Hombre abatido por el SWAT de LV tenía las manos en alto y se acercó al rehén.

El detective Jason Leavitt testifica durante una audiencia de revisión de los hechos en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas, el lunes 11 de marzo de 2024, en la muerte por disparos de la policía de José Cabrera Hernández, que fue considerado sospechoso en el asesinato del nuevo novio de su ex esposa. Observa el juez de paz retirado de Las Vegas William Jansen, que actúa como maestro de audiencias. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El alguacil adjunto Andrew Walsh muestra una foto de José Cabrera Hernández durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. Cabrera Hernández era un sospechoso de homicidio que fue abatido a tiros por la policía de Las Vegas en West Spring Mountain Road después de que tomara un rehén. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El juez de paz retirado de Las Vegas William Jansen, que actúa como maestro de audiencia, escucha durante una audiencia de revisión de los hechos en el Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas, el lunes 11 de marzo de 2024, en la muerte a tiros por la policía de José Cabrera Hernández, que fue considerado sospechoso en el asesinato del nuevo novio de su ex esposa. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Video de la policía se muestra como el detective Jason Leavitt, a la izquierda, testifica durante una audiencia de revisión de los hechos en el Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas, el lunes, 11 de marzo 2024, en la muerte a tiros de la policía de José Cabrera Hernández, quien fue considerado sospechoso en el asesinato del nuevo novio de su ex esposa. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El fiscal jefe adjunto Christopher Hamner hace una pregunta al detective Jason Leavitt durante una audiencia de investigación en el Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas, el lunes 11 de marzo de 2024, en la muerte a tiros de José Cabrera Hernández, quien fue considerado sospechoso en el asesinato del nuevo novio de su ex esposa. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El abogado Michael Troiano, en calidad de defensor del pueblo, hace una pregunta al detective Jason Leavitt durante una audiencia de revisión de los hechos en el Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas, el lunes 11 de marzo de 2024, en la muerte a tiros por la policía de José Cabrera Hernández, quien fue considerado sospechoso en el asesinato del nuevo novio de su ex esposa. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Un hombre, sospechoso de matar al novio de su exesposa, tenía las manos en alto cuando se acercó a un rehén que había tomado antes de ser asesinado a tiros por un agente del SWAT, según el testimonio en una audiencia de revisión el lunes.

José Cabrera-Hernández, de 49 años, había matado al novio de su exesposa a principios de noviembre de 2022 y secuestrado al hermano de esta antes de que el agente SWAT del Departamento de Policía Metropolitana Dewane Ferrin, de 49 años, lo matara y los agentes rescataran al rehén.

El lunes por la mañana, el subjefe de la fiscalía de distrito Christopher Hamner y el abogado Michael Troiano interrogaron a Jason Leavitt, detective del equipo de investigación de fuerzas del departamento, durante una audiencia de revisión de los hechos en el Centro de Gobierno del Condado Clark.

Una audiencia de investigación se lleva a cabo cuando la oficina del fiscal ha determinado preliminarmente que ningún agente será acusado en relación con un tiroteo de la policía.

Troiano fue nombrado por el condado para servir como ombudsman en representación del público y los miembros de la familia de Cabrera-Hernández, aunque ninguno estuvo presente en la audiencia del lunes.

La policía de Las Vegas alegó que Cabrera-Hernández disparó y mató a Jano González Blanco, de 48 años, en la cuadra 200 de Kipling Street, en casa de la ex esposa de Cabrera-Hernández, alrededor de las 12.30 p.m. del 4 de noviembre de 2022. Cabrera-Hernández tomó entonces como rehén al hermano de su ex esposa y huyó del lugar.

Leavitt dijo que Cabrera-Hernández tenía prohibida la entrada a la casa por una orden de protección temporal. La policía usó videovigilancia para determinar que Cabrera-Hernández y su rehén iban en un Nissan Armada blanco. Mientras los detectives interrogaban a la ex esposa, Cabrera-Hernández la llamó varias veces.

Los agentes rastrearon el vehículo hasta que entró en el estacionamiento de un complejo comercial en Spring Mountain Road. Los vehículos SWAT bloquearon el Nissan mientras Cabrera-Hernández intentaba huir. Varios agentes armados rodearon el vehículo y Ferrin disparó un tiro en el Nissan, matando a Cabrera-Hernández.

El rehén y los agentes no resultaron heridos.

Más tarde, el rehén dijo a los agentes que Cabrera-Hernández había planeado liberarlo a cambio de su pasaporte y de que su ex esposa se fuera con él a México. El rehén también dijo que Cabrera-Hernández habló de matar al agente inmobiliario de la casa de su ex esposa y a la pareja que presentó a Blanco a su ex esposa, según Leavitt.

“Hernández le dijo que tenía que matar a la víctima, que era quien falleció en la residencia, porque se interponía en su camino para volver con su ex esposa”, dijo Leavitt.

La policía encontró dos pistolas en el panel de la puerta del conductor y cintillos en el maletero.

Durante la audiencia se proyectó un video de un helicóptero de la policía y de las cámaras corporales de los agentes. El video de la cámara corporal de Ferrin se cortó antes del tiroteo durante una colisión de vehículos causada por los vehículos SWAT que acorralaban al Nissan.

Ferrin trabaja para la policía de Las Vegas desde el año 2000.

En 2015, Ferrin fue uno de los cuatro agentes SWAT que dispararon fatalmente a una mujer de 50 años que disparó a los agentes desde un auto robado cerca de Desert Inn Road y Jones Boulevard.

Ferrin declinó una entrevista voluntaria con el equipo de investigación de la fuerza, pero participó en un recorrido por la escena del tiroteo de noviembre de 2022 junto a su abogado y presidente del sindicato policial Steve Grammas.

“El agente Ferrin no me dio una declaración voluntaria por lo que el agente Ferrin nunca me explicó exactamente lo que estaba pasando o por qué disparó”, dijo Leavitt.

Otro agente interrogado sobre el tiroteo dijo que creía que Cabrera-Hernández había intentado agarrar al rehén.

Leavitt describió el video de la cámara corporal de otro agente en los momentos posteriores al tiroteo que capturó Ferrin recreando cómo Cabrera-Hernández levantó las manos y se acercó al rehén y Ferrin diciendo: “Pensé que estaba (grosería) atacando al tipo y disparé”.

En las próximas semanas se publicará en internet un reporte final con la decisión de la fiscalía.