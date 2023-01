Hombre de North Las Vegas arrestado y acusado de conducir a 106 en zona de35 mph

La policía de North Las Vegas dio a conocer el nombre de un hombre que recibió una sanción por conducción imprudente durante una parada de tránsito el 15 de julio, luego fue arrestado cuando la policía dijo que estaba conduciendo a 106 mph en una zona de 35 mph.

El portavoz de la policía Alexander Cuevas, dijo que Jeffery Hair, de 36 años, de North Las Vegas, inicialmente fue detenido a las 8:22 p.m. en un Chevrolet Camaro rojo. Hair recibió una sanción por conducción imprudente cuando un agente dijo que conducía a 73 mph en una zona de 35 mph en Lake Mead Boulevard y McDaniel Street.

On July 15th, in North Las Vegas, this driver was arrested for reckless driving (106MPH in a 35MPH zone). Only moments after given a citation for reckless driving (73MPH in a 35MPH zone).

Great job to #NLVPD Traffic officers for making our streets safer #TooFast #SlowDown! pic.twitter.com/ccFcm1eX31

