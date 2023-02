Fijan reanudación de la audiencia preliminar en el caso del incendio del Motel Alpine

Esta foto de archivo del 29 de octubre de 2020 muestra a Adolfo Orozco en el tribunal durante su audiencia preliminar en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El exterior de los Alpine Motel Apartments el 12 de febrero de 2020, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Se ha fijado para el martes la reanudación de la audiencia preliminar en el caso de homicidio involuntario contra el dueño de los antiguos Apartamentos del Motel Alpine.

El caso se reanuda más de dos años después de que se paralizara el proceso penal por el incendio más mortífero de la historia de Las Vegas.

En diciembre, el Tribunal Supremo de Nevada confirmó la decisión de un tribunal inferior de declarar a Don Dibble, investigador del equipo de defensa de Adolfo Orozco, culpable de desacato al tribunal por negarse a declarar la última vez que se celebró la audiencia preliminar.

Orozco, dueño del edificio en el momento del incendio, y Malinda Mier, administradora del complejo, fueron acusados en relación con el incendio ocurrido el 21 de diciembre de 2019. Dejó seis muertos, 13 heridos y casi 50 personas sin cobijo.

Los acusados se enfrentan a seis cargos de delito grave de homicidio involuntario, junto con cargos de desatender la seguridad de una persona con resultado de muerte o lesiones corporales importantes y un cargo de delito menor grave de destrucción u ocultación de pruebas.

Orozco también se enfrenta a cargos por intentar disuadir a alguien de testificar e intentar impedir que una persona reporte un delito.

Se espera que la audiencia preliminar dure al menos tres días esta semana, y se programó otra audiencia para el 6 de marzo por si los abogados necesitan más tiempo para interrogar a los testigos. Al final de la audiencia, un juez decidirá si hay pruebas suficientes para que los acusados sean juzgados.

Los inspectores municipales reportaron que, cuando se inició el incendio, la puerta trasera del edificio estaba cerrada con llave, las alarmas antiincendios no funcionaban y no había ningún sistema de rociadores en funcionamiento. El edificio no había sido sometido a una inspección de incendios desde hacía casi tres años, y los funcionarios encontraron posteriormente más de 40 infracciones del código de incendios en el edificio, construido en 1972.

Durante la audiencia preliminar de 2020, Dibble se negó a declarar sobre una entrevista que mantuvo con Mier. Los fiscales escribieron en documentos judiciales que durante la entrevista, Mier “esencialmente confesó su participación en los delitos imputados”.

La conversación formaba parte de una investigación en la que ayudó Dibble antes de una reunión entre el abogado de Orozco, Dominic Gentile, y la fiscalía del Condado Clark, en la que los abogados discutieron si Orozco sería acusado en relación con el incendio.

Mier no fue acusada hasta después de la conversación entre los fiscales y el abogado de Orozco. Gentile ha alegado que Dibble estaba protegido de tener que declarar porque los fiscales solo tuvieron conocimiento de la conversación con Mier después de que se les facilitaran documentos durante la reunión de negociación de la declaración de culpabilidad.

El Tribunal Supremo confirmó la orden de declarar a Dibble en rebeldía y reglamentó que la ley estatal que protege la comunicación privilegiada no se extiende a las declaraciones realizadas por personas distintas del acusado o de su abogado. Los jueces escribieron que no había indicios de que Dibble testificara sobre la entrevista con Mier implicara a Orozco o planteara potencialmente “cuestiones de testimonio de coacusados” o “preocupaciones sobre el derecho a un abogado”.

El mes pasado, el Tribunal Supremo denegó también la petición de Gentile de que se volviera a reglamentar la sentencia, según consta en los registros judiciales.

Tanto Mier como Orozco están en libertad bajo supervisión intensiva.

Este es un reportaje en desarrollo.