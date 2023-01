Joe Lombardo, gobernador entrante, reflexiona sobre su carrera policial

enero 2, 2023 - 10:45 am

El aguacil saliente del Condado Clark, Joe Lombardo, se enorgullece de una “carrera bastante buena”, destacando la nueva tecnología del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) y el éxito en mantener el crimen a raya.

Pero el gobernador entrante de Nevada reconoció algunos fallos en su mandato. Espera que el nuevo alguacil Kevin McMahill pueda cumplir las promesas que hizo Lombardo de ayudar a las personas sin techo y a los enfermos mentales. Lamentó haber descentralizado con demasiada rapidez las secciones de investigación del departamento y no haber dedicado más tiempo a los agentes de patrulla.

“He dejado que un poco de mi propia construcción de trabajo y el trabajo del día a día me impidan salir y ver a las tropas más a menudo”, dijo en una entrevista en diciembre con el Review-Journal. “Me quedé un poco demasiado atado al escritorio en vez de salir al campo”.

Lombardo fue elegido alguacil en 2014 después de 25 años en el departamento. Asumió oficialmente el cargo en enero de 2015 y dejará su puesto el lunes, cuando jurará como gobernador.

Declinó múltiples peticiones para hablar de sus planes como gobernador.

Lucha contra la delincuencia violenta

A los seis meses de asumir el cargo de alguacil, Lombardo descentralizó varias unidades de investigación en LVMPD, incluidas las que investigan pandillas, robos y drogas. El reporte anual de 2015 presumía de haber trasladado a 124 detectives a ocho comandancias de zona.

Al año siguiente, LVMPD registró el mayor número de homicidios en al menos 20 años de registros, lo que Lombardo atribuyó a un aumento de delitos de pandillas. Las unidades de investigación volvieron a centralizarse en 2017.

“Fui un poco demasiado rápido al decir ‘Hey, este es mi plan de descentralización para la igualdad’, pero no me di cuenta de la consecuencia negativa para esa decisión”, dijo Lombardo. “Pero hemos arreglado todo eso”.

Lombardo dijo que, al descentralizar las unidades de investigación, la información no fluía con tanta facilidad. Las pandillas de Las Vegas no tienen límites geográficos, por lo que investigarlas basándose en comandos de zona no resultaba fructífero para el departamento.

Los datos del FBI mostraron que los crímenes violentos en Nevada han caído cada año desde 2015, cuando alcanzaron su máximo desde 2006.

Lombardo le atribuyó gran parte del éxito más reciente de LVMPD a tener dos agentes por cada mil residentes y abrir nuevas instalaciones, incluidas las de los comandos de área de Spring Valley y Summerlin, una instalación de entrenamiento de perros policía y, para el próximo año, Reality Based Training Center (RBT) con un edificio que lleva el nombre de Lombardo.

Dijo que la resolución de homicidios se mantuvo por encima del 90 por ciento durante su mandato como alguacil, aunque la unidad fue supervisada por tres tenientes diferentes durante los ocho años. Atribuyó parte de ese éxito a la tecnología de detección de disparos que alerta a los agentes de un lugar específico en el que se escucharon posibles disparos.

“La expansión de ShotSpotter ha sido muy beneficiosa”, dijo. “No podría cuantificarlo, pero ha sido muy beneficioso para resolver homicidios en los que años atrás la gente nunca habría denunciado un tiroteo [y] ahora estamos en el lugar en poco tiempo”.

Trabajo por hacer

De acuerdo con Lombardo, alrededor del ocho por ciento de los 1.2 millones de llamadas recibidas por LVMPD el año pasado tuvieron que ver con la salud mental.

“En las segundas elecciones hice la promesa de aumentar nuestra capacidad de respuesta a la salud mental y a las personas sin hogar”, dijo en diciembre. “No llegué adonde quería”.

Espera que se puedan proporcionar más recursos en todo el condado para abordar el problema y reconoce que detener a las personas sin techo y a quienes sufren enfermedades mentales no va a resolver el problema a largo plazo.

“Los trasladamos a un centro médico que los acepta, los evalúa, y vuelven a estar en la calle para cuando terminamos el papeleo”, dijo. “Esa no es la respuesta al problema”.

El profesor Nicholas Barr, quien estudia el problema de las personas sin techo y los veteranos, dijo que Las Vegas no dispone de suficientes viviendas asequibles para combatir el problema de las personas sin techo.

“La dirección de los recursos para combatir la falta de vivienda a la policía es un mal uso de esos recursos”, dijo Barr. “Desgraciadamente, en mi opinión, hemos descargado todos nuestros problemas en la policía. Es lo único que estamos dispuestos a financiar a nivel bipartidista, pero no es una forma eficaz de resolver los problemas sociales estructurales a largo plazo”.

