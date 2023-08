Juez rechaza poner en libertad al operador telefónico de Las Vegas arrestado por caso de fraude

Agentes del FBI llevan a cabo una investigación el jueves 17 de agosto de 2023 en la cuadra 7800 de West La Madre Way en Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

La intersección de West La Madre Way y Conough Lane en Las Vegas se muestra el jueves 17 de agosto de 2023. Agentes del FBI sacaron cajas y al menos tres computadoras de una casa multimillonaria en la intersección. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Múltiples cámaras de vigilancia se ven en una casa en la esquina de West La Madre Way y Conough Lane en Las Vegas Jueves, 17 de agosto 2023. Agentes del FBI sacaron cajas y al menos tres computadoras de una casa multimillonaria. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Múltiples cámaras de vigilancia se ven en una casa en la esquina de West La Madre Way y Conough Lane en Las Vegas el jueves 17 de agosto de 2023. Agentes del FBI sacaron cajas y al menos tres computadoras de una casa multimillonaria. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una casa en la esquina de West La Madre Way y Conough Lane en Las Vegas se ve el jueves 17 de agosto de 2023. Agentes del FBI sacaron cajas y al menos tres computadoras de la casa multimillonaria. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Cinta de la escena del crimen y una puerta dañada se ven en una casa en la esquina de West La Madre Way y Conough Lane en Las Vegas Jueves, 17 de agosto 2023. Agentes del FBI sacaron cajas y al menos tres computadoras de la casa multimillonaria. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Personal del FBI retira cajas y computadoras de una casa en la esquina de West La Madre Way y Conough Lane en Las Vegas el jueves 17 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un operador telefónico de Las Vegas compareció ante un tribunal federal el jueves, horas después de que el FBI allanara su casa y lo arrestara acusado de estafar a donantes que hicieron donaciones a organizaciones benéficas y comités de acción política (PAC).

Los agentes confiscaron cajas y tres computadoras en la multimillonaria casa de Richard Zeitlin en el valle del noroeste el jueves, el mismo día en que una acusación en el caso de fraude electrónico se dio a conocer en Nueva York.

En una audiencia celebrada por la tarde, el juez de instrucción federal Cam Ferenbach se negó a poner en libertad a Zeitlin, de 52 años, declarando que creía que el veterano operador de Zeitlin Call Centers presentaba riesgo de fuga.

“Tengo serias dudas al respecto”, dijo el juez.

Señaló que Zeitlin, que vive en Las Vegas desde hace casi tres décadas, había obtenido recientemente la nacionalidad israelí y posee un avión privado.

El abogado defensor de Zeitlin en Las Vegas, Lance Maningo, dijo que su cliente ha estado cooperando con los fiscales de Nueva York durante más de un año y que esperaba la acusación de esta semana.

“No tiene intención de huir, y creo que eso se refleja en la forma en que ha actuado en este caso”, dijo Maningo al juez.

Antes de la sentencia del juez, los fiscales estaban dispuestos a permitir que Zeitlin fuera puesto en libertad bajo estrictas condiciones, incluida una fianza de 10 millones de dólares.

La “actividad policial autorizada por el tribunal” del jueves por la mañana tuvo lugar en la esquina de West La Madre Way y Conough Lane, según la portavoz del FBI Sandra Breault. Breault dijo que la oficina local del FBI estaba ayudando a la oficina del FBI en Nueva York.

Los registros de propiedad del Condado Clark muestran que la casa, que se encuentra en casi un acre, ha sido propiedad de Zeitlin desde 2014, cuando la compró por 890 mil dólares. La casa vale ahora 2.3 millones de dólares, según los registros de propiedad.

Zeitlin está acusado en el Distrito Sur de Nueva York de intento y conspiración para cometer fraude electrónico; fraude por cable, radio o televisión; y dos cargos de manipulación de un testigo, víctima o informante.

En el escrito de acusación, los fiscales alegan que usó los centros de atención telefónica Zeitlin para “estafar a numerosos donantes y posibles donantes proporcionándoles información engañosa y falsa sobre cómo se gastaría el dinero de los donantes y la naturaleza de las organizaciones a las que hacían donaciones”.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto federal, David Kiebler, enumeró más de una docena de organizaciones benéficas y PAC identificadas como víctimas, incluidas organizaciones de veteranos, agentes de policía y bomberos, y la organización benéfica Children’s Leukemia Support Network.

Ferenbach dijo que había “demasiado riesgo” para poner en libertad a Zeitlin el jueves, pero programó otra audiencia para abordar su situación de custodia el viernes por la tarde. El juez también solicitó que los abogados de la defensa trajeran a alguien para testificar sobre el estado del avión privado de Zeitlin, que según Maningo era inoperable.

‘No prolongar esto’

Alrededor de las 6 a.m. del jueves, se escucharon tres o cuatro golpes fuertes desde la casa de Zeitlin, dijo Shawn Bacus, de 26 años, quien vive a una cuadra al norte. Dijo que un contingente de vehículos blindados y SUV negros estaban estacionados fuera de la casa.

