial.

“No creo que la conversación fuera: ‘no te preocupes por la causa probable’”, dijo Bauman. “Creo que la respuesta fue, ‘eso te hará conseguir una orden siempre’”.

Zimmerman señaló que Ruggs entraba y salía del tráfico antes de que su auto se estrellara contra el vehículo de Tintor, y que su novia le dijo a la policía que había consumido alcohol en Top Golf con Ruggs más temprano en la noche.

Paul Albright, abogado del bufete que representa a los familiares de Tintor, dijo el martes que su familia cree que la jueza tomó la decisión correcta.

“Estamos contentos con el resultado de hoy”, dijo Albright.

En mayo, un juez del Tribunal de Distrito reglamentó que el tribunal inferior tenía razón al permitir que los fiscales accedieran a los registros médicos de Washington relacionados con el accidente, después de que su abogado argumentara que divulgar la información sin su consentimiento violaría el privilegio médico-paciente. Washington no se enfrenta a ningún cargo relacionado con el accidente, pero los fiscales dijeron que están tratando de demostrar que sufrió daños corporales importantes.

La audiencia preliminar del caso, que ha sido pospuesto varias veces, está prevista para el 7 de septiembre.