Tiroteo masivo

Lombardo supervisó la respuesta al tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos, cuando balas llovieron sobre los asistentes al festival Route 91 Harvest el 1º de octubre de 2017.

Los reportes de los agentes, las grabaciones de las cámaras corporales y las llamadas al 911 de esa noche revelaron que el primer agente que llegó a la suite del pistolero en Mandalay Bay no encendió su cámara corporal y que los agentes compartieron fotos del cuerpo del pistolero a través de teléfonos móviles. A principios de este año, Lombardo insistió en que el departamento seguía sin saber quién había tomado la foto original del cuerpo del tirador.

Los documentos también muestran que los agentes de policía de Las Vegas estaban trabajando en silos de información esa noche, solo capaz de transmitir actualizaciones a sus propios despachadores de policía, quienes luego transmitieron información a los despachadores de otras agencias, los cuales a su vez contactaron a sus unidades de respuesta.

Lombardo dijo que estaba orgulloso de la respuesta de los agentes al tiroteo y que el departamento aprendió lo valioso que sería entrenar con otros departamentos.

“No hubo nada en particular, ningún problema de conducción que se nos pasara por alto, que deberíamos haber conocido mejor o que pudiéramos haber hecho mejor”, dijo Lombardo. “Pero necesitábamos entrenarnos más con otros departamentos de policía”.

Los agentes de LVMPD también recibieron ayuda de otros departamentos en 2020, cuando el asesinato de George Floyd a manos de agentes de policía de Minneapolis fue seguido de meses de protestas en todo el país, incluido el valle de Las Vegas. Los registros de la cárcel mostraron que LVMPD detuvo a 240 personas por cargos relacionados con las protestas entre el 29 de mayo y el 2 de octubre de ese año, pero ninguna fue acusada.

En una entrevista hecha un año más tarde, Lombardo calificó las protestas como algo sin precedentes; dijo que el departamento tuvo que aprender por el camino que las órdenes de dispersión no podían ser oídas por los manifestantes y que el kettling, o confinamiento de los manifestantes por parte de los agentes rodeándolos, tendría éxito y sería seguro. El senador Dallas Harris, demócrata por Las Vegas, presentó un proyecto de ley en la sesión de 2021 que pretendía ponerle fin al kettling y obligaba a la policía a proporcionar un camino seguro para abandonar el lugar luego de las órdenes de dispersión.

“Fuimos poniéndonos al día sobre la marcha”, dijo en una entrevista en mayo de 2021, días antes de que se aprobara el proyecto de ley contra el kettling. “Cometimos algunos errores y aprendimos de ellos; surgió la palabra ‘kettling’, los observadores legales y cuál es su papel en una manifestación; y aprendimos que teníamos que adaptarnos, al igual que la comunidad, para tener éxito, si se puede calificar de éxito, a la hora de afrontar esas situaciones y proporcionar un espacio seguro a la gente que quiere protestar pacíficamente”.

Preocupación por la conducta policial

El reverendo Stretch Sanders, quien ha liderado cientos de protestas en Las Vegas en los últimos nueve años contra la brutalidad policial, dijo que su mayor problema con Lombardo era que nunca hizo rendir cuentas a sus agentes después de que mataran a personas.

“A lo largo de su mandato puso excusas a los agentes por la experiencia que tenía con ellos”, dijo Sanders. “La experiencia que tuvo como alguacil no es la misma que tiene un ciudadano normal. Encubrió la gravedad de la mala conducta policial y nunca lo escuché condenar la mala conducta policial”.

Sanders espera que el nuevo alguacil trabaje con los líderes de la comunidad, como activistas, grupos religiosos y propietarios de negocios, para ayudar a los vecindarios a salir adelante.

“Espero que el próximo alguacil sea más atento”, dijo. “Que seleccione a los capitanes y a los dirigentes que sean de la comunidad y los ponga en condiciones de contratar a gente de la comunidad. Los policías no deben ser líderes, sino miembros seguidores que lideren a la comunidad”.

Al dejar el cargo, Lombardo espera que el departamento siga usando la tecnología -incluidos el reconocimiento facial, los lectores de placas, los drones y los robots- para resolver los delitos.

“Espero haberlo preparado para el éxito”, dijo Lombardo respecto a McMahill, quien ganó el trabajo como el policía más importante del condado durante las elecciones primarias de junio. “Desarrollamos una vía de liderazgo, una vía de comunicaciones y tecnología y todo lo que conlleva una empresa de éxito. Él tiene la capacidad de aprovecharlo”.