“Había como 30 o 40 vehículos aquí fuera que vinieron en una flota entera”, dijo Bacus, que andaba en bicicleta el jueves temprano. “Supongo que estaban haciendo una vigilancia porque todos estaban en la escuela (cercana Leavitt Middle) desde temprano”.

Mientras Bacus grababa videos de la escena, una voz amplificada por un megáfono gritó: “Salgan con las manos en alto” y “No prolonguen esto”. Dijo que vio a un hombre detenido.

Una van de pruebas estaba estacionada en la entrada el jueves por la mañana. A las 9 a.m., casi una docena de agentes del FBI entraban y salían de la casa, cuya puerta principal estaba dañada.

Una hora más tarde, más de 20 agentes salieron de la casa cargados con cajas y tres computadoras.

La propiedad es un extenso complejo de varios edificios de dos plantas y muchas cámaras de vigilancia.

Anthony Taylor, socio gerente de Chrome Builders Construction Inc, una empresa local de remodelación de viviendas donde Zeitlin es socio y su esposa Liliana Zeitlin es presidenta, dijo que los dos apenas han estado involucrados en la empresa desde que se fundó en 2018.

“Hago el 100 por ciento de su actividad comercial”, dijo. “Tenemos proyectos que están terminando y voy a cortar mis lazos con ellos por completo”.

Dinero para el cáncer de mama y los veteranos

Zeitlin está acusado en la nueva acusación de hacer llamados en nombre de PACs alegando que eran organizaciones benéficas. Después de que le advirtieran de que la empresa estaba siendo investigada, alegan los fiscales, les dijo a los empleados que borraran los mensajes relativos a la operación.

La empresa solía quedarse con el 90 por ciento del dinero, según los fiscales, y entregaba el resto a los grupos políticos.

Los fiscales también alegan que Zeitlin mintió bajo juramento durante una declaración en 2020 cuando dijo a un tribunal que sus empleados no alteraban los guiones de los llamados cuando recaudaban fondos para los PAC.

“En verdad y de hecho, Zeitlin y los empleados de Zeitlin Call Centers con frecuencia proporcionaron información y cambiaron los guiones de llamadas, incluso agregando declaraciones falsas y engañosas en los guiones de llamadas”, según la acusación.

Robert Piaro también fue acusado de estafar a donantes como tesorero de cuatro PAC.

“Richard Zeitlin y Robert Piaro mintieron a los donantes que pensaban que estaban haciendo donaciones a grupos que ayudaban a los veteranos, a los agentes del orden y a la lucha contra el cáncer de mama”, declaró el jueves Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York. “En cambio, Zeitlin y Piaro presuntamente explotaron estas causas importantes y las buenas intenciones de los ciudadanos comunes para robar millones de dólares en pequeñas donaciones”.

Según los fiscales, Piaro recaudó 28 millones de dólares mientras era tesorero de los siguientes comités: Americans for the Cure of Breast Cancer, la Association for Emergency Responders and Firefighters, U.S. Veterans Assistance Foundation y Standing By Veterans.

Según el sitio web de la Comisión Federal Electoral, Piaro también fue tesorero de Traditional American Values PAC.

Una investigación publicada en 2020 por el Centro para la Integridad Pública reveló que, a pesar de que las antiguas empresas de telemarketing de Zeitlin estaban siendo investigadas por la Comisión Federal de Comercio por posibles “actos desleales o engañosos”, otras dos de sus empresas recibieron préstamos financiados por los contribuyentes destinados a apoyar a las pequeñas empresas con dificultades financieras debido a la pandemia del COVID-19.

Compliance Consultants LLC y Advanced Telephony Consultants LLC recibieron préstamos del Paycheck Protection Program (PPP) en 2020 por un total de entre 500 mil y 1.3 millones de dólares, según una base de datos publicada por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos.

El sitio web de la Secretaría de Estado de Nevada mostró que las dos empresas que recibieron préstamos PPP tenían ambas sus licencias revocadas permanentemente.

Un sitio web que parece publicado por Zeitlin defendía sus antiguos negocios y mantenía que no había infringido ninguna ley. El sitio web se renovó este año, según el sello de derechos de autor.

Zeitlin demandó a la FTC en abril de 2019 alegando que violaba sus derechos de la Primera Enmienda y la Ley de Telemarketing al acusar a las múltiples empresas de Zeitlin de operar como servicios de robocall.

Un juez reglamentó a favor de la FTC el año próximo, y después de una apelación fallida ante un tribunal superior, el caso fue desestimado por Zeitlin y las empresas que enumeró como demandantes.

Los documentos del Tribunal de Distrito del Condado Clark muestran que Zeitlin y Liliana Zeitlin solicitaron el divorcio en marzo. Los registros públicos muestran que planeaban dedicar al menos 100 mil dólares de su cuenta comunitaria a pagar sus deudas no declaradas con Hacienda.

Liliana Zeitlin tomará los negocios y propiedades que la pareja poseía en México, según los documentos judiciales. Todos los ingresos serán dirigidos a ella.

El divorcio no había finalizado hasta el jueves.