Joven de 15 años será juzgado como adulto por asesinato en North Las Vegas, dictaminó una jueza

Departamento de Policía de North Las Vegas (Las Vegas Review-Journal)

Un joven de 15 años será juzgado como adulto por el asesinato de otro adolescente, decidió un juez el martes.

La madre de Eddwin Ramos-Figueroa sollozaba en silencio en la parte posterior de una audiencia del Tribunal Familiar, mientras que un fiscal argumentó que su hijo de 16 años fue asesinado en represalia por un robo.

Ramos-Figueroa recibió un disparo en la espalda el 5 de abril en la cuadra 2600 de Donna Street, según la oficina forense del Condado Clark.

La subjefa de la Fiscalía de Distrito Summer Clarke dijo el martes que Gabriel Ayala fue a casa a por un arma después de que un grupo de chicos lo golpearan y le robaran.

Clarke argumentó que Ayala podría haber llamado a la policía para reportar el asalto, o podría haber ido al hospital en busca de atención médica en lugar de volver a salir para abrir fuego.

“Gabriel en ese momento no estaba en peligro, su vida no estaba siendo amenazada, no estaba en peligro de daño corporal inmediato”, dijo Clarke. “No puedes ir persiguiendo a alguien con una pistola porque antes te golpeó y te robó”.

Ayala había sido puesto en libertad condicional en agosto en el Tribunal Familiar por un cargo de portar un arma oculta.

El abogado defensor Matthew Stromenger dijo que Ayala había sido agredido varias veces y que temía por la seguridad de su familia. Los chicos que lo agredieron estaban esperando fuera del complejo de apartamentos de Ayala esa mañana, dijo Stromenger.

Justo antes de ordenar el traslado de Ayala al Centro de Detención del Condado Clark, la jueza del Tribunal Familiar Amy Mastin coincidió con el argumento de Clarke de que Ayala podría haberse quedado en casa y haber llamado a la policía.

“El plan parece haber sido que su madre lo llevara al hospital”, dijo Mastin. “Eso nunca ocurrió. En lugar de eso, su madre lo llevó en auto y, al ver o encontrar a la persona que cometió la agresión contra él, Gabriel salió del auto y le disparó a esta persona por la espalda cuando intentaba irse. Tenía opciones”.

La madre de Ayala negó con la cabeza mientras Mastin hablaba.

Mastin también ordenó una orden de retención, lo que significa que, si otro juez libera a Ayala bajo fianza, sería transferido de nuevo al Centro de Detención Juvenil debido al cargo anterior de posesión de armas.